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дата публикации 02.03.18 03:36 скаут: Игорь Львович “Русская Германия”,

"Приключения двенадцати чемоданов" Германия - 27 февраля 2018 г. Приключения двенадцати чемоданов







Следы 4 центнеров «посольского кокаина» из Буэнос-Айреса ведут в Германию?



В прошлый четверг мало известная за пределами Аргентины газета Clarin выдала мощную мировую сенсацию: через посольство РФ в Аргентине дипломатической почтой проводились поставки колумбийского кокаина в Европу, в частности, было провезено 12 чемоданов с почти 400 кг порошка.



История эта выглядела южноамериканской уткой низкого полёта до тех пор, пока российский МИД… её не подтвердил.



Оказалось, что последняя поставка наркотиков осуществлялась уже под контролем аргентинских и российских спецслужб и общим патронатом американской DEA (кто смотрит сериалы типа «Нарко», тот знает, что это за могучая контора – Drug Enforcement Administration).



Не думаю, что в истории современной российской дипломатии есть пример сотрудничества, хотя бы отдалённо напоминающий этот. Но моё удивление переросло в изумление, когда я услышал официальную версию завязки этого сюжета.



Вот она: 13 декабря 2016 года (больше года тому назад, запомним дату, она пригодится) посол РФ в Аргентине обратился в местную спецслужбу с заявлением. Посол Виктор Викторович Коронелли сообщил, что в помещении школы при посольстве обнаружены 12 чемоданов с белым порошком и принадлежность этого груза послу не известна.



Будь это шпионский роман начинающего автора, ему редактор сразу указал бы: это – лажа: любое посольство не любит выносить мусор из избы, а уж российское да ещё в нынешние острые времена… Короче, парень, смени завязку сюжета.



Но эта история – не детектив, а реальность, и нам приходится принимать её таковой.



(Я всё же в скобках замечу: посольство РФ в Буэнос-Айресе – ключевое в регионе, в его основном здании по адресу ул. Родригес Пенья, д. 1741 базируются и две официальных резидентуры, СВР и ГРУ. Конечно, есть в учреждении и свои собственные безопасники.



Теперь реконструируем ход событий. Директору школы при посольстве Александре Александровне Логиновой докладывают, что обнаружено 12 (!!!) мутных, тяжёлых чемоданов, набитых пакетами с белым порошком. Логинова обращается в посольство к начальнику службы безопасности, тот сообщает послу. Посол совещается с замами, резидентами СВР и ГРУ, с начальством в МИДе, с куратором в администрации президента – и все они ему советуют: звони местным майорам прониным, сдавай Россию с потрохами, пусть теперь на Западе несут нашу родину по кочкам ещё и за трансфер наркоты… Бред, конечно! Понятно, что слагаемые в этой истории сильно поменяны местами, но сумма от этого не изменилась – такова официальная версия обеих сторон. И мы будем ей следовать, пока не узнаем другую).



Итак, посол с романной фамилией Коронелли звонит в местную безопасность, те мгновенно прилетают, забирают кокс, меняют его на муку, снабжают чемоданы датчиками-маяками и… прилежно ждут.



Кофры с порошком, как я понимаю, тупо пылятся в школьной кладовке под присмотром двух свеженанятых уборщиц-майоров: российской и аргентинской.



Ждут… год. Никто за чемоданами не является.



Наконец через год в декабре 2017 в Буэнос-Айрес прибывает с делегацией секретарь российского Совбеза Николай Патрушев. И тогда выясняется, что некий «сеньор К» сумел договориться так, что стрёмные чемоданы под видом личных вещей бывшего школьного сантехника погрузили… в лайнер одного из высших сановников Кремля.



(В следующих скобках застолблю недоумение на тему того, что организаторы операции не побоялись этим удивительным фактом – чемоданы сантехника везёт секретарь Совбеза РФ! – спугнуть ни самого бывшего техработника посольства Али Абьянова, который ждал груз в Москве; ни офицера аргентинской полиции – пособника наркоторговцев со жгучей испанской фамилией Иван Близнюк; ни, наконец, координатора, таинственного «сеньора К», всё это удивительное действо оплатившего и замутившего. Видать, ничего необычного в таком экспедировании не было?)



