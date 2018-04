архив



опубликовано редакцией на Переводике 16.04.18 03:14 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The New York Times”,

"Factbox: U.S. Companies With Exposure to Russia" США - 13 апреля 2018 г. Американские компании уязвимые для санкций со стороны России April 13, 2018 (Reuters) - Хотя Соединенные Штаты и Россия накладывают экономические санкции друг на друга с 2014 г., несколько крупных американских корпораций, включая PepsiCo Inc и McDonald's Corp., все еще считают Россию растущим рынком. Но новые санкции и предложенный [в Госдуме] законопроект указывают на возможность появления новых проблем для американских компаний в России. Неделю назад Соединенные Штаты наложили санкции на 24-х российских олигархов и государственных чиновников и 12 российских компаний. В ответ российские законодатели рассматривают законопроект, который предусматривает запрет или ограничение определенных позиций американского импорта. Секторы промышленности, названные в законопроекте, включают в себя программное обеспечение, сельское хозяйство, фармацевтические препараты, табак и алкоголь. Ранее на этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна также посмотреть на товары, произведенные в России американскими компаниями, хотя в законопроекте внесенном в пятницу упомянут только импорт. Согласно официальным таможенным данным, в 2017 году, Россия импортировала американских товаров на сумму 12.5 миллиардов долларов. Сюда вошли самолеты, оборудование, фармацевтические и химические продукты. В российском списке американского импорта, который может быть запрещен, мы видим.: Официально зарегистрированные на бирже американские компании, которые в 2017 году получили в России более 90 миллиардов долларов дохода (согласно модели Thomson Reuters Country of Risk, которая оценивает финансовые риски компаний в разных странах). Среди отраслей промышленности с самыми большими вложениями в Россию были продукты питания и напитки, технологии и фармацевтика. Вот некоторые американские компании, которые поддерживают существенное производственное присутствие в России. ТЕХНОЛОГИИ В 2017 году, доходы от производства продукции Cisco Systems Inc в России выросли на 20 %, больше чем в других странах так называемого БРИК - Бразилии, Китая и Индии. У Apple Inc., рост прибыли в России выражается двузначным числом, заявил финансовый директор компании на телеконференции по доходам в мае. В октябре, во время ежеквартальной телесовещания посвященной финансам, финансовый директор Microsoft Corp. Эми Худ отметила, что на "основных рынках, таких как Бразилия и Россия", состояние рынка улучшилось. Но, после введения американских санкций, двое из официальных дистрибьюторов Microsoft в России ограничили продажи программного обеспечения Microsoft для более чем 200 российских компаний, сообщило агентство Рейтер в январе. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ БРЕНДЫ В январе, на ежеквартальной телеконференции посвященной финансовым вопросам, руководитель компании Mondelez International Inc Дирк Ван де Пут заявил, что компания стала ведущим производителем шоколада в России. Компания PepsiCo сообщила, что в 2017 г., чистый доход её российского производства составил 3.23 миллиардов долларов, или 5.1 % совокупного чистого дохода компании. Компания McDonald's, согласно её ежегодному финансовому отчету, относит Россию к быстрорастущим рынкам и за последние два года открыл там несколько новых отделений. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ Johnson & Johnson идентифицировал Россию как устойчивый рынок для региональных потребительских брендов, и компания стремится расширить своё присутствие там через такие продукты, как, например, контактные линзы, заявили руководители. Abbott Laboratories среди лучших пяти компаний-поставщиков лекарств-брендовых дженериков в России, заявил финансовый директор компании, Брайан Юур, в январе. АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ На промышленной конференции в марте, компания Boeing назвала Россию одним из её самых больших быстрорастущих рынков. Но в ее годовом отчете, компания отметила ценовое давление со стороны спонсируемых государством конкурентов в России, Китае и Японии и заявила, что будет защищать себя от "недобросовестной конкуренции". Согласно сообщению информационного агентства RIA, российский парламентарий заявил, что, как часть её ответа на американские санкции, Россия может прекратить поставлять Боингу титан. АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛИ Компания Ford Motor Co сконцентрировала свои усилия на России как раз тогда, когда ее мощный американский конкурент, General Motors Co, ушел оттуда в 2015 г. Продажи автомобилей его совместного, с находящейся в России компанией Соллерс PAO, предприятия выросли в 2017 г. Согласно ежегодному финансовому отчету компании, доля российского авторынка которую занимает Форд, составляет теперь 3.1 %. В октябре компания заявила, что ее российские результаты "продолжают улучшаться, приближаясь к безубыточным".