навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
17.03.18  

The Telegraph: «Новичок» в Великобританию могла привезти Юлия Скрипаль

(0)
 
17.03.18   Редакция

США обвинили Россию в кибератаках на энергосистему

(0)
 
16.03.18  

Скрипаль и "Новичок" или Кто заказал убийство информационного трупа

(0)
 
16.03.18   Редакция

Сирийская Гута близка к капитуляции, в то время как 20000 человек бегут от смертоносных воздушных атак

(0)
 
15.03.18   Редакция

История о "Новичке" - это действительно еще одна афера в стиле "иракского ОМУ"

(0)
 
14.03.18  

Трамп намерен обложить товары из Китая многомиллиардными пошлинами

(0)
 
14.03.18   Редакция

Какой смысл наблюдать за выборами в России?

(0)

последние за вчера, 16.03.18  
 
03:37  

Скрипаль и "Новичок" или Кто заказал убийство информационного трупа

(0)
 
03:04  

«Вы звери, господа», или как страдает Россия без норвежского кофе

(0)
 
01:00   Редакция

Сирийская Гута близка к капитуляции, в то время как 20000 человек бегут от смертоносных воздушных атак

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
15.03.18 20:19    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (10)
15.03.18 19:58    
ЕленаПетрова Распад США неизбежен? (8)
15.03.18 19:50    
ЕленаПетрова Россияне недовольны своей страной (109)
14.03.18 11:37    
Babalkin Кто и как бросил курить? (13)
13.03.18 10:39    
GoldStar Санкт-Петербург (2)
13.03.18 08:25    
Олька Просто стихи (861)
09.03.18 14:20    
anygen Весёлые картинки (258)
07.03.18 16:49    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (5)
 
опубликовано редакцией на Переводике 17.03.18 03:25
скаут: Игорь Львович;
   
 

США обвинили Россию в кибератаках на энергосистему

Daily Sabah на русском 
Рейтер  Вашингтон

Фото из архива

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг сообщила, что власти РФ стоят за кибератаками на американскую энергосистему, впервые публично обвинив Москву в попытках повлиять на энергетическую инфраструктуру.

Начиная с марта 2016 года — а, возможно, и раньше — хакеры, работающие на российское правительство, пытались взломать компьютерные системы ряда значимых секторов инфраструктуры США. Среди них — энергетика, ядерная энергетика, торговля, водоснабжение, авиация и промышленность, следует из уведомления, распространенного министерством внутренней безопасности США и Федеральным бюро расследований (ФБР).

Согласно документу, атаки были частью «многоступенчатой кампании по вторжению, осуществлявшейся киберпреступниками, действовавшими в интересах российского правительства», а их мишенью были компьютерные сети небольших коммерческих предприятий. Хакеры «устанавливали вредоносное ПО, осуществляли целевой фишинг и получали удаленный доступ к сетям энергосектора».

В документе не упоминаются конкретные объекты или компании, подвергшиеся кибератакам.

Прямые обвинения в адрес Москвы говорят об активизации попыток администрации Трампа сдерживать предполагаемую агрессию России в киберпространстве.

Публикация уведомления совпала по времени с решением Минфина США включить в санкционные списки 19 российских граждан и пять организаций, включая ФСБ и ГРУ, за вмешательство в президентские выборы-2016 в США и кибератаки.

Россия неоднократно отрицала обвинения в попытках взломать объекты инфраструктуры других стран, а в четверг пообещала ответить на новые санкции США.

Последствия кибератак, о которых сообщили министерство внутренней безопасности и ФБР, не ясны.

В то же время в документе содержится ссылка на анализ, проведенный американской компанией Symantec, специализирующейся на кибербезопасности. Согласно анализу, проведенному минувшей осенью, группа хакеров, которую Symantec назвала Dragonfly, осуществляла атаки на энергетические компании в США и Европе и в некоторых случаях ей удавалось проникнуть в ключевые системы, контролирующие деятельность этих фирм.

Symantec тем не менее не возлагала вину на Россию.

Сообщения о кибератаках на американские энергетические компании впервые были распространены в июне в рамках конфиденциального уведомления. В нем говорилось об атаках на промышленные компании, в том числе на операторов АЭС, но не назывались виновные.

«Люди в общем-то предполагали, что за этим стоит Россия, но сегодняшнее заявление американского правительства очень значимое», — сказал Бен Рид из компании FireEye Inc, занимающейся обеспечением кибербезопасности.

Мишенью российской кампании стали инженеры и техперсонал, у которых есть доступ к системам управления — это говорит о том, что хакеры хотели спровоцировать сбой в работе объектов, однако у FireEye нет данных, указывающих на то, что им удалось это сделать, сказал Рид.

Бывший высокопоставленный чиновник министерства внутренней безопасности США, знакомый с реакцией американских властей на кибератаки, сказал, что количество российских попыток взлома компьютерных сетей уменьшилось после публикации анализа Symantec и уведомления, распространенного правительством в октябре, где содержались технические подробности атак.

Чиновник отказался сказать, продолжается ли кампания сейчас, сети каких объектов хакерам удалось взломать и насколько киберпреступники могли приблизиться к контролю над системами управления.

статью прочитали: 59 человек

   
теги: США  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 