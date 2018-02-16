Откуда у ИГИЛ израильское оружие - это понятно. А откуда у курдов - советское?









Видео: склады с оружием израильского производства обнаружены в провинции Дэйр Эз-Зор

On Feb 13, 2018





Подразделения сирийской правительственной армии, патрулируя территории в провинции Дейр Эз-Зор, освобожденные от террористической группировки ИГИЛ (объявлена вне закона в России), обнаружили склады с оружием и боеприпасами, включая произведенные в Израиле, сообщило информационное агентство SANA.

По данным сирийского государственного информационного агентства, склады с огромным количеством ракет, мин, танковых снарядов и других боеприпасов были обнаружены в районах вблизи населенных пунктов Аль Букамал и Аль Маядин,. Оружие, по сообщениям, было произведено в Израиле.

Источник сказал информационному агентству, что в одном из тоннелей в деревне аль-Сбихана на восток от Аль-Маядина, армейские подразделения обнаружили фабрику для производства снарядов и взрывчатых веществ, а также бочки с неизвестной субстанцией, которая могла использоваться для производства отравляющих веществ.

Израиль и Сирия, у которых недавно крайне обострились отношения и которые имеют долгую историю конфликтных ситуаций по Голанским высотам, неоднократно обменивались ударами, последний такой инцидент произошел в феврале





Откуда у курдов советское оружие?

By Sophie Mangal, Special Investigative Correspondent |





Большое количество советских ПТУРов, и ПТРК Фагот, Метис-M, Конкурс показаны на видео.

Согласно источникам Inside Syria Media Center, за поставками этого оружия могут стоять крупнейшие германские военные компаниями, которые, после начала кризиса в Сирии, неоднократно контрабандой доставляли туда оружие из Восточной Европы. Несмотря на отсутствие разрешения на импорт оружия, несколько частных германских компаний оружия тайно покупали, на сотни миллионов долларов, советское оружие в Болгарии, Македонии, Румынии, Грузии и Украине, для дальнейшей транспортировки курдским подразделениям и в Ираке и в Сирии.

Стоит отметить, что, после распада Советского Союза, на военных складах стран Организации Варшавского Договора и бывших советских республик осталось огромное количество оружия. Вместо того, чтобы утилизировать его, восточноевропейские страны решили сделать бизнес на продаже его в Германию.

Ещё в 2014 году, “Шпигель” написал о договоренности между Германией и Украиной на покупку советского оружия для дальнейшей переправки его в Сирию. Со своей стороны, центр американского Джеймстаунского фонда утверждал, что это оружие поставлялось сирийскому ополчению для проведения тайных операций.

Становится ясно, что Берлин предоставлял иракским курдам оружие и боеприпасы в течение долгого времени. С 2014 по 2016 год, Германия поставила бойцам иракского курдского ополчения пешмерга почти 28 000 единиц стрелкового оружия, боеприпасов и гранатометов. Эксперты полагают, что некоторая часть этого оружия предназначалась для сирийских курдов.

Немецкие военные инструкторы обучали не только иракских курдов (бойцов пешмерга), но и курдское ополчение YPG в Сирии. Все это объясняет наличие автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов, 82-и 120-миллиметровых минометных мин в руках сирийских курдов. Владение этим оружием позволяет им успешно отражать атаки турецкой армии.

Примечательно, что с началом операции “Оливковая ветвь” в сирийском Африне, Германия полностью прекратила экспорт оружия в Турцию. Это происходит, вероятно, из-за давления многочисленных курдских общин в Европе.

Кроме того, по данным Deutsche Welle, всего, с ноября 2016-го по март 2017-го, немецкое правительство заблокировало 11 предложений по продаже стрелкового оружия и боеприпасов в Турцию. Немецкие политики говорят, что несмотря на совместное членство в НАТО, Германия наложила запрет на экспорт оружия в Турцию только по политическим причинам. Они также полагают, что оружие может использоваться не только для подавления различных восстаний в Турции, но также и для борьбы с курдами в Сирии.

Нет никаких сомнений в том, что за недавними поставками советского оружия курдам стоит Германия. В конфронтации между турецкой армией и сирийскими курдами Германия выбрала сторону последних.

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