Соревнования по поеданию острого перца прошли в провинции Хунань Китая



Соревнования по поеданию острого перца прошли в провинции Хунань Китая

10 июля, «Жэньминь жибао» онлайн -- Как передает сайт «Хуаньцюван», 8 июля в парке Таньхэгучэнь уезде Нинсян провинции Хунань (Южный Китай) прошли соревнования по поеданию острого перца. Участники конкурса сидели в бассейне, заполненном красным острым перцем, и старались съесть как можно больше перца.

Победителем стал китаец Тан Шуайхуэй, который съел 50 перцев за 1 минуту.





































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