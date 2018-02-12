Турция и Россия, по всей вероятности, будут сотрудничать и в Манбидже

Турецко-российские отношения - 06

12.02.2018 ~ 12.02.2018





Анализ профессора университета им. Йылдырыма Беязыта, главы Института российских исследований (RUSEN) Салиха Йылмаза

В Сирии снова изменилась картина в связи с началом 20 января операции турецкой армии «Оливковая ветвь». Турция целый год готовилась к операции в Африне. Начало операции не стало сюрпризом, так как ещё до этого ВС Турции окружили Африн. Весь год СМИ говорили и писали, что Россия не разрешает проведение операции. Однако стало ясно, что Россия, убедившись в готовности Турции к военным действиям, вела процесс в соответствии с планами Анкары.

Круги, скептические относившиеся к сотрудничеству Турции и России по историческим и эмоциональным причинам, в последнее время меняют свое мнение ввиду очевидного взаимодействия двух стран в военной и разведывательной сферах. Вполне ожидаемо, что это крепкое сотрудничество будет продолжено после Африна и в Манбидже. Попытки выдавать PYD (сирийское ответвление США) за так называемые Демократические силы Сирии, т.е. легитимную сторону конфликта, провалились. PYD стала угрожать не только безопасности Турции, но и интересам России и безопасности Ирана. Террористическая армия, которую намеревались создать США на базе PYD, могла быть с таким же успехом использована в дальнейшем против России.

Обострение ситуации в Манбидже может вызвать кризис в НАТО

Вероятно, США разрабатывают новые стратегии не только по Сирии, но и по Ираку, региону Персидского залива, Турции и Ирану. Конгресс сирийского национального диалога в Сирии стал альтернативой американским стратегиям. Тем временем начало операции «Оливковая ветвь» и инцидент со сбитым российским самолетом в Идлибе сделали более значимым ход турецко-российских отношений. Ведь президент Эрдоган объявил, что после завершения военных действий в Африне операция будет продолжена по линии Манбидж-Расулайн-Тель-Абьяд. США выступили с комментариями относительно будущей операции в Манбидже. К примеру, госсекретарь Тиллерсон выразил готовность обсудить данный вопрос.

По всей вероятности, руководители США, посещая Турцию, ищут путь решения конфликта в Манбидже. Ведь столкновение между США и Турцией в Манбидже может привести к кризису в НАТО и даже распаду альянса. Как известно, когда началась операция в Африне, НАТО выступил с поддержкой борьбы Турции с терроризмом. В таком случае, признавая PYD террористической организацией в Африне, они не могут утверждать обратное в Манбидже или других регионах, жертвуя при этом интересами Турции – такой подход чреват возникновением кризисов в международных организациях.

Невозможно не отметить и попытки нарушения отношений между Турцией и Россией вслед за успешными процессами в Астане и Сочи. Первой такой попыткой стало распространение информации о том, что PYD доставляется оружие из других регионов через наблюдательные пункты России. Вслед за этим появились слухи о том, что российский самолет в Идлибе сбили поддерживаемые Турцией оппозиционеры. Но ни Турция, ни Россия не поддались этой пропаганде. Неудивительно, что сразу после появления этих новостей Турция и Россия заключили соглашение о совместном производстве вертолетов.

Присутствие США в Сирии зависит от сохранения власти Асада и PYD

Ясно, что США использовали PYD, чтобы провалить мирные инициативы в Астане и Сочи. Отказ от участия проамериканской Сирийской переговорной делегации в конгрессе в Сочи в связи с тем, что они против любого решения с сохранением власти Асада, не был случайностью. США, зная, что в особенности Иран выступает против урегулирования, исключающего Асада, поощряет некоторые группы оппозиции. Очевидно, и Асад, чтобы сохранить свою власть, пользуется этой бескомпромиссностью США. Вспомним, что отправка на конгресс в Сочи террориста Михрача Урала был планом Асада. В любом случае и США и Асад стремятся взаимно гарантировать легитимность друг друга. Ведь присутствие сил США в Сирии, которой не будет руководить Асад, потеряет смысл, точно также как и в Сирии, откуда уйдут силы США, необходимость в Асаде отпадет. Отстранение Асада от власти является для США не первым приоритетом. Наоборот, удерживание Асадом власти гарантирует США право вмешательства в Сирию.

В Сочи был дан шанс женевскому процессу. Однако если этим шансом не воспользоваться, что весьма вероятно судя по действиям США, может начаться новый процесс по инициативе Турции и России и при вкладе Ирана. На саммите трех лидеров, который скорее всего состоится в марте в Стамбуле, будет обсуждено политическое урегулирование в Сирии и план действий Турции после Африна. Можно предположить, что вопросы, по которым в Сочи не была достигнута согласованность, будут решены уже в Стамбуле.