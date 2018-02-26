Европа вооружается против российских «Искандеров»

Озабоченность по поводу российской агрессии привела к тому, что США начали продавать европейским странам оружие на миллиарды долларов. Поставки военного оборудования являются частью более широких усилий администрации Трампа по противостоянию России в регионе. Очередным шагом в этом направлении стало сделанное в среду объявление о том, что Госдеп одобрил сделку по продаже Швеции зенитно-ракетного комплекса Patriot и ста ракет к нему, рассказывает CNN в своем обзорном материале, перевод которого представляет Newsader.

Согласно материалу, в настоящее время как минимум три европейские страны решили закупить передовую американскую систему защиты от вражеских ракет и авиации. Данный комплекс способен перехватывать баллистические ракеты средней и малой дальности на расстоянии до 20 км, а также беспилотные летательные аппараты и самолеты на расстоянии до 100 км.

Сделка между США и Швецией состоится на фоне обеспокоенности, высказанной представителями США и Европы о размещении Россией комплексов "Искандер" в Калининградской области, способных угрожать не только Балтийским странам и Польше, но и многим другим европейским державам.

Базирующийся в Европе американский военный чиновник назвал размещение "Искандеров" в Калининградской области "самым серьезным шагом" в плане милитаризации России в Балтии. По его словам, ракеты нового типа, используемые "Искандерами", обладают повышенной дальностью в сравнении с прежними версиями. Способные нести ядерные боеголовки, они потенциально могут угрожать Польше, Эстонии, Латвии, Литве, Германии и Швеции.

"Эти поставки (ЗРК Patriot) являются ответом не только на растущую военную деятельность России, но и на то, что Россия модернизирует свои военно-воздушные силы и возможности дальнего удара", — сказал Магнус Норденман, директор Инициативы по трансатлантической безопасности в Атлантическом Совете, базирующемся в Вашингтоне, в беседе с телеканалом.

"У России, может, и не так много самолетов и ракет дальнего действия, как у Советского Союза во времена Холодной войны, однако сегодняшние российские вооружения гораздо более боеспособны по сравнению с их предками", — добавил он.

В связи с этим европейские союзники активно размышляют над мерами по противостоянию российским ракетам.

Так, после неоднократных просьб со стороны Варшавы Госдеп в ноябре прошлого года одобрил продажу Польше ЗРК Patriot на сумму $10 млрд., после чего польскому правительству удалось добиться снижения стоимости контракта.

Румыния, также обеспокоенная военной деятельностью России в Черном море после захвата Крыма, тоже заинтересовалась американской ЗРК и в прошлом месяце, по данным компании-производителя Raytheon, официально подписала соглашение о покупке системы Patriot.

Польша и Румыния являются двумя из шести членов НАТО, которые в настоящее время тратят рекомендованные 2% ВВП на оборону. И, хотя Швеция не является членом НАТО, она усилила военную активность в регионе, начав расширять сотрудничество с западным альянсом и отправлять войска на шведский остров Готланд, который находится в стратегическом районе Балтийского моря.

"В этих регионах есть настоятельная озабоченность по поводу российской агрессии", — констатировал Норденман.

Госдепартамент в своем комментарии к согласованию будущей сделки подчеркнул, что "продажа ракетной системы Patriot улучшит возможности противоракетной обороны Швеции.

"Швеция будет использовать Patriot для защиты своей территориальной целостности и укрепления региональной стабильности, — сказано в заявлении ведомства. — Предлагаемая сделка увеличит оборонительные возможности шведских военных и поддержит взаимодействие с силами США и НАТО".

Финляндия — еще одна страна, которая не входит в НАТО — тоже решила улучшить свой оборонительный потенциал после того, как неоднократно высказала обеспокоенность интервенцией РФ в Украине. В результате Госдеп одобрил продажу финнам военно-морского вооружения на сотни миллионов долларов, включая ракеты Harpoon и Sea Sparrow, призванные усилить финский флот.

И, хотя Финляндия и Швеция не являются членами НАТО, эксперты считают, что закупки военного оборудования укрепят их отношения с НАТО и США.

"Крупные контракты на продажу оборудования — отличный способ инвестировать в оборонные отношения. Вы не только покупаете товар, но и вкладываете деньги в обучение, учения и связи с США, которые будут сохраняться десятилетиями", — резюмировал Норденман.

Комплекс Patriot создавался с 1963 года и принят на вооружение в 1982 году. Последняя его версия — PAC 3 — вошла в боевой строй в 2001 году. Стоимость поставки 9 батарей — по 4 ПУ на батарею — систем Patriot может доходить до $9 млрд (примерно такую сумму запрашивали США у Польши) и включает в себя: 36 пусковых установок зенитных управляемых ракет (ПУ ЗУР) Patriot PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР Patriot PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой и 10 контрольных станций захвата цели. Стоимость пуска одной ракеты составляет около $3 млн. Вероятность перехвата ракет противника комплексом Patriot оценивается на уровне 80-90 процентов, хотя критики считают эти цифры завышенными.

Ранее США неоднократно обвиняли Россию в разработке ракет, которые с точки зрения дальности и прочих параметров нарушают Договор о ракетах средней и малой дальности, подписанный в 1987 году. 8 декабря 2017 года США впервые представили партнерам по НАТО доказательства соответствующих нарушений со стороны Москвы.

8 декабря замгоссекретаря США Томас Шеннон заявил "Коммерсанту" о том, что США продолжат разработку ракет, запрещенных Договором о ракетах средней и малой дальности, если Россия не прекратит нарушать это соглашение и не свернет свою ракетную программу, которая сейчас позволяет ей получать незаконное военное преимущество над Европой.

В следующий бюджетный год Пентагон получит около 5 млрд. на "противодействие агрессии со стороны России", из которых 58 млн будет потрачено на поддержку исследовательских программ по использованию крылатых ракет средней дальности наземного базирования — в ответ на нарушения Москвой ДРСМД. При этом, как следует из новой ядерной стратегии Америки, Пентагон в будущем приобретет тактические ядерные крылатые ракеты для подлодок для сдерживания России против локального ядерного конфликта в Европе.





Материал подготовил Александр Кушнарь, Newsader