Явление «сеньора К»



Дальше всё пошло совсем банально. Чемоданы прибыли в Москву, сантехник их получил, его и ещё парочку таких же мелких фигур арестовали, в Буэнос-Айресе взяли оборотня Близнюка и его помощника, из Министерства безопасности Аргентины новость утекла почти синхронно – и в минувший четверг родилась сенсация Clarin.



А где же могущественный «сеньор К»? Ведь это именно он является наркобароном, это ему якобы принадлежит груз чистейшего колумбийского кокса весом в 389,24 кг с розничной ценой в 50 миллионов евро! Clarin так и озаглавила сенсацию: «El „Señor K“ quería llevar a Rusia la cocaína más pura del mundo».



Сеньор этот и есть наш информповод. Он связывает Буэнос-Айрес, Москву и Германию. Не будь этого героя, вряд ли наша газета уделила бы далёкой южноамериканской теме такое внимание.



Газета Clarin называет «сеньора К.» российским немцем 1968 года рождения, проживающим в Гамбурге (или в Берлине) под фамилией Andrey Kovalchuk. В Аргентине считают, что этот самый Ковальчук широко известен в Германии своей благотворительной деятельностью, торговлей сигарами и коньяком.



Возможно, так оно и есть, но широкая известность сеньора К. прошла мимо меня и моих собеседников, как и мимо Гугла и других специальных систем, где я вёл его поиски.



Возможно, он шире известен в Буэнос-Айресе, чем в Гамбурге или Берлине, тем более что за последний год он слетал туда 13 раз.



Вероятно, тот, кого называют Андрей Ковальчук, и был координатором схемы поставок наркотиков диппочтой по маршруту Колумбия – Аргентина – Россия.



Но заканчивался ли наркотический маршрут Москвой? Боюсь, если этот самый Ковальчук не вымысел спецслужб (его ищет Интерпол и все-все-все, хотя, казалось бы, он был у них в руках в ходе операции по загрузке чемоданов на борт), то конечным пунктом колумбийского кокаина из 12 чемоданов скорее всего являлась Германия. Потому что в этой истории много чуднóго, но руководить из Гамбурга поставками кокса через Буэнос-Айрес в Москву – это как-то уж слишком обременительно даже для этого невероятного сюжета.



Кому сигналит маячок?



«Когда безопасники посольства РФ в Буэнос-Айресе обнаружили на 12 чемоданах кокса маячки DEA (Drug Enforcement Administration), послу Виктору Коронелли оставалась лишь одна опция: срочно сдать 4 центнера транзитных наркотиков аргентинским спецслужбам. Что и было сделано»…



Такую подсказку прислали мне в ходе этого расследования из российского посольства в одной из соседних с Аргентиной стран.



Неподтверждённая версия? Согласен. Но вполне приемлемая. Она объясняет главную загадку 12 чемоданов: откуда вдруг взялся в этом деле аттракцион невиданной откровенности и доверчивости к «местным донам» посла Коронелли и российского МИДа?



Кстати, сам посол – испанский гранд по происхождению. Как и его отец, полковник разведки Виктор Коронелли.



Знакомый же Коронелли берлинец (или гамбуржец), Андрей Ковальчук, отвечавший, по мнению спецслужб и перехватам переговоров, за 50-миллионный груз, до осени 2016 был в очень хороших отношениях с послом. Но в октябре между ними что-то случилось. А в декабре в Буэнос-Айресе намертво застряли 12 чемоданов с наичистейшим колумбийским кокаином. Его называют «зеро», это наркотик класса люкс, в котором концентрация кокаина составляет 90 и более процентов. Достать такой в Колумбии не просто. Об этом пишет знаменитый Роберто Савьяно (Roberto Saviano) в своём новом расследовании трафика кокаина «Zero Zero Zero». Но в чемоданах Ковальчука был именно этот «деликатес».



