дата публикации 06.12.18 05:45 скаут: Игорь Львович

"Европейский "Бантустан". Как США относятся к Польше на самом деле" Латвия - 05 декабря 2018 г. Европейский "Бантустан". Как США относятся к Польше на самом деле © twitter / US Embassy Warsaw ‏ 05.12.2018 Новый посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер рассказала о роли Польши в Европе и американской внешней политике. Получилось не очень дипломатично. В интервью польскому изданию Rzeczpospolita новый американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер рассказала о том, какую роль играет Варшава для внешней американской политики. По ее словам, Соединенные Штаты опасаются "экспансивных и агрессивных" государств, и опасения Вашингтона лишь подтвердились в результате недавнего инцидента в Керченском проливе. Тогда, напомню, при нелегальном пересечении границы Российской Федерации были задержаны несколько украинских кораблей. "Польша – своего рода бастион в этом регионе, защищающий от российской агрессии. Нет сомнения в том, что Россия не откажется от провокаций, а значит Польша должна оставаться фундаментом стабильности региона", – сказала Мосбахер. Она также добавила, что этот регион важен для обеспечения глобальной безопасности. "Мы хотим инвестировать в него, потому что, честно говоря, от этого зависит безопасность США", – подчеркнула она. По словам Мосбахер, США заинтересованы в проекте "Троеморья", куда входят страны Европы, имеющие выход к Адриатическому, Черному и Балтийскому морям. Она считает, что укрепление стран Восточной Европы сможет усилить их позиции в противостоянии различным угрозам. Дипломат Мосбахер за три месяца своей работы уже отличилась своим недипломатическим стилем работы. Так, Мосбахер адресовала письмо на имя премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, где неправильно написала фамилии главы правительства и министра внутренних дел. В польской администрации тон письма сочли чрезмерно "высокомерным". Как отметили в еженедельнике Do Rzeczy, письмо составлено таким образом, "как будто она не в Польше, а в Бантустане*", а также что американские дипломаты уже привыкли к мысли, что могут вести себя подобным образом.

*Бантустан – территории, использовавшиеся в качестве резерваций для коренного черного населения Южной Африки и Юго-Западной Африки в рамках политики апартеида.

От скаута: Уважаемые читатели. Прошу меня извинить за то что выкладываю гуглоперевод, но польского языка не знаю, а содержание интервью показалось мне довольно интересным, тем более что смысл высказываний послицы посла понятен даже с гуглопереводчиком ))).

обновление: 03.12.2018 Мосбахер: Я здесь, чтобы представлять фундаментальные ценности Америки Fotorzepa, Robert Gardziński Bogusław Chrabota Bogusław Chrabota беседует с послом Соединенных Штатов Америки в Польше Джорджеттой Мосбахер. Rz: Посол, почему вы считаете, что поддержка свободы слова в Польше настолько важна для вашей миссии? Вы это подчеркивали различными способами с самого начала Вашего пребывания в Варшаве. Джорджетта Мосбахер: Это важно потому что это одна из наших фундаментальных ценностей. Вот почему мы, американцы, такие, какие мы есть. Я считаю, что история научила нас, что, если мы не будем защищать эти ценности, их можно забрать почти за одну ночь. И даже если на них не нападают, мы должны постоянно их укреплять. Перечень этих ценностей, безусловно, включает свободу слова, свободу печати, свободу обмена мнениями. Свобода слова не является чем-то субъективным. Конечно, иногда мне не нравится то, что я читаю, иногда я иногда хочу что-нибудь бросить в телевизор, но я не делаю этого во имя этих ценностей. Вы знаете что-нибудь о случаях ограничения свободы слова в Польше? Нет, из моего предыдущего опыта в Польше, похоже, что у вас свободная пресса. Но моя задача - обеспечить, чтобы американские компании имели равные условия игры и к ним относились справедливо. Часть этой задачи также