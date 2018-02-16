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опубликовано редакцией на Переводике 16.02.18 06:53
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Откуда у ИГИЛ израильское оружие - это понятно. А откуда у курдов - советское?



VIDEO | Warehouses With Israeli-Produced Weapons Discovered In Deir Ez-Zor

Видео: склады с оружием израильского производства обнаружены в провинции Дэйр Эз-Зор

On Feb 13, 2018


Подразделения сирийской  правительственной армии, патрулируя территории  в провинции  Дейр Эз-Зор,  освобожденные  от террористической группировки  ИГИЛ (объявлена вне закона в России),  обнаружили склады с оружием и боеприпасами, включая  произведенные  в Израиле, сообщило информационное агентство SANA.

По данным сирийского государственного информационного агентства,  склады с огромным  количеством  ракет, мин, танковых снарядов и других боеприпасов были обнаружены в  районах вблизи  населенных пунктов   Аль Букамал и Аль Маядин,. Оружие, по сообщениям, было произведено в Израиле.

Источник сказал информационному агентству, что в одном из тоннелей в деревне аль-Сбихана на восток  от Аль-Маядина, армейские подразделения  обнаружили  фабрику для производства  снарядов  и взрывчатых веществ, а также  бочки  с  неизвестной  субстанцией, которая  могла  использоваться для производства  отравляющих  веществ.

Израиль и Сирия, у  которых  недавно  крайне обострились  отношения  и  которые  имеют  долгую историю  конфликтных  ситуаций по  Голанским высотам, неоднократно  обменивались ударами,  последний такой инцидент произошел в феврале





Investigation concerning Soviet-made weapons in Syria; Where did Syrian Kurds Get Soviet Arms from?

Откуда у курдов советское оружие?

By Sophie Mangal, Special Investigative Correspondent |


Большое количество советских ПТУРов, и ПТРК  Фагот,  Метис-M,  Конкурс показаны  на видео.

Согласно источникам  Inside Syria Media Center,  за  поставками  этого  оружия могут  стоять   крупнейшие  германские  военные  компаниями, которые,  после  начала  кризиса в Сирии, неоднократно  контрабандой   доставляли  туда  оружие  из Восточной Европы. Несмотря на отсутствие  разрешения  на  импорт  оружия,  несколько частных  германских  компаний оружия тайно  покупали,  на  сотни миллионов долларов,  советское оружие в Болгарии, Македонии, Румынии, Грузии и Украине, для дальнейшей транспортировки  курдским  подразделениям  и в Ираке и в Сирии.

Стоит отметить, что, после  распада  Советского Союза, на военных складах  стран  Организации Варшавского Договора и бывших советских республик  осталось  огромное  количество  оружия. Вместо того, чтобы  утилизировать его, восточноевропейские страны решили сделать бизнес  на  продаже его в Германию.

Ещё  в 2014 году, “Шпигель”  написал о договоренности  между Германией и Украиной  на покупку советского оружия для дальнейшей  переправки его  в Сирию. Со своей стороны, центр американского  Джеймстаунского  фонда  утверждал, что это оружие поставлялось сирийскому  ополчению для проведения тайных операций.

Становится ясно, что Берлин предоставлял иракским курдам оружие и боеприпасы в течение долгого времени. С  2014 по 2016  год, Германия поставила бойцам иракского  курдского ополчения пешмерга  почти 28 000 единиц  стрелкового оружия, боеприпасов и гранатометов. Эксперты полагают, что некоторая часть этого  оружия предназначалась для сирийских курдов.

Немецкие военные инструкторы  обучали не только иракских курдов (бойцов пешмерга), но  и  курдское ополчение YPG в Сирии. Все это объясняет наличие  автоматов  и пулеметов  Калашникова, гранатометов,  82-и 120-миллиметровых минометных мин  в руках сирийских курдов. Владение этим оружием позволяет им  успешно отражать  атаки  турецкой армии.

Примечательно,  что  с началом   операции “Оливковая ветвь” в  сирийском  Африне, Германия  полностью  прекратила  экспорт оружия в Турцию. Это происходит, вероятно, из-за давления многочисленных курдских общин в Европе.

Кроме того, по данным Deutsche Welle, всего, с ноября 2016-го  по март  2017-го, немецкое правительство заблокировало 11 предложений по продаже стрелкового оружия и боеприпасов в Турцию. Немецкие политики говорят, что несмотря на совместное членство в НАТО, Германия  наложила  запрет на экспорт оружия в Турцию только по политическим причинам. Они также полагают, что оружие может использоваться не только для подавления различных восстаний в Турции, но также и для борьбы с курдами в Сирии.

Нет никаких сомнений  в  том, что  за  недавними поставками  советского оружия курдам  стоит  Германия. В конфронтации между турецкой  армией  и сирийскими курдами Германия выбрала сторону  последних.

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теги: Сирия  
   
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