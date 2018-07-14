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дата публикации 11.07.18 05:52
скаут: Игорь Львович;
   
 

У бывшего главы кремлевской администрации Александра Волошина нашли долю в американской компании

                     

Алексей Куденко / Sputnik / Scanpix / LETA


Бывший глава администрации президента России Александр Волошин владеет акциями техасской энергетической компании American Ethane, которая в 2017 году заключила с Китаем контракт на 26 миллиардов долларов. Об этом пишет The Guardian по итогам совместного расследования с проектом Михаила Ходорковского «Центр „Досье“».


Волошин возглавлял администрацию президента России в 1999-2003 годах, получив этот пост при Борисе Ельцине и сохранив его при Владимире Путине. После отставки он не растерял связи в политических и бизнес-кругах, в том числе на Западе. В частности, Волошин регулярно общается с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, который иногда консультирует президента США Дональда Трампа, отмечает The Guardian.

В 2008-2010 годах Волошин был председателем совета директоров «Норильского никеля», после чего четыре года возглавлял совет директоров «Уралкалия». В 2014 году он стал одним из инвесторов техасской компании American Ethane, которая занимается производством и экспортом этана. Волошин вложил в American Ethane 1,25 миллиона долларов, получив 2,5% акций и место в совете директоров.

Инвесторами American Ethane также стали несколько российских бизнесменов — Константин Николаев, Михаил Юрьев, Андрей Кунатбаев и Роман Абрамович, который согласился вложить в American Ethane 50 миллионов долларов. По данным The Guardian, инвестировать в американскую компанию Абрамовичу предложил именно Волошин, который с ним дружит. Впрочем, в 2015 году Абрамович отказался от участия в American Ethane.

По данным The Guardian, впоследствии Волошин выкупил еще часть акций American Ethane; сколько составляет его доля сейчас, издание не уточняет, но пишет, что ее можно оценить в десятки миллионов долларов. При этом, как отмечает The Guardian, участие Волошина в American Ethane не афишируют: его имя не значится в списке членов совета директоров на сайте компании — в отличие от имен Кунатбаева и Николаева.

Американские власти и инвесторы знают о связях совладельцев American Ethane с Россией, заявил The Guardian гендиректор компании Джон Хутелинг, который также входит в ее совет директоров. Как отмечает издание, Хутелинг и сам связан с Россией — он женат на русской.

В ноябре 2017 года Хутелинг вошел в состав американской делегации, которая сопровождала президента Дональда Трампа во время официального визита в Китай. На участии гендиректора American Ethane настояла китайская сторона, поскольку незадолго до этого компания заключила 20-летний контракт на поставку в Китай жидкого этана. Общая сумма контракта составляет 26 миллиардов долларов.



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