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опубликовано редакцией на Переводике 06.12.18 02:56
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Соединённые Штаты готовятся направить военный корабль в Черное море

By Ryan Browne, CNN  December 5, 2018


Российские  истребители пролетают над  мостом, соединяющим материковую Россию с Крымским полуостровом.  Под мостом стоит грузовое судно - это Россия заблокировала три украинских военных корабля  от входа в Азовское море через Керченский пролив. Крым, 25 ноября 2018 года. REUTERS / Павел Ребров

Washington (CNN).  США начали подготовку к  отправке военного корабля в Черное море, это происходит в условиях обострения напряженности в регионе после захвата Россией украинских  кораблей и задержания украинских моряков.

Как сообщили  CNN три официальных лица,  американские военные обратились с просьбой к Государственному департаменту уведомить Турцию о своих  планах по возможному направлению военного корабля в Черное море. По словам этих официальных лиц,  отправка военного корабля является ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, который соединяет  Черное и Азовское моря.

Со своей стороны, Министерство обороны России объявило в среду, что его войска в восточной  части Крыма, захваченного Москвой в 2014 году, провели учения с участием зенитно-ракетных комплексов  Панцирь.

Активные приготовления

Министерство иностранных дел России также заявило в среду, что украинское правительство,  используя в качестве прикрытия недавнее объявление военного положения в нескольких регионах  страны, предприняло «активные приготовления» для военного наступления на востоке Украины.

«В регион Донбасса перебрасываются существенные наступательные компоненты, которые рассредотачиваются вдоль всей линии соприкосновения», - заявила в среду на пресс-брифинге пресс-секретарь Мария Захарова.

США обязаны уведомить Турцию о прохождении через проливы в соответствии с Конвенцией Монтрё, договором от  1936 года, который регулирует проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы, проливы которые соединяют Средиземное и  Черное моря.

Согласно условиям договора, страны, не имеющие береговой линии на Черном море, обязаны заранее,  за, по крайней мере, 15 дней, предоставить Турции уведомление о проходе проливов

«Готов ответить»

Представитель Госдепартамента сказал: «Соединенные Штаты осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями Конвенции Монтрё. Однако мы не будем комментировать  содержание нашей дипломатической переписки с правительством Турции».

Двое  из официальных лиц заявили, что уведомление должно предоставить военно-морским  силам США возможность направить военный корабль в этот район, но не обязательно  этот вариант будет выбран.

«Наш 6-й флот США всегда готов ответить, когда его зовут», - сказал коммандер Кайл Рейнс, представитель Флота  контролирующего военно-морские операции в регионе.

«Мы регулярно проводим операции по обеспечению безопасности и стабильности  во всей зоне ответственности 6-го флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря», - сказал Рейнс CNN. «Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами», - добавил он.

Планирование [отправки боевого корабля в Черное море] происходит в условиях обострения напряженности между Вашингтоном и Москвой по целому ряду вопросов.

В среду,  американские  ВМС направили  эсминец USS McCampbell  пройти  вблизи оспариваемых вод в Японском море, -  действие, которое неизбежно вызовет раздражение России.

Американский военный корабль проводил то, что ВМС называют [операцией] «Свобода судоходства»,  - то есть выступление против претензий России на эти воды. В среду, представитель флота заявил CNN, что Москва претендует на акватории, которые  распространяются намного дальше 12 миль от российского побережья, гарантируемых международным правом.

USS «McCampbell прошел  в непосредственной близости от залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским требованиям России и  защитить права, свободы и законы использования моря, которыми пользуются Соединенные Штаты и другие нации» сказал  в своём заявлении CNN лейтенант Рэйчел Макмарр, пресс-секретарь Тихоокеанского флота США.

Столкновение в Керченском проливе

25 ноября,  вблизи Керченского пролива, который связывает Азовское  и Черное моря, Россия вступила в конфронтацию с украинскими  кораблями. Россия протаранила и обстреляла украинские военные  корабли, а затем захватила их и задержала 24 военнослужащих. В ответ,  Украина ввела в нескольких регионах страны военное положение на 30 дней и  на это время запретила въезд в Россию мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

Действия России и задержание  ею украинских моряков побудили президента Дональда Трампа отменить запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным во время «большой двадцатки» в Аргентине.

«Исходя из того факта, что корабли и моряки не были возвращены на  Украину из России, я решил, что будет лучше для всех заинтересованных  сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», - написал  Трамп в Твиттере во время полета в Аргентину на Air Force One

“Неприемлемо”

Украина говорит, что Россия  заблокировала движение через Керченский  пролив, но Россия говорит, что проход работает как обычно, за исключением  задержек связанных с погодой.

Государственный секретарь Майк Помпео, выступая на конференции НАТО в Брюсселе во вторник, сказал, что альянс «будет коллективно разрабатывать комплекс  ответов, которые продемонстрируют россиянам, такое поведение неприемлемо».

Во вторник, министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян в заявлении, опубликованном на сайте министерства,   указал, что Россия «частично разблокировала» порты Украины на Азовском море, разрешив движение судов через Керченский пролив.

Последним американским кораблем, заходившим  в Черное море, было транспортное судно USNS Carson City,  это было в октябре. USS Carney, эскадренный эсминец УРО класса Arleigh Burke, покинул Черное море в конце августа.

Согласно правилам Конвенции Монтрё, американские корабли могут находиться в Черном море  только в течение 21 дня.


Элис Лаботт из CNN, Дженнифер Ханслер и Натан Ходж внесли свой вклад в это  сообщение



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теги: Крым  
   
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