относится к фундаментальным ценностям. И, по сути, мы разделяем эти ценности, как показано в совместной польско-американской истории. Это нечто уникальное в мире. Наша история - история борьбы за свободу. Это глубокая, уникальная, важная история. Мы разделяем эти фундаментальные ценности, но я не вижу ничего плохого в неустанном их укреплении. Я прочитал ваше письмо премьер-министру Матеушу Моравецкому. Несмотря на некоторые незначительные ошибки, в нем нет ничего экстраординарного, что могло бы вызвать такую ​​агрессивную реакцию с правой стороны политической сцены и журналистов, связанных с ней. Согласны ли вы с такой позицией? Я не могу комментировать частную дипломатическую переписку между мной и польским правительством. Это была личная переписка? Это была дипломатическая переписка, что, по определению, делает ее частной. И все равно я не могла бы ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что вызвало все это волнение. Я знаю, однако, что я стараюсь выполнять свою работу наилучшим образом, и очень важной частью этой работы является обеспечение надлежащего обращения с американскими компаниями. И это то, что я делаю. Я сожалею, но я не могу ответить на ваш вопрос. Что вы думаете об этом письме? Я уважаю своих польских партнеров, с которыми я веду дипломатическое общение, поэтому эти вопросы остаются конфиденциальными. Я имею в виду дипломатические встречи, переписку. Я думаю, что мы должны придерживаться этого, если мы хотим установить взаимное доверие. Это письмо выражает личные взгляды вашего посла или является официальной позицией нынешней администрации? Я действительно не хочу комментировать мою личную переписку с польским правительством. Это было бы проявлением неуважения к моим польским партнерам. И я действительно их уважаю. Являются ли свобода слова и свобода печати пограничными вопросами для вас? Это фундаментальные ценности , и они не могут быть предметом торговли. Что, если кто-то пересекает эту линию? Как я уже упоминала, это ценности, которые мы разделяем и которые важны для наших отношений. Они связывают нас вместе. Каждый раз, когда кто-то пытается подорвать их, эти границы ослабевают. Сейчас мы сидим здесь, вы журналист, я дипломат. Мы должны уважать друг друга. Мы оба понимаем, почему мы здесь, мы хотим быть честными с самими собой, но в то же время мы должны уважать наши ценности. И одна из этих ценностей - честность, свобода слова, они определяют, среди прочего, кто мы есть. Однако люди, которые начали критиковать Вас после этого письма, утверждают, что Соединенные Штаты имеют такие же хорошие отношения с Турцией, Саудовской Аравией, то есть со странами, которые не имеют никакого отношения к свободе слова. Почему наши отношения с Соединенными Штатами отличаются от отношений со странами, где нет свободы слова? Я здесь, в Польше. Президент Трамп поручил мне миссию представлять Соединенные Штаты Америки в Польше. Я не могу комментировать это, потому что у меня нет таких знаний о законах и правилах, действующих в других странах. Я могу, однако, сказать о чем просил меня президент Трамп, когда отправлял меня в Польшу. О чем он просил? Его послание состояло в том, чтобы представлять фундаментальные ценности Америки, работать над поддержанием крепких двусторонних отношений, потому что сильная Польша - более сильная Америка. Я должна сделать все, что в моих силах, чтобы помочь Польше добиться энергетической независимости, в сотрудничестве с польскими партнерами заботиться о безопасности и попытаться нейтрализовать все, что может нанести нам ущерб. И представлять американские компании, которые инвестировали здесь 43 миллиарда долларов. Поддерживать их? Чтобы поддержать их в том случае, если необходимо будет обеспечить справедливое отношение к ним в Польше, чтобы условия игры для них были равны. Это одна из моих задач, и я сделаю все, чтобы выполнить её наилучшим образом. Вернемся к письму на секундочку. На нем была