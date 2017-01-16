Пока не умер, но бьется в судорогах – Трамп намерен задушить Китай

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что собирается сделать Америку снова великой державой. И для этого он намерен возродить производство, отобрав работу у китайцев. В ожидании инаугурации Трамп написал три сообщения в Твиттер, в которых обращался к производителям автомобилей. Последним адресатом была Toyota. Обращаясь к руководству корпорации, он угрожал высокими пошлинами в случае строительства завода за пределами США. «Toyota Motor объявила, что построит завод в Бахе (Мексика) для того, чтобы собирать автомобили Corolla для США. Ничего не выйдет! Стройте завод в США или платите большие пошлины на границе», — предупредил Трамп.



Toyota сообщила, что строительство новых заводов в Мексике не приведет к сокращению рабочих мест. В представительстве компании «надеются на сотрудничество с правительством Трампа и намерены работать в соответствии с интересами клиентов и автомобильной промышленности».

После шквала критики Трампа на Ford, в компании объявили, что отказываются от планов по инвестиции 1,6 миллиарда долларов в строительство нового завода в Мексике и вместо этого вложат 700 миллионов долларов в строительство заводов в штате Мичиган, США.

Не обошел вниманием будущий президент и General Motors, упрекнув за производство машин Chevy Cruze в Мексике и беспошлинный ввоз в США. Однако в General Motors возразили, что большинство Chevy Cruze, продаваемых в Америке, там же и производятся. Собранные в Мексике и проданные в США машины составляют всего 2.4% от общего объема продаж.

Смогут ли американцы отобрать у китайцев работу?

Судя по реакции крупнейших концернов, Трамп имеет достаточное влияние, с помощью которого он сможет вернуть производство в Америку и отвоевать рабочие места для американцев.

Однако даже если лопнут мыльные пузыри 2008 года, больше всего денег Америка будет получать из финансов, а не из промышленности. Да и сам Трамп для двух из трех строительных проектов импортировал сталь и алюминий из Китая. Капитал всегда стремится к низким издержкам и высокой прибыли, и никто из хозяев Белого дома этого изменить не сможет.





Сейчас едва ли возможно, что американцы займут место «синих воротничков» из Китая, Вьетнама, Камбоджи и других стран. У современных молодых американцев нет желания и необходимых навыков для выполнения такой работы. Но и Китаю необходимо при помощи финансов, налогов и других средств удержать у себя некоторые ведущие предприятия.

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