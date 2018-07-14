Согин: черная дыра Итальянской атомной энергетики

Никуда они не делись, и обслуживаются Государственной компанией Согин, с единственным акционером в лице Государственного казначейства, перед которой стоит задача их обслуживать. Компания была создана для демонтажа электростанций в Каорсо, Трино, Латина и Гарильяно, а также объекта Европейской ассоциации по ядерной энергии. Есть еще одна важная деталь: все расходы компании покрываются рядовыми потребителями, которым выставляются счета за электричество.

Что сделала (не сделала) компания Согин

В начале 2000-х компании Согин было передано управление всеми электростанциями и сопутствующими предприятиями, а также поручено строительство и управление государственным хранилищем, где ядерные отходы с низким и средним уровнем радиации могут безопасно храниться в течение 300 лет. В соответствии с одобренными планами, объекты по обслуживанию и хранению отходов должны были заработать в 2014 году, а демонтаж электростанций и заводов -завершен в 2020 году, и на все про все было выделено 4,5 миллиардов Евро. В 2013 году завершение работ было перенесено на 2025 год, а оценочные расходы подросли до 6,48 миллиардов долларов. Прошло четыре года, новый совет директоров (текущий) взялся за дело и в ноябре 2017 года был одобрен очередной производственный план. На этот раз окончание работ отодвинуто на 2036 год, и опять оценочные расходы увеличены до 7.25 миллиардов Евро. При этом отсрочка сопровождалась торжественным обещанием, что к концу 2019 года будет извлечен первый болт и стального контейнера, ограждающего ядерный реактор электростанции в Гарильяно. Короче, через 32 года после референдума они обещают наконец начать самую трудную часть вывода объектов из эксплуатации. Ну а пока мы с нетерпеньем ждем, давайте посчитаем сколько компания уже истратила на сегодняшний день.

Сколько мы оплатили по счетам за электричество

Начиная с 2001 года по сегодняшний день, потребители оплатили на эти нужды 3,7 миллиардов Евро, но всего 700 миллионов Евро из этой суммы пошли на демонтаж. Оставшаяся сумма потрачена на эксплуатационные расходы (1.8 млрд. Евро ушло на защиту, менеджмент объектов и зарплаты персоналу), а также на переработку радиоактивного топлива во Франции и Великобритании (1,2 млрд. долларов). Учитывая, что предстоит выполнить еще свыше 70% работ, а также то, что за последние два года работы продвигались всего на 2% в год, если внезапного ускорения не произойдет, работы вряд ли завершатся раньше 2050 года. Каждый дополнительный год влечет за собой неминуемый рост расходов. Эксплуатационные расходы (прибавляемые к стоимости работ) в настоящее время составляют примерно 130 млн. Евро в год. Только в период с 2010 по 2015 гг., к примеру, количество обслуживающего персонала выросло с 650 до 1039 человек. Итоговые расходы могут даже превысить 10 млрд., и все это Итальянцы увидят в своих счетах за электричество.

Снисходительные контролеры

Министерство энергетики Италии всегда раскошеливалось даже не моргнув, несмотря на тот факт, что в случае, если поставленные цели не будут выполнены, предусмотрены штрафные санкции. Министерство экономического развития, перед которым поставлена задача контролировать ситуацию, недоумевает по поводу отсутствия вовлеченности в происходящие процессы. К тому же выяснилось, что в течение последних десяти лет управление Согином находилось в руках генерального директора, ставленника столь щедрого Министерства и что одно из трех его официальных лиц получило займ у компании.

Риски для населения

В то же самое время в г. Трисае, регионе Базиликата, суд запретил доступ к использованию ряда водоочистных станций. Дело в том, что в течение не менее чем трех лет растворители, используемые в 60-х и 70-х годах для топлива на атомной электростанции в Латине сливались прямо в море, а 50-летние контейнеры, хранящиеся на складах, содержат нитраты урана-235, нитраты тория и другие продукты ядерного деления. Завод Itrec в г. Трисая также хранит 64 топливных стержня из тория-урана, в дополнение к четырем кубометрам жидких отходов высокой кислотности, содержащим обогащенный уран. Завершение работ на этом заводе запланировано в 2023 году. Компания Согин передвинула этот срок до 2036 года. Выдержат ли эти контейнеры еще восемнадцать лет? Неизвестно.

Однако, место, сопряженное с наибольшими рисками, это Салуджа близ города Верчелли. На заводе Eurex, на берегах реки Дора-Бальтея над водоносным горизонтом региона Монферрат заложено примерно 230 кубических метров высокоактивных жидких отходов, также в канистрах 50-летней давности. После наводнения в 2000 году (которое затопило завод в третий раз) специальный представитель Европейской ассоциации по ядерной энергии и Нобелевский лауреат Карло Руббиа заявил, что Италия стояла на пороге катастрофы планетарного масштаба. Однако власти не спешат и в Салудже; и мы можем только надеяться, что наводнений больше не случится.

И куда нам складировать отходы?

Хотя государственное хранилище отходов еще не построено, мы знаем, что на него потратят 2,5 млрд. Евро. В коридорах власти еще помнят протесты в Сканцано-Йоника в 2003 году, когда было объявлено, что хранилища будут построены там. Может именно поэтому список возможных мест строительства запрятали в шкафах Министерств экономического развития и природопользования, тогда как все это время радиоактивные отходы с ядерных объектов пополняются объемами из исследовательских центров и отделов ядерной медицины.

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Комментарии

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Перед тем как провозглашать, что там или тут будет построено хранилище, требуется одобрение регионального совета, муниципалитета и местных жителей, также должно быть подписано соглашение о компенсации. Однако, наши политики настолько слабы, что не могут объяснить людям, что хранилище гораздо безопаснее чем риски, которым подвержено сегодня все население страны. Поэтому они предпочитают притворяться, что проблемы попросту нет.