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опубликовано редакцией на Переводике 17.07.18 16:09
скаут: Kostyapok; переводчик Kostyapok;
 
 

Два Российских стадиона, где играла сборная Англии, уже начали разваливаться:

Два стадиона в России, где Англичане сражались за Кубок Мира, начинают разрушаться не успели еще отгреметь футбольные бои.

В Волгограде, набережная в районе стадиона и новые дороги, ведущие к стадиону, смыло проливным дождем.

Строительство арены обошлось в аппетитные 198 миллионов фунтов, однако на видео, предоставленном очевидцами, видно, как поток дождевой воды вырывается из водостоков, что могло стоить жизни болельщикам, случись это во время матчей.

Вода оставила за собой зияющую дыру, способную поглотить двухэтажное здание, сообщается в репортажах.

 

 

Российский блогер Илья Варламов, который посещал города, принимающие Кубок Мира, возложил вину за возникшие проблемы на небрежность строителей.

 

 

 

 

 

 

«За несколько часов до конца турнира стадион в Волгограде решил уплыть в Волгу» - сообщил блогер.

Все это стало следствием «нарушений» правил безопасности в ходе строительства, которое велось в спешке для максимального освоения бюджета.

Генеральным подрядчиком стадиона выступало ООО «Стройтрансгаз», контролируемое близким другом Путина Геннадием Тимченко.

 

 

Пресс-секретарь компании-владельца Спорт Инжиниринг признал, что имел место смыв грунта, однако опроверг серьезное повреждение стадиона.

На другом стадионе, опробованном Английской сборной, в Нижнем Новгороде, мостовая, выложенная специально для прогулок болельщиков, уплыла еще раньше.

Дорожное полотно также разрушилось.

Один из местных репортеров задает уместный вопрос: «Кто-нибудь знает, как такое могло случиться? Как все это строили, если все разрушилось настолько серьезно после первого же дождя?».

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теги: Путин Владимир, Россия, чемпионат мира по футболу  
   
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