сделана рукописная заметка: «Musimy to rozwiązać, to staje na drodze naprawdę ważnym sprawom». Что Вы имели в виду? Позвольте мне еще раз повторить: Я бы выказала полнейшее неуважение к людям, с которыми я работаю в Польше ... Давайте посмотрим на это под другим углом. Что действительно важно в польско-американских отношениях? Это как раз совершенно ясно, и президент говорит по этому вопросу очень четко: энергетическая независимость, экономическое и военное сотрудничество. Это три приоритета. А для того, что двусторонние отношения будут оставаться сильными, основываясь на фундаментальных ценностях, и что мы будем делать все, чтобы сохранить особый характер двусторонних отношений. Вы сотрудничаете с американскими компаниями, чтобы ознакомить их с возможностями для бизнеса в Польше? Конечно, и не только с американскими компаниями относительно возможностей для бизнеса в Польше, но и с польскими компаниями, чтобы показать им возможности в Соединенных Штатах. Мы хотим поощрять движение в обоих направлениях. Как вы понимаете концепцию современной дипломатии? Это очень хороший вопрос, меня никто не спрашивал. Скажем так. Вероятно, мы могли бы изучить словарь и найти какое-то научное определение, но давайте посмотрим на это с моей точки зрения. На мой взгляд, дипломатия заключается в том, чтобы быть честным с вашими партнерами, вступать в тесные двусторонние отношения между страной, в которой вы находитесь, и с Соединенными Штатами Америки. В этих отношениях вы должны быть честными и делать все возможное, использовать каждую возможность для их укрепления. Поранила ли Вас вся та ненависть которая вылилась на Вас после публикации письма? Я похожа на человека, которому нравится, когда люди говорят о ней ужасные вещи? Но вы также упоминали, что у Вас не тонкая кожа. У меня не тонкая кожа. Сегодня я занимаюсь политикой. Вы чувствуете себя опустошенной этой ненавистью? Я бы солгала, сказав, что мне это нравится. Некоторые из этих комментариев действительно причинили боль. Но разве оно ослабело? Нет. Я верю в свои ценности, я верю в мандат, который дал мне президент. Я буду продолжать выполнять свою работу как можно лучше. Это часть политики. В Вашингтоне у нас есть старая поговорка: «Если ты хочешь друга, купи собаку». Моя собака здесь со мной, я обожаю его, я не наивный, я долго смотрю политику, чтобы узнать, что происходит, когда ты входишь на чью-то территорию. Жизнь может быть жестокой, но пока вы открыты и честны, вы можете двигаться вперед, мы можем видеть это в Польше, где у нас крепкие, динамичные двусторонние отношения. Не повлияет ли это на вашу миссию в нашей стране? Нет. Определенно нет. Я хочу сказать это очень четко. Я настроена развивать наши отношения. Я в Польше не слишком долго, но для меня это большой опыт. Чувства поляков для Америки, факт, что 10 миллионов поляков живут в США, - это реальность, которую вы можете почувствовать. Везде, где я появляюсь в Польше, я чувствую себя в безопасности, я чувствую себя желанным гостем, и подобные события не меняются вообще. В «Rzeczpospolita» 11 ноября мы опубликовали совместное письмо с послом Вильчеком. Вы говорили там о сотрудничестве в области энергетики, военных и инфраструктуры в Тернопольской области. Давайте сосредоточимся на этом последнем номере. Что могут предложить американцы этому проекту? По моему мнению, Троеморье (Trójmorze) - очень важная, ориентированная на будущее инициатива. 