“Охотники на ИГИЛ” уничтожили террористов, ответственных за убийство двух российских солдат (Фото 18+)

Элитное проправительственное подразделение «Охотники на ИГИЛ» провело спецоперацию по уничтожению боевиков террористической группировки “Исламское государство” (ИГИЛ), ответственных за убийство двух российских солдат вблизи приграничного города Абу-Камаль.
Охотникам ИГИЛ удалось устранить всех членов группы. Подтвержадющие фотографии были опубликованы в социальных сетях.
Позже они сыграли решающую роль в освобождении Дейр-ез-Зора, взаимодействуя с вооруженными силами Сирии.
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