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опубликовано редакцией на Переводике 05.03.18 05:44
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Подтверждено: ливийское правительство генерала Хафтара обратилось к России с просьбой разместить в стране российскую военную базу

By   Andrew Illingworth    04/03/2018  


BEIRUT, LEBANON (1:30 P.M.) – Около двух недель назад  лидер ливийского  правительства  в  Тобруке  генерал-фельдмаршал  Хафтар  попросил  российских  военных  создать   свою  базу   в пострадавшей от войны стране.

Разговаривая  с  египетским  еженедельником Youm7,  глава российской Контактной группы  в Ливии, Лев Денгов подтвердил, что Хафтар на самом деле  напрямую  обратился  в  российское  Министерство  обороны  с  просьбой  разместить  российскую военную базу в Ливии.

Денгов не мог сказать, был ли принят  или  нет запрос Хафтара   российскими военно-дипломатическими властями.

В  продолжающейся  четвертый год вновь  вспыхнувшей  гражданской  войне,  про-хафтаровские силы получили контроль над приблизительно двумя третями Ливии,  изгнав  оттуда  своих  противников. Если  оставить  в  стороне  негосударственные джихадистские  формирования,  такие  как  отряды  ИГИЛ,   главным  противником  Хафтара в  попытках  поставить  под  контроль  всю  территорию  Ливии,  является прозападное исламистское правительство  в  Триполи.

И  к  тому  же,  развивая  двустороннее  военное  сотрудничество, Хафтар поддерживает,  с  момента  начала  второй гражданской войны,  теплые отношения с Россией.

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теги: Ливия  
   
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