Взгляд из Буэнос-Айреса



Текст: Максим Миронов,



https://mmironov.livejournal.com/



«У меня есть чуть больше информации по поводу этой истории, чем у российских СМИ, потому что, во-первых, двое моих детей сейчас учатся в этой школе, во-вторых, я лично знаком с помощником посла по безопасности Олегом Воробьёвым, имя которого неоднократно фигурирует в переговорах наркоторговцев.



Базируясь на информации, опубликованной в аргентинских СМИ (Clarin, La Nacion, Infobae), а также на своей собственной информации касательно того, как работает российское посольство и школа при посольстве, могу с большой долей уверенности утверждать, что официальный комментарий МИД – это ложь. Всю вину ведомство возлагает на „закончившего к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотрудника технического состава учреждения“. В то же время школа – режимный объект, который постоянно охраняется сотрудниками ФСБ. Раньше родители могли пройти в школу относительно свободно, подняться поговорить с учителем, если нужно, проводить ребёнка до класса. Три года назад, после „Крымнаш“, режим безопасности резко усилили (объясняли это боязнью терактов). Если раньше на входе сидела одна и та же вахтёрша, которая могла отлучиться минут на 15, то сейчас вход всегда охраняют сотрудники спецслужб. Вход родителей на территорию школы строго воспрещён. Если мне нужно поговорить с учителем, ей звонят, она спускается, и мы разговариваем у входа. Если нужно встретиться с директором, то меня провожают до кабинета директора.



Версию о том, что 12 чемоданов с кокаином можно было пронести в школу без ведома охраны, можно сразу исключить. Охранники меняются постоянно (всего там 4−5 сотрудников службы безопасности посольства, которые ежедневно чередуются). Чисто теоретически можно коррумпировать только одного и пронести в его смену. Однако это очень рискованно. Все входы, выходы и общественные места просматриваются видеокамерами, информация с которых записывается. То есть другой охранник или начальник охраны могут легко обнаружить, что во время дежурства этого охранника в школу пронесли подозрительные чемоданы. 12 чемоданов по 36 кг каждый – это огромный объём. Его не спрячешь в шкафу в подсобке. То есть если даже вам удалось эти чемоданы пронести, то другой охранник всегда может их обнаружить и поинтересоваться, что это за груз. Если кто-то хочет пронести такой груз на территорию посольской школы и обеспечить его сохранность, нужно договариваться с начальником охраны.



Безопасность в посольстве курирует помощник посла по безопасности Олег Воробьёв, который, как следует из опубликованных переговоров наркоторговцев, был их основным партнёром в посольстве. Его имя, например, фигурирует в переговорах между арестованным полицейским Иваном Близнюком и главным фигурантом этого дела, хозяином груза, „Сеньором К“ – Андреем Ковальчуком Привожу фрагмент-перевод телефонного разговора от 26 сентября 2017 г.



„Сеньор К“: – Как там наш Воробьёв Олег поживает?



Близнюк: – Хорошо. Вернулся из отпуска. Всё хорошо…



В этом же разговоре Близнюк жалуется, что ему чинят препятствия:



Близнюк: – Они не позволяют ни с кем сблизиться



„Сеньор К“: – Кто, Олег?



Близнюк: – Почему Олег? Скорее всего, посол. Не знаю.



„Сеньор К“: – Вот урод. У него крышу сорвало.



Близнюк: – Точно сорвало. „Болезнь дракона“ называется.



В итоге „сеньор К“ встречается с чиновником российского посольства „О“, о котором говорил с Близнюком 26-го сентября (как мы уже знаем, говорили они об Олеге Воробьёве. „Сеньор К“ позвонил „О“, чтобы забрать свой груз:



„К“: – У меня есть 12 коробок с коньяком и 2 большие коробки сигар, мне нужен пикап или микроавтобус.



