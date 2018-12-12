Канада - ударная сила политических похищений

2018-12-09

Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 8 декабря срочно вызвал посла Канады в КНР Джона МакКаллума, чтобы от имени китайского правительства выразить категорический протест официальной Оттаве в связи с задержанием ответственного лица компании Huawei. Лэ Юйчэн указал, что канадская сторона, руководствуясь требованиями США, задержала во время транзитной пересадки в Ванкувере гражданку Китая, чем однозначно нарушила её законные права. В китайском внешнеполитическом ведомстве этот акт назвали дурным по своему характеру, непозволительным и несоответствующим правовым основам. Китай требует от Канады незамедлительно освободить задержанную и в полной мере гарантировать выполнение её законных прав. Отказ повлечет за собой серьезные последствия, предупреждают в Пекине, и канадская сторона понесет всю полноту ответственности за свои действия.

Политическое похищение, санкционированное руководством страны, вызвало недоумение в мировом сообществе.

Несколько месяцев назад премьер-министр Канады Джастин Трюдо критиковал США за повышение пошлин на сталь и алюминий из Канады. Политик отмечал: хотя канадцы вежливые и разумные, но не будут подчиняться распоряжениям со стороны. С1 июля Оттава ввела ответные пошлины на продукцию из США в размере 25%, затронувшие американский импорт объемом примерно в 12,6 миллиарда долларов. В мире это расценили как проявление стойкости и храбрости.

Однако, теперь Канада бесславно подчинилась Вашингтону, арестовав сотрудницу компании Huawei. Действия Оттавы стали позором страны для её граждан и вызвали у многих тревогу.

Алекс Духаней из столицы страны написал письмо в адрес крупнейшей канадской газеты «The Globe and Mail»: «Я чувствую большой позор из-за участия нашего правительства в похищении ответственного лица иностранной компании. Мне стыдно за руководство нашего государства. Из-за этого канадцы, которые занимаются торговлей за границей, отныне в опасности».

Ларри Ханнант из Виктории отметил, что правительство США, вопреки соглашению СБ ООН, возобновило санкции против Ирана, за что подверглось осуждению международного сообщества. Однако, к сожалению, Канада не сделала правильного выбора и предоставила американцам помощь. Из-за этого страна стала участницей международного спора.

В последние годы некоторые западные страны обвиняли Huawei в шпионаже, называя компанию скрытой угрозой их информационной безопасности. Однако, Канада не запретила деятельность предприятия на своих объектах. Компании «BCE» и «Telus» сотрудничали с Huawei в освоении сети 5G. Некоторые канадские вузы установили отношения партнерства с китайской фирмой.

Канадское правительство активно содействовало двусторонним переговорам по соглашению о свободной торговле для расширения рынка страны. Министр иностранных дел Христя Фриланд в разговоре с китайским коллегой Ван И отмечала, что её государство в соответствии с собственным решением будет продвигать переговоры по соглашению о свободной торговле с другими странами. На прошлом месяце в Пекине состоялся стратегический диалог в экономической и финансовой сферах между Китаем и Канадой. В итоговом заявлении канадское правительство отметило, что стороны подтвердили обещание о дальнейшем усилении и расширении экономических и торговых отношений между двумя странами.

Однако, в настоящее время двустороннее сотрудничество оказалось в трудном положении из-за задержания ответственного лица китайской компании. Один из руководителей канадского Альбертского университета, Гордон Хоулден, отметил: «эта история для нас крайне неприятна». Оттава уже существенно ограничила работу Huawei по развёртыванию в Канаде сети 5G, потому что США не разрешили это. Подписание китайско-канадского соглашения о свободной торговле по ряду направлений теперь тоже под вопросом. Общественность призывает канадскую судебную и политическую системы отказать Вашингтону в его требовании выдать ответственное лицо китайской компании, ввиду необоснованности и незаконности ареста.

Мы надеемся, что канадский суд и правительство не потеряют собственное лицо из-за этого акта политического похищения.

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