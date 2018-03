архив



дата публикации 21.03.18 04:15 скаут: Игорь Львович “swissinfo.ch”,

"Швейцарские СМИ о выборах президента в России" Швейцария - 19 марта 2018 г. Швейцарские СМИ о выборах президента в России

Газета «Neue Luzerner Zeitung»: «Даже такая пропаганда однажды неизбежно начнет демонстрировать признаки износа».



Как сообщило в своем твиттере посольство России в Швейцарии в Берне, «по результатам подсчета голосов явка на избирательном участке 8334 в Посольстве России в Швейцарии составила 928 человек. Это почти в три раза больше, чем на парламентских выборах в 2016 году». «У нас очень высокая активность граждан. Голосует очень большое количество соотечественников. Но удивляться нечему, потому что посольство, генкосульство и постпредство очень подробно рассказывали о том, как, когда и где можно проголосовать. Кроме того, люди понимают, что они должны решить судьбу своей страны для своих детей и внуков. То есть, повысилась ответственность наших избирателей», — заявил в интервью агентству РИА Новости посол Российской Федерации в Швейцарии Сергей Гармонин.



Russian Embassy Bern@RusEmbSwiss

По результатам подсчета голосов явка на избирательном участке 8334 в Посольстве России в Швейцарии составила 928 человек. Это почти в три раза больше, чем на парламентских выборах в 2016 году.#ВыборыПрезидента2018 #ВаженКаждыйГолос 16:28 - 18. März 2018 Что же писали швейцарские СМИ о том, как проходили выборы на территории Российской Федерации? «Нарушения во время голосования, конечно же, были. Одних избирателей приманили на избирательные участки с применением изощренной агитационной фантазии, других просто пинками заставили отправиться голосовать, угрожая карами», — пишут выходящие в Берне и Цюрихе газеты «Tages Anzeiger» и «Der Bund». «Предвыборную борьбу честной назвать нельзя. Семь кандидатов-конкурентов едва ли были видны и слышны в СМИ, в то время как выступления В. Путина были организованы на основе точно рассчитанной хореографии. И тем не менее, следует признать — за ним стоит большинство». «Я за Путина, потому что без него Россия была бы пустым местом», — цитируют эти газеты слова некоей «россиянки. Лучше, чтобы нас в мире боялись, чем игнорировали», — таково было основное настроение, превалировавшее в обществе страны. «Бесконечные претензии и обвинения в адрес Москвы, звучавшие в последнее время, только укрепили это убеждение. Вмешивалась ли Россия в президентские выборы в США, или нет, она ли отравила в Великобритании бывшего шпиона Скрипаля, или нет, — для россиян все это уже не имеет никакого значения. Они уже не верят ни одному западному слову. То, что в США или Западной Европе считается правдой, в России объявляется истерической русофобской пропагандой. «Лучше, чтобы нас в мире боялись, чем игнорировали» В этой связи Запад должен задать себе неудобный вопрос, а не сыграл ли и он свою роль в том, что российские граждане перед выборами „еще теснее сплотили свои ряды“? Даже не принадлежащие к числу сторонников Путина россияне в последнее время ощущали несправедливость по отношению к их стране, которая делалась ответственной буквально за всё зло на планете. Западные тирады сыграли Кремлю только на руку, который мог сказать: смотрите, Россия подвергается агрессии, в этой ситуации нельзя давать слабину, ну а о реформах в такой ситуации не может быть и речи. Начиная с момента аннексии Крыма, Путин с каждым годом все дальше отдаляется от Европы. А теперь он еще и грозит какими-то супер-вооружениями, и уже ходят слухи, что Москва намерена выйти из Совета Европы и денонсировать Европейскую конвенцию прав человека (ЕКПЧ). Запад вводит одни санкции за другими, но все они остаются не более, чем беспомощными жестами, которые уже не имеют никакого влияния на Москву. Запад давно уже потерял Россию, и это нужно признать». «Убедительным образцом честно и прозрачно проведенных выборов нынешние президентские выборы в России, конечно же, не станут», — указывает