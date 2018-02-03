навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
03.02.18   Редакция

Великая "Мрия" - не только самолёт, но и жажда перемоги над кацапами

(0)
 
03.02.18  

"Им все сошло с рук"

(0)
 
01.02.18   Редакция

Конец близок?

(0)
 
01.02.18  

Перехват…опасное сближение...

(0)
 
01.02.18  

Генерал США: Не признавать значение военной силы в соревновании с Россией — «это игнорирование реальности»

(0)
31.01.18   Редакция

Сеанс актёрского мастерства: как нужно образцово тупить на тему Сирии

(0)

последние за вчера, 02.02.18  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
03.02.18 08:52    
Олька Просто стихи (855)
30.01.18 10:16    
Георгиевна Россияне недовольны своей страной (108)
28.01.18 11:06    
Русский Стихи Михаила ТРУБИЦЫНА и Ельца (1)
26.01.18 00:01    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (200)
25.01.18 17:32    
GoldStar Привезти домой лежачего больного. (3)
25.01.18 17:30    
GoldStar Немного веселья (12)
22.01.18 17:31    
3674721 В Армению! (1)
22.01.18 16:06    
AndrewZ Телефонный разговор где-то на (в) Украине (2)
 
опубликовано редакцией на Переводике 03.02.18 06:28
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия обошла США в рейтинге глобальных энергетических компаний

Kenneth Rapoza


Генеральный директор Роснефти Игорь Сечин (слева) и генеральный директор Газпрома Алексей Миллер. По данным S&P Platts, Газпром - № 1, выше  Exxon Mobil. Роснефть - № 22. выше  Chevron и Royal Dutch Shell

Russia is No. 1!

The U.S. is No. 9.

Придет ли когда-нибудь конец  безграничным возможностям  Владимира Путина? Он продолжает обладать  ими  -  контролируемый  государством газовый  гигант  Газпром, согласно  рейтингу S&P Platts : Top 250 global energy company list (Список 250 лучших энергетических компаний мира),  стал  лучшей нефтегазовой  компанией  2017 года.  Дайте угадаю: фальшивка? Вброс? Российские хакеры  “подломили” список?  Путин  внёс  редакторов  S&P  Platts  в  платежную  ведомость ФСБ? Все мы знаем, что у него   в  Кремле   на  денежном довольствии  уже  состоят -  президент Соединенных Штатов, республиканское руководство  Комитета по разведке Конгресса США, блокчейн компания Ethereum, компания кибербезопасности Лаборатория Касперского  и, возможно, даже Breitbart.  

Отстранимся  от истерики в  СМИ и вернемся  к  реальности -  в  список S&P входят лучшие  глобальные нефтегазодобытчики, нефтепереработчики  и электроэнергетические  кампании.  Россия - единственная страна,  у  которой  в  десятке  лучших  нефтегазовых  фирм названы  две  кампании:  это  контролируемый государством  Газпром  и ЛУКойл, которым управляет миллиардер  из  списка Форбс   и его акционеры.


Миллиардер из  списка  Форбс  и генеральный директор ЛУКойла Вагит Алекперов во время интервью  на   Bloomberg Television,  Лондон, 10 октября 2017. Его компания - одна из лучших частных  нефтяных компаний в мире. (Photographer: Luke MacGregor/Bloomberg)

У США есть две  промышленные компании  входят в 10-ку лучших:  это  Exxon -  единственная  нефтегазодобывающая  компания  и Valero Energy -  нефтепереработка. Нефтепереработчиком № 1 в списке стоит  индийсая  Reliance Industries.

В десятке  лучших  только  Россия, США и Индия  представлены   двумя  компаниями.

Ближневосточные компании   и  такие  компании  ОПЕК как  венесуэльская PDVSA не  вошли  в  список.

Русские и американцы идут голова-к-голове  на глобальном нефтегазовом рынке, на  котором,  в  своё  время,  доминировал  ОПЕК. Сегодня, старые противники в  холодной войне - главные драйверы цен  на  рынке.

Российские компании  по  разведке  и  добыче  Новатэк  и Татнефть  вошли  в  ТОП 50 и признаны  лучшими  в  их  специализации.

Полный отчет можно  прочитать  здесь

статью прочитали: 123 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 