„О“: – У меня его нет, и я не хочу ввязываться в это. Извини, у меня могут быть проблемы. Мне нужно разрешение на поездку в аэропорт, и только посол может это дать.



Позже „К“ пригласил „О“ на обед. Он уже знал, что тот, у кого были ключи от кладовки с его чемоданами, уехал, и хотел выяснить, что происходит.



Небольшая ремарка по поводу их диалога: касательно 12 чемоданов „коньяка“ всё понятно. Но видимо, были ещё 2 большие коробки „сигар“. Интересно, что с ними случилось?



После прочтения диалогов, опубликованных в газетах (я цитирую только небольшие куски), версия МИДа рассыпается. Получается, что „технический работник“ оставил 12 чемоданов перед тем, как вернулся в Россию, и никто в посольстве не подозревал, что там не носки-трусы, а что-то другое. Вдруг приезжает какой-то могущественный предприниматель и говорит: „Давайте мне 12 чемоданов, которые тут ваш сантехник оставил, я ему в Москву на личном самолёте всё доставлю“. По его версии, в чемоданах коньяк. То есть сантехник посольства, возвращаясь из Аргентины в Москву после командировки, решил забрать с собой 12 чемоданов коньяка на память из Аргентины и отправил своего кореша, чтобы он на частном самолёте за ними слетал. При этом кореш настолько наглый, что требует, чтобы ему в аэропорт не на такси бухгалтерские манатки доставили, а на машине диппредставительства. Начальник службы безопасности говорит на это: „Не, не могу я тебе организовать доставку, у меня могут быть проблемы“.



Что же произошло на самом деле? Судя по всему, кокаин через российское посольство в Аргентине ввозится уже давно. Но в какой-то момент возникли препятствия со стороны посла Виктора Коронелли.



Чикало, второй человек, арестованный в Аргентине по этому делу, в разговоре с Близнюком в октябре 2017 г. говорит.: „И теперь, когда канал поставки дипломатической почтой прекратился из-за разногласий с послом, он [Ковальчук] не знает, что делать. Может случиться всё что угодно…“



Близнюк: „Да, конечно“.



Дальше они обсуждают, что Ковальчук поссорился с Коронелли, и поэтому Ковальчук лишился канала отправки кокаина диппочтой, как это было всегда. Ковальчук вскоре обещал заменить посла на более лояльного, с кем Ковальчук поддерживал хорошие отношения.



Нежелание посла покрывать наркомафию совпало со сменой правительства в Аргентине. В декабре 2015 г. президентом стал Макри (Mauricio Macri), это принесло не только позитивные изменения в экономике, но и привело к существенному сокращению уровня коррупции в полиции. Его соратница по партии, Мария Видаль (María Eugenia Vidal), которая одновременно с ним выиграла выборы губернатора крупнейшей аргентинской провинции Буэнос-Айрес в общей сложности уволила/посадила 7900 коррумпированных полицейских. В целях безопасности ей даже пришлось переехать жить на военную базу.



Борьба с коррупцией внутри полиции довольно быстро дала результаты. Всего через несколько месяцев после начала реформ, в ноябре 2016 г., аргентинская полиция начала глобальную войну с наркоторговлей. Уже в 2017 г. в сотрудничестве со спецслужбами из других стран пошли аресты крупных партий кокаина.



Видимо, аргентинская полиция проследила крупную партию кокаина до дверей российского посольства. Вынужден сказать, что я не верю в официальную версию, что посол обнаружил кокаин 13 декабря 2016 г. и сам позвонил в полицию. Скорее, его попросили этот кокаин обнаружить, иначе Аргентина бы устроила скандал. Но даже при таких раскладах для его личной безопасности проще было засунуть голову в песок. Публично терпеть национальный позор российским чиновникам не привыкать, а идти против финансовых интересов офицеров госбезопасности – это риски совсем другого уровня. Надеюсь, с Виктором Коронелли всё будет хорошо. Хотя перехваченные переговоры наркодельцов этого не обещают.



