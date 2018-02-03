Россия обошла США в рейтинге глобальных энергетических компаний

Kenneth Rapoza





Генеральный директор Роснефти Игорь Сечин (слева) и генеральный директор Газпрома Алексей Миллер. По данным S&P Platts, Газпром - № 1, выше Exxon Mobil. Роснефть - № 22. выше Chevron и Royal Dutch Shell

Russia is No. 1!

The U.S. is No. 9.

Придет ли когда-нибудь конец безграничным возможностям Владимира Путина? Он продолжает обладать ими - контролируемый государством газовый гигант Газпром, согласно рейтингу S&P Platts : Top 250 global energy company list (Список 250 лучших энергетических компаний мира), стал лучшей нефтегазовой компанией 2017 года. Дайте угадаю: фальшивка? Вброс? Российские хакеры “подломили” список? Путин внёс редакторов S&P Platts в платежную ведомость ФСБ? Все мы знаем, что у него в Кремле на денежном довольствии уже состоят - президент Соединенных Штатов, республиканское руководство Комитета по разведке Конгресса США, блокчейн компания Ethereum, компания кибербезопасности Лаборатория Касперского и, возможно, даже Breitbart.

Отстранимся от истерики в СМИ и вернемся к реальности - в список S&P входят лучшие глобальные нефтегазодобытчики, нефтепереработчики и электроэнергетические кампании. Россия - единственная страна, у которой в десятке лучших нефтегазовых фирм названы две кампании: это контролируемый государством Газпром и ЛУКойл, которым управляет миллиардер из списка Форбс и его акционеры.





Миллиардер из списка Форбс и генеральный директор ЛУКойла Вагит Алекперов во время интервью на Bloomberg Television, Лондон, 10 октября 2017. Его компания - одна из лучших частных нефтяных компаний в мире. (Photographer: Luke MacGregor/Bloomberg)

У США есть две промышленные компании входят в 10-ку лучших: это Exxon - единственная нефтегазодобывающая компания и Valero Energy - нефтепереработка. Нефтепереработчиком № 1 в списке стоит индийсая Reliance Industries.

В десятке лучших только Россия, США и Индия представлены двумя компаниями.

Ближневосточные компании и такие компании ОПЕК как венесуэльская PDVSA не вошли в список.

Русские и американцы идут голова-к-голове на глобальном нефтегазовом рынке, на котором, в своё время, доминировал ОПЕК. Сегодня, старые противники в холодной войне - главные драйверы цен на рынке.

Российские компании по разведке и добыче Новатэк и Татнефть вошли в ТОП 50 и признаны лучшими в их специализации.

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