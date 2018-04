архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.04.17 20:45

"Assad turns down 100’s of billions from Saudis to cut Iran ties" США - 27 апреля 2018 г. Асад объяснил Саудитам - куда им следует засунуть свои 100 миллиардов долларов…. два раза By Jim W. Dean, Managing Editor March 27, 2018

[Примечание редактора: Это реальная история о том как Асад отказался от бешеных денег, причем дважды. Конечно, пока это было на стадии “предложения”, нужно было задаться вопросом, выполнили ли бы Саудиты своё обещание когда-либо. Вряд ли бы они положили их на целевой депозитный счет в качестве гарантийного обеспечения. У наследного принца нет денег, чтобы восстанавливать одновременно Саудовскую Аравию и Сирию, а ведь нужно ещё 300 миллиардов долларов на американское оружие

Но что бы там кто не говорил, не существует такого волшебного денежного дерева, которое можно было бы потрясти чтобы набрать денег на восстановление Ирака. Несомненно, иностранные деньги будут доступны - для того чтобы купить усадьбу, провести финансовую балканизацию, но только ограниченное количество малобюджетных фондов. Часть проблемы - историческая сирийская, да и вообще ближневосточная коррупция, доноры хорошо понимают, что значительная часть этих денег будет разворована теми кто захочет сделать “заначку” за рубежом, так сказать - “на случай провала”. Даже Россия быстро заявила, что, хотя она и приложила много усилий для защиты Сирии от разрушения и “балканизации” ведомой Соединенными Штатами террористической коалицией, у нее нет планов как относительно восстановления Сирии, так по финансированию этого восстановления. Невысказанным осталось то, что у России есть свои собственные проблемы с военной махиной НАТО, Россия занята модернизацией своих вооруженных сил, укреплением своей национальной экономики и защитой её от санкций, и не собирается рисковать этим ради того, чтобы “восстановить” Сирию. Путин никогда не блефует и не говорит лишнего Многие пропустили мимо ушей слова Путина сказанные им в своё время в ответ на вопрос - почему Москва была готова понести бремя расходов на военное вмешательство. Он быстро ответил, что деньги на это пошли, главным образом, из бюджета на военную подготовку, подразумевая, что Россия прекрасно понимает ценность реального, боевого опыта применения оружия и обучения войск действиям в современной войне, и Сирия оказалась просто удобным случаем для этого. Он заранее знал, что лучше потратить деньги теперь, уничтожая российских мусульманских джихадистов в Сирии, чем ждать когда они вернутся домой опытными, искушенными в боевых действиях ветеранами, чтобы обучать легионы своих сторонников в России. Российские вооруженные силы сегодня намного более сильны, чем когда бы то ни было раньше и намного более уверены в своей способности защищаться от огромного военного превосходства Запада. Я, вопреки смешным утверждениям о желании России воссоздать старую Советскую империю, всегда говорил, что она не имеет наступательной боевой мощи, просто потому что руки у нее заняты защитой ее границ и средствами взаимного гарантированного уничтожения - ее современной ядерной триадой. Путин в этом году, в своей речи в парламенте выложил это все на стол …Jim W. Dean ]



Асад объяснил Саудитам - куда они могут засунуть свои 100 миллиардов долларов Nasrallah: Saudis offered Syria money to sever Iran ties Насралла: Саудиты предложили Сирии деньги в обмен на разрыв связей с Ираном …by Press TV, Tehran Лидер ливанского движения Сопротивления Хезболла рассказал, что саудовский режим предложил Сирии - он готов прекратить поддерживать боевиков, разрушающих страну и дать Дамаску сотни миллиардов долларов на её восстановление в обмен на разрыв отношений с Ираном. Сейид Хасан Насралла сказал, что режим Эр-Рияда делал это предложение дважды и что сирийский президент Башар аль-Асад отклонил его, сообщила ливанская арабоязычная ежедневная газета al-Akhbar во вторник. Эр-Рияд, как широко полагают, является ключевым спонсором террористов-такфиристов, которые с 2011 года пытаются свергнуть сирийское правительство. Течение такфиризма сформировалось , в основном, под влиянием ваххабизма, радикальной идеологии, доминирующей в Саудовской Аравии и свободно проповедуемой саудовскими священнослужителями. Иран, наряду с Россией и Хезболлой, эффективно помогал сирийскому правительству в своей борьбе с этими террористами. Далее Насралла сказал, что целью войны в Сирии на самом деле является антиизраильский фронт сопротивления, потому что победы движения Сопротивления ставят под угрозу американскую повестку дня в регионе. Он добавил, что движение Хезболла стало более сильным сегодня, что означает, что она будет подвергаться ещё большему количеству атак в будущем. Американское вмешательство в выборы в Ливане В другой своей ремарке, Насралла обвинил Саудовскую Аравию, и США в использовании "грязных методов" вмешательства во всеобщие выборы в Ливане, намеченные на 6 мая, в попытках нанести удар по сопротивлению. Задержав ливанского премьер-министра Саада Харири и вынуждая его уйти в отставку в прошлом ноябре, Саудовская Аравия намеревалась развалить ливанское правительство и настроить его против Хезболлы, добавил он. Харири ошеломил Ливан и мир в ноябре 2017 года, объявив о своей отставке в прямом эфире саудовского телевидения. В своём заявлении он обвинил Иран и Хезболлу в распространении вражды в арабском мире, это обвинение позже было отвергнуто обеими сторонами. Высокопоставленные источники, близкие к Харири и ливанскому руководству сказали, что Эр-Рияд подверг ливанского премьер-министра домашнему аресту и принудил его уйти в отставку. В условиях международного давления на Эр-Рияд, Харири, однако, удалось покинуть королевство. Он отменил свою отставку после возвращения домой. Насралла сказал в то время, что держа Харири заложником и вынуждая его уйти в отставку, саудовские власти ясно и открыто объявили войну Ливану.