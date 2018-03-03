Профессиональный журнал Вооруженных сил США ‘Military Review’ признал поражение Соединённых Штатов в Сирии





By TOM RICKS on March 2, 2018





Мне было интересно прочесть в новом номере “Military Review” (профессиональный журнал армии США), статью, в заключении которой говориться что:

What Kind of Victory for Russia in Syria? Michael Kofman, Matthew Rojansky, JD …………………………………………………... Суммируя вышеизложенное можно сказать, что Россия, кажется, одержала, по крайней мере, частичную победу в Сирии и сделала это с впечатляющей эффективностью, гибкостью и координацией военных операций и политических мероприятий. С одной стороны, принятие Россией режима Асада и его иранских союзников, её относительное безразличие к жертвам среди гражданского населения и её общая враждебность к оппозиционным режиму группам фундаментально противоречат широко распространенным в США на Сирию. С другой стороны, “убогая” стратегия России, гибкая тактика и координация военных и дипломатических инициатив преподносят важные уроки для проведения любого военного вмешательства в столь сложной и изменчивой обстановке как Ближний Восток. С более чем полутора десятками лет американского участия в Ираке и Афганистане, в продолжающейся борьбе в Ливии и Йемене и бесчисленных других “пороховых бочках” , которые могут разжечь более широкий региональный конфликт, угрожает американским интересам, Вашингтон, должен обратить пристальное внимание на российское вмешательство и как Москва достигла своих целей в Сирии. Глядя на Путина, статья констатирует, что “с точки зрения достижения собственных целей Кремля, российская кампания могла бы быть оценена как вполне успешная”.

Что же касается Соединенных Штатов, Саудовской Аравии и Иордании, то авторы (которые не принадлежат к Вооруженным силам, один работает в Центре военно-морских исследований, другой - в институте Кеннана), приходят к заключению, что “это - конечно, поражение для тех, кто выступал против ведомой русскими коалиции”.

С другой стороны, я, когда прочитал эту мрачную оценку, подумал что военная победа не гарантирует политического успеха, что и было прекрасно продемонстрировано правительством США и в Ираке и в Афганистане. Я должен задаться вопросом, является ли победа в Сирии таким уж действительно большим призом? Или там будет продолжение (“Сирия II: Путин против аятолл”), в котором Россия будет бороться с Ираном за право быть самым главным?

Интересно примечание к статье, вещь которую я не знал: “Российские беспилотники, по слухам, совершили больше вылетов в Сирии, чем пилотируемая авиация. Лучшие российские беспилотники были лицензированными вариантами израильских моделей — продуктом российско-израильского военного сотрудничества. Несмотря на существенные расходы на развитие, Россия все еще не имеет военных БПЛА, и таким образом испытывает недостаток в разведывательно-ударных опциях в режиме “реального времени” для его БПЛА-платформ”. Так что не стоит слишком принимать на веру когда Путин разлагольствует о новом необыкновенном оружии, которое он имеет.

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