12 стран региона ... И некоторые из них очень проамериканские, давайте не будем забывать об этом, таких как Польша или Румыния ... И некоторых из них нет, и это тоже хорошо. Мы будем работать над этим, чтобы изменить его. Часть моей задачи - поддерживать эти отношения, конечно же, в Польше. У Tricity есть потенциал для успеха, и, на мой взгляд, это необычная возможность для региона. Инвестировать в регион для укрепления своих внутренних связей. В настоящее время в Польше насчитывается 40 миллионов человек. Если «Триксит» имеет место, он составит около 110 миллионов человек. Мне не нужно объяснять, какую добавленную стоимость он представляет. Американское общественное мнение и американский президент полны решимости сделать все, что в наших силах, чтобы помочь региону, который так важен для нашей безопасности и безопасности. Как? Чем сильнее проект, тем больше он сможет противостоять угрозам в регионе, безусловно, связанным с Россией, что мы отчетливо видели в последние дни из-за повторной агрессии в Украину. Чем сильнее этот регион, тем лучше для глобальной безопасности. Мы хотим инвестировать в него, потому что, честно говоря, это также означает безопасность США. Инфраструктура Tricity также является вопросом возврата капитала, о котором всегда думает бизнес. Бизнес ищет возможности, и с 110 миллионами жителей эти возможности огромны. Если мы думаем об энергетике, цифровых технологиях, общем транспорте для этих стран - это сила. Вы всегда сильнее в группе, чем в одиночку. Есть ли конкретные компании, которые проявили интерес к этому проекту? Это слишком свежо. Я хотел бы напомнить вам, что идея штатива была объявлена ​​во время визита президента Трампа. Работы по конкретным проектам продолжаются, и когда они объявляются, я думаю, что они привлекут не только американские компании. Это может быть привлекательной идеей для любого бизнеса. Министерство национальной обороны Польши объявило тендер на новое поколение многоцелевых истребителей. Считаете ли вы, что F-35 может быть вариантом здесь? После недавнего опыта я бы сказала, что все возможно. Возможна ли F-35 в Польше? Как можно больше. Почему нет? Каково состояние переговоров по ракетам «Патриот»? У вас есть какие-либо знания об этом? Насколько это возможно, я лично участвую в переговорах о патриотах. Они делятся на две фазы и в настоящее время находятся на стадии реализации первой фазы. Эти переговоры очень, очень хорошие. Мы работаем над реализацией первого этапа, и мы начинаем второй этап. Система Patriot будет развернута в Польше. Когда? Я не могу дать вам точную дату. Это очень сложная, передовая технология, но скорее раньше, чем позже. Я знаю, что вы не ожидаете такого ответа, но я могу сказать так много: скорее, чем позже. А как насчет передовой формы военного присутствия США в Польше? Мы продвигаемся вперед в этой сфере? Определенно. Несколько недель назад я присутствовала на встрече министров обороны Польши и США. Мы добились больших успехов. Нет сомнений, и я могу сказать это со всей ответственностью, Соединенные Штаты Америки будут постоянно присутствовать в Польше, также выше и выше нынешнего уровня. Мы внимательно рассматриваем эти варианты, другая команда приходит через две недели, чтобы поговорить со своими польскими коллегами, чтобы ускорить этот процесс. Чего мы можем ожидать? Ожидания всегда опасны, и у меня достаточно проблем. Подождем официального заявления польского правительства в следующем году. Что вы думаете об этой идее, известной как Форт Трамп? Это, безусловно, запоминающийся термин. С маркетинговой точки зрения, кто-то придумал это очень хорошо. Но, в конечном счете, речь идет о постоянном присутствии США в вашей стране. А как насчет проблемы виз, с которыми мы сталкивались в течение последних 25 лет? Есть люди, которые часто ходят туда. Даже несколько раз в год. Эта процедура может расстраивать. Я понимаю ваше разочарование. Да, я расстроен, но больше я говорю о десятках тысяч других людей, туристов, бизнесменов, торчащих в этих очередях. Что вы можете с этим поделать? Учитывая нашу общую историю и хорошие отношения, президент Трамп считает это приоритетом, и он рекомендовал мне решить эту проблему. Внедрение безвизового режима является юридическим вопросом, рассматриваемым Американским конгрессом. Эти вопросы должны выполняться в соответствии с законом. Мы создали целевые группы для решения этой проблемы, как в Польше, так и в Соединенных Штатах, и