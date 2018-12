архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 06.12.18 02:56 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “CNN”,

"US makes preparations to sail warship into Black Sea amid Russia-Ukraine tensions" США - 05 декабря 2018 г. Соединённые Штаты готовятся направить военный корабль в Черное море By Ryan Browne, CNN December 5, 2018

Российские истребители пролетают над мостом, соединяющим материковую Россию с Крымским полуостровом. Под мостом стоит грузовое судно - это Россия заблокировала три украинских военных корабля от входа в Азовское море через Керченский пролив. Крым, 25 ноября 2018 года. REUTERS / Павел Ребров Washington (CNN). США начали подготовку к отправке военного корабля в Черное море, это происходит в условиях обострения напряженности в регионе после захвата Россией украинских кораблей и задержания украинских моряков. Как сообщили CNN три официальных лица, американские военные обратились с просьбой к Государственному департаменту уведомить Турцию о своих планах по возможному направлению военного корабля в Черное море. По словам этих официальных лиц, отправка военного корабля является ответом на действия России против Украины в Керченском проливе, который соединяет Черное и Азовское моря. Со своей стороны, Министерство обороны России объявило в среду, что его войска в восточной части Крыма, захваченного Москвой в 2014 году, провели учения с участием зенитно-ракетных комплексов Панцирь. Активные приготовления Министерство иностранных дел России также заявило в среду, что украинское правительство, используя в качестве прикрытия недавнее объявление военного положения в нескольких регионах страны, предприняло «активные приготовления» для военного наступления на востоке Украины. «В регион Донбасса перебрасываются существенные наступательные компоненты, которые рассредотачиваются вдоль всей линии соприкосновения», - заявила в среду на пресс-брифинге пресс-секретарь Мария Захарова. США обязаны уведомить Турцию о прохождении через проливы в соответствии с Конвенцией Монтрё, договором от 1936 года, который регулирует проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы, проливы которые соединяют Средиземное и Черное моря. Согласно условиям договора, страны, не имеющие береговой линии на Черном море, обязаны заранее, за, по крайней мере, 15 дней, предоставить Турции уведомление о проходе проливов «Готов ответить» Представитель Госдепартамента сказал: «Соединенные Штаты осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями Конвенции Монтрё. Однако мы не будем комментировать содержание нашей дипломатической переписки с правительством Турции». Двое из официальных лиц заявили, что уведомление должно предоставить военно-морским силам США возможность направить военный корабль в этот район, но не обязательно этот вариант будет выбран. «Наш 6-й флот США всегда готов ответить, когда его зовут», - сказал коммандер Кайл Рейнс, представитель Флота контролирующего военно-морские операции в регионе. «Мы регулярно проводим операции по обеспечению безопасности и стабильности во всей зоне ответственности 6-го флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря», - сказал Рейнс CNN. «Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами», - добавил он. Планирование [отправки боевого корабля в Черное море] происходит в условиях обострения напряженности между Вашингтоном и Москвой по целому ряду вопросов. В среду, американские ВМС направили эсминец USS McCampbell пройти вблизи оспариваемых вод в Японском море, - действие, которое неизбежно вызовет раздражение России. Американский военный корабль проводил то, что ВМС называют [операцией] «Свобода судоходства», - то есть выступление против претензий России на эти воды. В среду, представитель флота заявил CNN, что Москва претендует на акватории, которые распространяются намного дальше 12 миль от российского побережья, гарантируемых международным правом. USS «McCampbell прошел в непосредственной близости от залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским требованиям России и защитить права, свободы и законы использования моря, которыми пользуются Соединенные Штаты и другие нации» сказал в своём заявлении CNN лейтенант Рэйчел Макмарр, пресс-секретарь Тихоокеанского флота США. Столкновение в Керченском проливе 25 ноября, вблизи Керченского пролива, который связывает Азовское и Черное моря, Россия вступила в конфронтацию с украинскими кораблями. Россия протаранила и обстреляла украинские военные корабли, а затем захватила их и задержала 24 военнослужащих. В ответ, Украина ввела в нескольких регионах страны военное положение на 30 дней и на это время запретила въезд в Россию мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Действия России и задержание ею украинских моряков побудили президента Дональда Трампа отменить запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным во время «большой двадцатки» в Аргентине. «Исходя из того факта, что корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что будет лучше для всех заинтересованных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», - написал Трамп в Твиттере во время полета в Аргентину на Air Force One “Неприемлемо” Украина говорит, что Россия заблокировала движение через Керченский пролив, но Россия говорит, что проход работает как обычно, за исключением задержек связанных с погодой. Государственный секретарь Майк Помпео, выступая на конференции НАТО в Брюсселе во вторник, сказал, что альянс «будет коллективно разрабатывать комплекс ответов, которые продемонстрируют россиянам, такое поведение неприемлемо». Во вторник, министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян в заявлении, опубликованном на сайте министерства, указал, что Россия «частично разблокировала» порты Украины на Азовском море, разрешив движение судов через Керченский пролив. Последним американским кораблем, заходившим в Черное море, было транспортное судно USNS Carson City, это было в октябре. USS Carney, эскадренный эсминец УРО класса Arleigh Burke, покинул Черное море в конце августа. Согласно правилам Конвенции Монтрё, американские корабли могут находиться в Черном море только в течение 21 дня.

Элис Лаботт из CNN, Дженнифер Ханслер и Натан Ходж внесли свой вклад в это сообщение



статью прочитали: 2 человек Комментарии