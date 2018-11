архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 21.11.18 20:15 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “Russia Insider”,

"Crimea's 3000 Year History Holds Many Secrets of the Past, and the US Gov't Doesn't Want You to Study Them" США - 20 ноября 2018 г. История 3000-летия Крыма хранит много секретов прошлого, и правительство США не хочет, чтобы вы их изучали

Терракотовая голова с 500 г. до н.э. было обнаружена при строительстве крупного моста, соединяющего Крым с Россией. Если американец захочет провести исторические исследования в Крыму с использованием каких-либо социальных наук, он поймет, что стена была построена, чтобы помешать ему сделать это. Недавно у меня была идея для исследовательского проекта под названием «антропологическое исследование Феодосии, Крым». История Феодосии дала огромное богатство археологических сокровищ, ныне находящихся под землей, что скрывает в себе много секретов прошлого. Однако академические исследования в этой области практически невозможны, поскольку нынешнее американское правительство имеет фактический запрет на все грантовые антропологические исследования Феодосии. Почему так? Потому что Крым сейчас является частью России. «National Geographic», предоставляющий гранты, упоминает Крым как страну в «списке стран целенаправленных санкций ». Если организация, называющая себя National Geographic, вносит Крыму в список как страну, недостаточно плохую, правительство дает понять, что «за нарушения санкций могут взиматься серьезные гражданские и уголовные наказания». Эта угроза сама по себе явно предназначена для запугивания социологов, надеющихся провести исследования в Крыму. Это производит пугающий эффект, который серьезно ограничивает академическую свободу - термин, значение которого уже значительно ослабло в 21 веке. Вот краткий обзор, охватывающий тысячу лет богатой истории этого региона, вызвавший мой интерес к Феодосии: Самые ранние известные жители района, ныне называемого Феодосия, - еще в VIII веке до н.э. - были таврические люди. Тавры, известные в древнем мире за их девственную богиню, имели обычай жертвовать потерпевших кораблекрушение незнакомцев богине, известной грекам как Ифигения. Это стало основой пьесы Еврипида под названием «Ифигения и Орест среди Тавров». Город был официально основан как Феодосия греческими колонистами из Милетоса в VI веке до нашей эры. Интересно, что западная философия была основана почти в то же время Фалесом Милетским - «Отцом западной философии». Предположительно - поскольку идеи и убеждения часто продавались вместе с товарами – древние жители Феодосии знали об этом новом явлении, хотя нет документальных доказательств. Обладая богатыми сельскохозяйственными угодьями и стратегически расположенными на западном побережье Анатолии, она должна была привлекать интерес со стороны амбициозных соседей. И это произошло в первом веке нашей эры с римским вторжением в Крым. За этим последовало разграбление Феодосии гуннами в IV веке нашей эры. После этого пришли кипчаки, известные в России как «Половцы». Половцы занимались сельским хозяйством, а также контролировали торговлю между Древней Русью и Черным морем. Контролируя большую часть Крыма, Половцы занимались продажей рабов и мехов в Византию и Исламский Восток. Эти люди, по большей части, практиковали шаманскую религию Täri, как и их предки из Восточной Монголии. В дополнение к половцам есть свидетельства поселений Хазар в этом регионе. Фактически, раскопки в Феодосии выявили артефакты Хазар, относящиеся к IX веку. Все это предшествует 1500 годам следующей истории: Война с Золотой Ордой. Роль Феодосии в вспышке Черной чумы, распространяющейся по всей Европе. Завоевание Генуей. Завоевание турками. Завоевание царской Россией. И, наконец, ... вторжение и оккупация нацистских сил во Второй мировой войне. К сожалению, стена санкций, которая была введена в действие, предотвращает проведение ценных исследований американцами в этом увлекательном крымском городе. Постыдно и возмутительно, что политике позволено остановить развитие науки. Как американский академик и гражданин, я хотел бы призвать нынешнего президента убрать список санкций.

статью прочитали: 11122 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.