отслеживаем прогресс. Я лично ответственен за это. То, с чем мы сталкиваемся, с обеих сторон, - это процент отказов. В Польше он падает каждый год, и мы очень близки. Я оптимист в этом вопросе. Мы хотим информировать общественность о том, что этот процент должен упасть до 3 процентов и что мы делаем шаг за шагом. Давайте немного поговорим о таможенной войне между Америкой и ЕС. Я не уверен, что это действительно так. Но есть борьба с немцами, производящими Mercedes и BMW, которые вы очень хорошо знаете с улиц Нью-Йорка ... Мы очень близки к немецкой экономике, мы производим запчасти для этих автомобилей. Из-за этого мы немного страдаем. Можем ли мы рассчитывать на любую поддержку со стороны государств? На данный момент я не знаю серьезных проблем в торговых отношениях между США и Польшей. Но мы являемся частью Европейского Союза. Да, но я не думаю, что это оказало бы более серьезное влияние. Скажем так: президент Трамп очень четко разбирается в этом вопросе. Торговля должна быть честной. Он будет работать, если он будет честным для всех. Можем ли мы ожидать крупных американских инвестиций в Польше? До сих пор мы инвестировали 43 миллиарда долларов в Польшу, поэтому я не думаю, что это проблема. В Польше очень дружелюбная атмосфера. У вас низкая инфляция, устойчивый рост, стабильная валюта, растущий средний класс, квалифицированная рабочая сила и отличная трудовая этика. Эти и другие вещи заставляют компании инвестировать здесь. Я считаю, что пока Польша останется на этом пути, американских инвестиций не будет недоставать. Какая Польша имеет большее значение в отношениях с США? Сильные, прочные отношения с Союзом? Неужели лучше, что у нас есть отношения с Германией, Францией или Испанией, тем более надежным партнером мы для Америки? Польша важна для США независимо от обстоятельств. Соединенные Штаты поддерживают концепцию ЕС и активно поддерживают НАТО. Это важные институты, которые мы поддерживаем и уважаем, хотя мы не всегда с ними согласны. Но когда речь идет о Польше и наших двусторонних отношениях, у них есть глубокие исторические корни. Я не могу говорить за ЕС, потому что мы не являемся его членами. И теперь более личный вопрос. Почему Польша? Это был ваш выбор? Нет, я здесь по воле президента Соединенных Штатов. Президент принял это решение. Вы никогда не были в Польше раньше? Я была. Я была четыре года назад на открытии одного из музеев. Я не собираюсь рассказывать вам, как было принято решение, потому что я должен был бы войти в юрисдикцию президента здесь. Я чувствую честь, что президент решил отправить меня в Польшу. Служить моей стране в стране с такой историей. Во всяком случае, рост в польском районе был большой частью моей жизни. Это мой следующий вопрос. Были ли у вас какие-либо связи с поляками, проживающими в Штатах? Я вырос среди польских соседей. Каждый день после школы я играл в парке, где стоял памятник. Я признаю, что, как дети называли его «Kaskiesko Park.» Теперь я знаю, что это был парк Костюшко. Мы были детьми, но «Kaskiesko Парк» всегда оставался в моем сердце. «Баба,» моя прабабушка, она приготовила мне, так что я вырос на пельменях. Nadziewała их сливы или сыр и картофель. Я помню, что я чистила картошку, и «баба», она добавила сыр. Они были действительно большими. У него всегда есть особое место в моем сердце. Если это не подходит для некоторых польских корней, я не знаю, что еще. И я им горжусь. Многие люди в Польше чудеса, какое место наша страна занимает в глобальной стратегии президента Трампа, вы говорили с ним об этом. Вы - серьезная страна между Россией и Германией. Что еще я могу добавить? Польша является своего рода бастионом в этом регионе против российской агрессии. Несомненно, Россия не остановит провокацию, поэтому Польша должна оставаться основой стабильности региона. Я думаю, что это хороший вывод. Мы должны бояться экспансивных, агрессивных государств, как мы видели за последние 48 часов. 