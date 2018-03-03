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опубликовано редакцией на Переводике 03.03.18 07:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Профессиональный журнал Вооруженных сил США ‘Military Review’ признал поражение Соединённых Штатов в Сирии


By TOM RICKS   on March 2, 2018


Мне было интересно прочесть  в новом номере  “Military Review” (профессиональный журнал  армии США),  статью,  в  заключении  которой  говориться  что:

What Kind of Victory for Russia in Syria?

Michael Kofman,  Matthew Rojansky, JD

…………………………………………………...

Суммируя вышеизложенное можно сказать,  что  Россия, кажется, одержала, по крайней мере, частичную победу в Сирии и сделала  это  с впечатляющей эффективностью, гибкостью и координацией  военных операций  и политических  мероприятий. С одной стороны,  принятие  Россией режима Асада и его иранских союзников, её  относительное  безразличие  к жертвам среди гражданского населения и её  общая  враждебность  к оппозиционным режиму  группам  фундаментально  противоречат  широко  распространенным  в  США  на Сирию. С другой стороны, “убогая” стратегия России, гибкая  тактика и координация военных и дипломатических инициатив  преподносят  важные уроки для проведения любого военного вмешательства в столь  сложной и изменчивой  обстановке  как Ближний Восток. С  более  чем  полутора десятками  лет   американского  участия   в Ираке и Афганистане,  в  продолжающейся борьбе  в Ливии и Йемене и бесчисленных других  “пороховых  бочках”  , которые могут  разжечь  более широкий региональный конфликт,  угрожает  американским  интересам, Вашингтон, должен  обратить пристальное внимание на российское вмешательство и как Москва достигла своих целей в Сирии.

Глядя  на Путина,  статья  констатирует, что “с точки зрения  достижения  собственных  целей  Кремля,  российская кампания могла бы быть оценена   как  вполне  успешная”.

Что  же   касается Соединенных Штатов, Саудовской Аравии и Иордании,  то  авторы (которые  не  принадлежат  к  Вооруженным силам, один  работает  в Центре военно-морских исследований,  другой -  в  институте Кеннана), приходят к заключению, что “это - конечно, поражение для тех, кто выступал против ведомой русскими коалиции”.

С другой стороны, я, когда  прочитал эту мрачную оценку,  подумал  что  военная победа не гарантирует политического  успеха, что  и  было  прекрасно  продемонстрировано правительством  США  и в Ираке и в Афганистане. Я должен задаться вопросом, является  ли  победа в  Сирии  таким  уж  действительно  большим  призом?  Или там будет продолжение (“Сирия II: Путин против аятолл”), в котором Россия  будет  бороться  с Ираном за  право быть  самым главным?

Интересно примечание к  статье,  вещь  которую  я не знал: “Российские беспилотники,  по слухам,  совершили  больше  вылетов  в  Сирии, чем  пилотируемая авиация. Лучшие российские беспилотники были лицензированными  вариантами  израильских моделей — продуктом   российско-израильского  военного сотрудничества. Несмотря на существенные расходы на развитие, Россия все еще не имеет  военных  БПЛА, и таким образом испытывает недостаток в  разведывательно-ударных  опциях  в  режиме “реального времени”  для  его БПЛА-платформ”. Так  что  не  стоит  слишком  принимать  на  веру когда  Путин  разлагольствует  о  новом  необыкновенном  оружии,  которое  он имеет.

статью прочитали: 1019 человек

   
теги: США  
   
Комментарии 
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мойша учитель, 03.03.2018 15:20:45
Причем здесь беспилотники и крылатая ракета, или ракета сатана? Чисто либерастная белиберда: сначала сами задают себе тупой вопрос, а потом брызгая слюной отвечают

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