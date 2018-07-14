навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
14.07.18   Редакция

Фейковая или нет, но страница “Информканал авиабазы Хмеймим” в Фейсбуке помогает навести лоск на образ России

(0)
 
13.07.18  

Китайцы испытали футуристическую лазерную винтовку

(0)
12.07.18   Редакция

Почти половина немцев хотят, чтобы Янки ушли из страны

(0)

последние за вчера, 14.07.18  
 
05:58   Редакция

Фейковая или нет, но страница “Информканал авиабазы Хмеймим” в Фейсбуке помогает навести лоск на образ России

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
13.07.18 22:29    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (31)
12.07.18 22:07    
Svetlanka75 Ремонт в доме (1)
12.07.18 14:00    
GoldStar Что подарить ребенку на Новый год? (11)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (9)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
26.06.18 00:58    
Олька Экономика (45)
 
дата публикации 11.07.18 06:01
скаут: Игорь Львович;
   
 

Соревнования по поеданию острого перца прошли в провинции Хунань Китая

（Источник:<<Жэньминь жибао>> он-лайн）  10/07/2018


Соревнования по поеданию острого перца прошли в провинции Хунань Китая

10 июля, «Жэньминь жибао» онлайн -- Как передает сайт «Хуаньцюван», 8 июля в парке Таньхэгучэнь уезде Нинсян провинции Хунань (Южный Китай) прошли соревнования по поеданию острого перца. Участники конкурса сидели в бассейне, заполненном красным острым перцем, и старались съесть как можно больше перца.

Победителем стал китаец Тан Шуайхуэй, который съел 50 перцев за 1 минуту. 










статью прочитали: 763 человек

   
теги: Китай  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 