Близнюк: – И ещё эти сумки, которые в посольстве. Сначала мы должны решить вопрос с посольством, потому что он в контрах с Коронелли.



Чикало: – Вы с ним на ножах?



– Да, скоро новый посол будет. Я тебе говорил?



– Да.



– Мне подтвердил Белов (Дмитрий Вадимович Белов, советник-посланник, второй человек в посольстве после посла), он сказал мне, что он уйдёт в июне, его не могут оставить здесь.



Эта вся история не про „закончившего к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотрудника технического состава учреждения“, как утверждает Захарова. Это история про наркомафию, которая может напрямую выдавать указания сотрудникам безопасности российского посольства. Этот Ковальчук как-то связан с российским государством. Во-первых, в одном из диалогов он говорит, что в следующий раз собирается приехать в Аргентину не за свои, а за госсчёт. Во-вторых, у него более чем тесные контакты с высшими чинами посольства. В-третьих, как следует из диалогов Близнюка и Чикало, он неоднократно приезжал в Аргентину и вывозил из посольства какие-то чемоданы. Ну и наконец, он может влиять на назначение послов (а послов назначает президент). То есть Ковальчук не просто связан с чиновниками, а связан с чиновниками самого высшего ранга, которые кладут бумаги на стол президенту.



К сожалению, всё указывает на то, что Ковальчуку сотрудники госбезопасности дали уйти. Аргентинская полиция специально положила в чемоданы маячки, чтобы взять Ковальчука и отследить, куда он кокаин повезёт. Однако посольский безопасник „О“ вдруг решил ему машину с кокаином-мукой не отправлять. Так и улетел Ковальчук в октябре 2017 г. без груза.



Я подозреваю, что сотрудники посольства очень не хотели, чтобы аргентинские спецслужбы взяли Ковальчука с поличным. Видимо, это вызвало гнев аргентинских спецслужб, и для разруливания ситуации в Аргентину прилетел секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. После его визита „муку“ увезли в Москву, чтобы проследить, кто её заберёт. По прибытии чемоданов в Москву арестовали бывшего техработника посольства, который, если верить официальному сообщению МИД, всю эту тему с кокаином на 50 млн долларов во время своей командировки и замутил.



Аргентинские спецслужбы, как и я, похоже, не очень верят в официальную версию МИД, поэтому после её публикации стали порциями сливать записи прослушки в прессу, чтобы показать всему обществу, что в этом были замешаны высшие чины посольства и история длилась много лет. Если аргентинцы сливают в прессу столько информации, которую больше года скрывали от всех, значит, они не верят, что российские спецслужбы хоть как-то хотят в этом деле помочь, а скорее, пытаются замести следы. Не удивлюсь, если Андрей Ковальчук уже где-то в России отдыхает от многих лет верной службы отечеству.»



От «РГ/РБ»:



В понедельник вечером Посольство РФ в Аргентине официально подтвердило личность комментатора Максима Миронова.



«Нам известен господин М. Миронов, постоянно проживающий с семьёй в Аргентине. На протяжении последних нескольких лет он занимает известную политическую позицию, претендуя на роль лидера местной оппозиционной ячейки.



Действительно, в Школе при Посольстве на возмездной основе (как это и предусмотрено соответствующими нормами и правилами) заочно обучаются двое его детей (в 1 и 4 классах), которые были зачислены туда по просьбе родителей – российских граждан. Отказывать им в получении качественного образования оснований не видели – дети не должны быть заложниками антироссийских взглядов своих родителей», – сообщается от имени посольства на сайте МИДа РФ.



