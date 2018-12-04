The Washington Post: «Трамп не должен «отдавать» Азовское море Путину»

03 Декабрь 2018, Александр Виноградов

Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – рассказываем в обзоре Крым.Реалии.





«Опасный маневр Порошенко», – пишет обозреватель шведской газеты Nyhetsbanken.

«После распада Советского Союза в 1991 году Азовское море, которое ранее было советскими внутренними водами, было разделено между Россией и Украиной. В 2003 году стороны заключили соглашение о том, что Азовское море останется российскими и украинскими «внутренними водами». Но произошел конфликт, связанный с делимитацией. Россия претендовала на остров Тузла в Керченском проливе, но была вынуждена отступить.

16 сентября 2016 года Украина подала иск в Международный Суд в Гааге относительно ситуации вокруг Керчи. Среди прочего, Украина утверждает, что открытие Керченского моста, который соединяет Крым с российским материком, является незаконным.

Россия объявила, что ввела требование о контроле судов, проходящих через Керченский пролив. Министерство транспорта России заявило, что всем судам может быть отказано в доступе к проливу в связи со строительством моста. Движение полностью перекрыли 27-30 августа, а также 11-13 октября 2017 года. Завершение строительства Керченского моста подразумевает физические ограничения для судов (максимум 31 метр в ширину, 33 метра в высоту и 8 метров осадки).

Украина говорит, что это повредило экономике страны. Вероятно, Украине не удастся добиться успеха с иском в Международном трибунале, учрежденном в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву, потому что Конвенция не распространяется на кейс Керчи о доступе к внутренним водам. Ей остается надеяться на международно-правовые обычаи, но и тут результат далеко не гарантирован».

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Александр Виноградов@CrimeaMonitor

Опасный маневр Порошенкоhttp://www.nyhetsbanken.se/2018/11/porosjenkos-farliga-manover.html …

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13:05 - 2 груд. 2018

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«Москва открыла в Азовском море третий фронт в своем наступлении на Украину», – пишет редактор французской газеты Le Monde.

«Как разморозить замороженный конфликт? Например, открыв новый фронт. Это то, что сделала Россия, захватив три украинских судна у Крыма в воскресенье, 25 ноября, после стрельбы по ним. Операция военного типа, умело выполненная людьми из российской секретной службы ФСБ, также отвечающей за пограничный надзор, привела к тому, что с украинской стороны было шесть раненых и двадцать четыре пленных. Продолжение было классическим. Россия обвиняет украинский флот в преднамеренном провоцировании инцидента, зная, что корабли будут перехвачены; Киев обвиняет Москву в вооруженной агрессии и подчеркивает, что три его корабля юридически не были в российских водах. Трое из захваченных украинских моряков были показаны на российском телевидении во вторник, двенадцать были приговорены к шестидесяти дням содержания под стражей: опять же, знакомый процесс. Вот так, через пять лет после восстания на Майдане, спустя четыре с половиной года после аннексии Крыма и развязывания на приграничном с Россией Донбассе войны, которую эксперты скромно называют «низко интенсивной», но которая убила более 10 000 человек, Москва открыла третий фронт в своем наступлении на Украину. На этот раз речь идет не больше и не меньше, чем об аннексии Азовского моря, одновременно граничащего с Украиной и Россией и закрытого Керченским проливом, отделяющим его от Черного моря».

Александр Виноградов@CrimeaMonitor

Москва открыла в Азовском море третий фронт в своем наступлении на Украинуhttps://www.lemonde.fr/idees/article/2018/11/28/moscou-a-ouvert-un-troisieme-front-dans-son-offensive-contre-l-ukraine-en-mer-d-azov_5389832_3232.html …

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13:18 - 2 груд. 2018

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Dans sa chronique, Sylvie Kauffmann, éditorialiste au « Monde », relève que l’incident naval russo-ukrainien du 25 novembre n’est pas un accident. Il vise à montrer que la Russie est désormais...

lemonde.fr

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«Трамп не должен «отдавать» Азовское море Путину», – колонку с таким заголовком публикует ​The Washington Post.

«По словам президента США Дональда Трампа, в аннексии Крыма президентом России Владимиром Путиным виновен президент Барак Обама. Трамп заявлял, что Обама «потерял» или «позволил России взять» или просто «отдал» Крым Путину в 2014 году. По логике Трампа, если Путин получит контроль над Азовским морем, это будет ошибкой самого Трампа, потому что это случилось в его время. Но у Трампа есть шанс избежать этого пятна на своей репутации.

Разумеется, Обама не в ответе за агрессию Путина в 2014 году – за это несет ответственность Путин. Администрацию Обамы можно критиковать за то, что она медленно признала, что российские «зеленые человечки» захватили Крымский полуостров, медленно вводила санкции против Москву и неохотно поддерживала украинских военных, которые противостояли дальнейшей агрессии России на востоке Украины. Трамп часто хвастается, что он увеличил военную поддержку Украине (это правда) и что он ввел против России больше санкций, чем Обама (правда, хотя и делал это неохотно). Он любит говорить, что «никто не действует против России жестче него». Но ничто из этого не будет иметь значения, если его администрация позволит Путину силой захватить стратегически важный морской район в нарушение международного права».

Александр Виноградов@CrimeaMonitor

Трамп не должен "отдавать" Азовское море Путину https://wapo.st/2zvLRTJ?tid=ss_tw&utm_term=.ba424815f004 …

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13:30 - 2 груд. 2018

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If Russia takes over the territory, Trump will have nobody to blame but himself.

washingtonpost.com

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«Накажет ли Запад Россию?» – спрашивает обозреватель польского журнала Рolityka.

«В Америке демократы воспользовались возможностью оказать давление на Дональда Трампа, и республиканцы также присоединились к ним в Конгрессе ради оказания военной помощи Украине. Президент Соединенных Штатов до сих пор заявлял, что аннексия Крыма и нападение на Украину – это вина Обамы. Теперь у него будет возможность продемонстрировать, на что способен он сам. В конце концов, для США свобода передвижения по морям священна. Затем весь Североатлантический совет принял официальную позицию, и это знаменательное событие, потому что, несмотря на то, что это всего лишь три абзаца, оно единодушно принято всеми странами. НАТО подчеркивает уважение к международно-признанным границам Украины, а значит, и к Крыму, и к Донбассу, и к ее территориальным водам. Альянс готов сделать что-нибудь еще? Среди обсуждаемых в СМИ вариантов – новые инициативы сотрудничества с Украиной и даже… посещение военными кораблями Мариуполя. Если Альянс решится сделать такой шаг, это будет самая антироссийская демонстрация за последние годы. Однако НАТО не любит демонстративных жестов и очень старается не раздражать Россию. Более вероятны совместные учения с военно-морским флотом Украины в Черном море, вдали от российских баз и Керченского пролива».

Александр Виноградов@CrimeaMonitor

Накажет ли Запад Россию?https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1773340,1,czy-zachod-ukarze-rosje.read …

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13:42 - 2 груд. 2018

Відомості про Рекламу у Твіттері та конфіденційність

Rosja przypomniała światu, że prowadzi wojnę nie tylko z Ukrainą, ale i z wartościami Zachodu. polityka.pl

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