газета «Aargauer Zeitung». «Избирательная кампания постоянно находилась под полным контролем Кремля. Рабочие и служащие унитарных государственных предприятий буквально силой сгонялись на голосование с тем, чтобы повысить процент явки. Сам Владимир Путин не исчезал с экранов телевизоров, горстка альтернативных кандидатов боролась, скорее, не против него, а друг против друга, так что победа Путина удивлять не должна. При всем при этом, тем не менее, следует учесть и другое: даже лучшее телевизионное время не поможет никакому властителю усидеть на троне в случае, если народу тот надоел. В России мы ничего похожего не наблюдаем. Как и прежде, кремлевский шеф обладает поддержкой в народе. При этом за последние 18 лет изменились и его, Путина, приоритеты, и его имидж. Свое правление он начал в качестве реформатора, став для россиян символом стабильности после хаотических 1990-х гг., приведших к обнищанию значительной части населения страны. Позже Путин все более активно делал ставку на сильную руку государства в области экономики. А начиная с аннексии полуострова Крым, он делает основной акцент на внешней политике. На передний план он выдвигает великодержавный статус России. Для будущего такого рода политика может оказаться весьма проблематичной, с учетом того, что, при всей своей модернизаторской риторике, обращена она не в будущее, но в прошлое». «Он продвинул Россию вперед» «В России нет обязанности голосовать, но все государственные организации, такие, как клиники, тюрьмы, школы и университеты, и даже многие (частные) компании обязывали своих сотрудников под подпись идти голосовать, а затем отчитываться об этом. За кого голосовать — не так уж это было и важно. Наблюдатели из Москвы рассказывали о том, как предприятия автобусами свозили сотрудников на избирательные участки, где те обязаны были голосовать», — пишет газета NZZ. «Подавляющее большинство россиян высказалось за нынешнего президента. Они хвалят его за то, что тот „за последние 18 лет он продвинул Россию вперед“, и надеются на продолжение развития в том же направлении. «Народный праздник, сопровождавшийся торопливыми манипуляциями с бюллетенями» При этом для большинства граждан России социально-политические успехи имеют сейчас подчиненное значение по сравнению с возвращением их страны на международную арену. „Мы снова стали кем-то, нас снова боятся“ — именно это ощущение необходимости противостоять внешней военной угрозе за две недели до выборов поддержал и укрепил в народе Владимир Путин, выступая со своим „посланием о положении нации“. Враждебность по отношению к Западу подпитывает гордость страны за себя саму, страны, в которой, даже по мнению сторонников старого/нового президента, слишком много произвола и бюрократии, а инфраструктура находится в плачевном состоянии. Но сам „национальный вождь“ как бы парит над всем этим, а потому все имевшие место нарушения избирательных процедур были в данном случае совершенно лишними». «Пассивная поддержка» «Атмосфера выборов напоминала советскую эпоху: избирателей заманивали на избирательные участки при помощи веселой музыки, детских каруселей и лотерей, участие в которых мог принять каждый, у кого был смартфон. Это был народный праздник, сопровождавшийся торопливыми манипуляциями с бюллетенями», — пишет«Neue Luzerner Zeitung». «Даже оппозиция признает: большинство народа поддерживает Путина. Почему? В России создан репрессионно-пропагандистский механизм, который позволяет каждого инакомыслящего оттеснить на обочину социума и даже сделать преступником, как это произошло с Алексеем Навальным. 18 Mär Christopher Miller

✔@ChristopherJM

Dmitry Nemorovskiy, a local election committee member in Moscow's Tekstil'shchiki raion, discusses voter turnout at polling station no. 1624. 16% by noon. 1,927 registered voters. Better than previous elections, he says. #Russia pic.twitter.com/54kZFAPc2x Christopher Miller

✔@ChristopherJM

Festive atmosphere at this polling station in Moscow outskirts. Cheap goods for sale, games and a dancing clown.