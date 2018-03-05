Подтверждено: ливийское правительство генерала Хафтара обратилось к России с просьбой разместить в стране российскую военную базу

By Andrew Illingworth 04/03/2018





BEIRUT, LEBANON (1:30 P.M.) – Около двух недель назад лидер ливийского правительства в Тобруке генерал-фельдмаршал Хафтар попросил российских военных создать свою базу в пострадавшей от войны стране.

Разговаривая с египетским еженедельником Youm7, глава российской Контактной группы в Ливии, Лев Денгов подтвердил, что Хафтар на самом деле напрямую обратился в российское Министерство обороны с просьбой разместить российскую военную базу в Ливии.

Денгов не мог сказать, был ли принят или нет запрос Хафтара российскими военно-дипломатическими властями.

В продолжающейся четвертый год вновь вспыхнувшей гражданской войне, про-хафтаровские силы получили контроль над приблизительно двумя третями Ливии, изгнав оттуда своих противников. Если оставить в стороне негосударственные джихадистские формирования, такие как отряды ИГИЛ, главным противником Хафтара в попытках поставить под контроль всю территорию Ливии, является прозападное исламистское правительство в Триполи.

И к тому же, развивая двустороннее военное сотрудничество, Хафтар поддерживает, с момента начала второй гражданской войны, теплые отношения с Россией.

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