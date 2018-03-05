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“Охотники на ИГИЛ” уничтожили террористов, ответственных за убийство двух российских солдат (Фото 18+)

By   Anastasiia Müller -   

Элитное проправительственное подразделение «Охотники на ИГИЛ» провело спецоперацию по уничтожению боевиков террористической группировки “Исламское государство” (ИГИЛ), ответственных за убийство двух российских солдат вблизи приграничного города Абу-Камаль.

Охотникам ИГИЛ удалось устранить всех членов группы. Подтвержадющие фотографии были опубликованы в социальных сетях.


Leith Aboufadel | AMN

Leith Aboufadel | AMN

Leith Aboufadel | AMN 

Leith Aboufadel | AMN

Спецподразделение “Охотники на ИГИЛ” было сформировано в 2016 вооруженными силами Российской Федерации, с целью защиты тех областей Сирии, которые были освобождены от ИГИЛ.

Позже они сыграли решающую роль в освобождении Дейр-ез-Зора, взаимодействуя с вооруженными силами Сирии.





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теги: Сирия  
   
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