Взгляд из посольства



Текст: jorgebenjor



«…Организаторы операции по пресечению наркотрафика молодцы, что не разболтали раньше времени и не допустили утечек. Очень важно отследить, что за тема с „дипломатической отправкой“. Как верно замечают люди, причастные к дипломатической работе, содержание дипломатических вализ определяется вовсе не на уровне завхоза, а только на уровне посла. Личный скарб дипломатов, а тем более техсостава посольств, никогда не уходит в вализах, а идёт обычным сопровождаемым или несопровождаемым багажом, и никогда полностью не избавлен от досмотра, будь то сканеры или собачки в аэропорту. Не при вылете, так по прилёту его обязательно досмотрят хоть в каком-то виде. Дипломат неприкосновенен только за пределами своей собственной страны, в государстве своей аккредитации, у себя же на Родине он особый статус теряет и становится просто госслужащим, по крайней мере по закону.



В реальности же злоумышленники рассматривали несколько вариантов доставки груза. Через посольство или посольских – только один из них. В итоге на нём они и попались, когда им специально были созданы идеальные условия – погрузить на спецборт высокопоставленного российского силовика, но до этого момента что-то никто не спешил выписывать им курьерские листы и гарантировать доставку без досмотра. Не хватало у мафии уровня доверительности в отношениях с дипломатами.



Другой вариант, который очень активно продвигал в 2017 году Близнюк в своей ипостаси аргентинского полицейского – это собрать группу из 60, а то и 100 аргентинских курсантов и отправить их в Россию на полицейские курсы. Среди такого количества человек легко затерять ещё 12 чемоданов. Особо Близнюк, как пишут, настаивал на том, чтобы эти аргентинцы ехали с официальными или дипломатическими паспортами и в таком своём высоком статусе были бы избавлены от какого-либо досмотра. На тот момент аргентинские руководители силовых ведомств уже имели основания подозревать Близнюка, за ним вообще быстро установили слежку. Под разными предлогами в 2017 году программа полицейского сотрудничества была приостановлена, в Россию не поехал вообще ни один аргентинский полицейский.



Тогда „сеньор К“ – Андрей Ковальчук выступил с инициативой. Он зафрахтовал за 380 тысяч долларов личный самолёт и прилетел в Аргентину, намереваясь прихватить эти 12 чемоданов и довезти их до одной из прибалтийских стран, где, как он считал, всё было схвачено. Но вот незадача – как назло в дни его пребывания в Аргентине новый завхоз российского посольства уехал куда-то в командировку или на отдых, и ключи от чулана, где чемоданчики лежали, прихватил с собой. Да ещё и переговоры с посольскими на тему помочь доставить скарб своего бывшего коллеги на посольской машине как-то не задались. На худой конец Ковальчук даже просил у Близнюка выделить ему полицейское сопровождение до аэропорта, но пришлось улетать из Аргентины пустым. Таким образом организаторы операции окончательно сузили злоумышленникам окна возможностей по транспортировке груза, и они наверняка как за последний шанс ухватились за вариант перевозки бортом спецсамолёта. На чём и спалились.»



Водевиль превращается в триллер



Центнеры кокаина, гигантские деньги, коррумпированные связи на нескольких континентах, спецслужбы, министры, оборотни в погонах и без них – но почему вся эта история напоминает не триллер, а водевиль? Эта мысль отпустила меня, когда я наткнулся на такую новость: 20 декабря 2016 года найден застреленным начальник отдела Латиноамериканского департамента МИД России Пётр Польшиков. По словам жены Польшикова, убийца накрыл подушкой голову Петра и выстрелил.



Ровно через неделю после того, как посол Коронелли позвонил в аргентинское министерство безопасности, в далёкой от Буэнос-Айреса Москве двумя выстрелами в голову в собственной постели убивают чиновника, курировавшего в МИДе аргентинское посольство.



На этом трагическом, будем считать, совпадении водевиль кончается и начинается настоящий триллер. Скоро или не скоро, но мы обязательно узнаем его продолжение. Главное, он больше не раскручивается исключительно за закрытыми дверями и в общественной темноте. Как сказал расследователь кокаиновых троп Роберто Савьяно: «Мафия хочет меня убить не потому, что боится меня, а потому, что боится моих читателей».









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