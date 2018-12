архив



опубликовано редакцией на Переводике 24.12.18 04:34 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The New York Times”,

"Putin Must Be Punished" США - 05 декабря 2018 г. Путин должен быть наказан Автор: Президент Украины Петро Порошенко

Нельзя допустить, чтобы России сошла с рук её наглая агрессия против Украины. Запад должен действовать.

Севастополь. Портрет президента Владимира Путина в руках демонстранта на праздновании годовщины аннексии Крыма Российской Федерацией. Max Vetrov/Agence France-Presse — Getty Images КИЕВ, Украина. В 2014 году, впервые за семь десятилетий, государство попыталось изменить карту Европы путем военной агрессии. Незаконное присвоение Россией украинского Крымского полуострова вызвало осуждение и экономические санкции государств со всего мира. Но со временем, когда сообщения об этом ушли с первых полос, оказалось, что Москва планирует нанести новый удар - построить 12-мильный мост между материковой Россией и Крымом. Украинский народ не будет смотреть, как Россия продолжает ползучую аннексию территории нашей страны. Четыре года назад, после нашей революции, Украина была одна и не смогла противостоять военной авантюре России. Но сегодня наша решимость сильна, и мы готовы встать на пути России. Вот почему я ввел ограниченное военное положение на украинской территории вблизи российской границы - чтобы мы могли мобилизоваться и защитить нашу безопасность, если Россия посмеет усилить свою агрессию. Но нам также нужна поддержка международного сообщества в виде дальнейших санкций против Москвы за ее последнее нападение. Нападение России в Керченском проливе и Черном море 25 ноября не было единичным инцидентом. С 2014 года Россия регулярно нарушает международные правила судоходства и договоры как в этих водах, так и в Азовском море. Она украла наши энергоносители и рыбные богатства, нанесла ущерб самим источникам средств существования Украины и заблокировала движение и торговлю в наших портах Этим летом Россия усилила напряженность, регулярно останавливая торговые суда, направлявшиеся в украинские порты. Продолжительные задержки, по факту, могли стоить каждому кораблю от 10 000 до 12 000 долларов в день. Россия ведет экономическую войну, стараясь постепенно задушить наш экспорт. Теряются рабочие места, источники средств к существованию иссякают, продукты питания тратятся впустую, а товары, предназначенные для Европы и Ближнего Востока, задерживаются. Слова осуждения со стороны Запада, прозвучавшие этой осенью, только ухудшили поведение России. Россия обострила ситуацию 25 ноября, когда украинские военно-морские катера пытались легально и мирно пройти из украинского порта Одессы в украинский порт Мариуполь. Хочу чтобы вы четко знали, вопреки постоянным попыткам России исказить правду, что украинские корабли никогда не нападали на военно-морской флот России, никогда не открывали огонь, несмотря на то, что их провоцировали, подвергали обстрелу из пушек и ракет и были захвачены в международных водах во время движения домой Это было прямое, неспровоцированное военное нападение российских вооруженных сил на Украину. Москва не пряталась за «маленькими зелеными человечками», как это было в Крыму в 2014 году, или за военнослужащими, находившимися в «отпуске», как утверждалось, когда в том же году начались военные действия в Восточной Украине. На этот раз Москва даже и не пытается обмануть мир. Кризис продолжается: наши военнослужащие и катера находятся под арестом в России, сотни судов заблокированы в Азовском море, и русскими было отказано им в разрешении проходить через Керченский пролив. Это не просто украинские корабли; они несут флаги других стран, и они фактически были захвачены Россией. Эти недавние события имеют прямое отношение к безопасности всего НАТО. У России в Черном море сейчас находится вызывающее количество военных кораблей, что означает - она может угрожать членам НАТО - Румынии, Болгарии и Турции. И это может быть только начало. Россия также имеет значительное присутствие в Балтийском море. Недавно российские истребители были перехвачены, и уже не впервые, летавшими над Балтийским регионом, не представляя плана полетов. Кто может гарантировать, что это не была репетиция патрулирования пресловутого газопровода Nord Stream II, который Россия строит через Балтийское море, чтобы бросить вызов Европе? Цель России очевидна: она хочет вернуть эпоху, когда собственность и земля захватывались силой. Она начала с Украины и продвигается на запад, насколько ей позволяет демократический мир. Сегодня демократические страны должны сделать выбор: отстаивать то, что правильно, или продолжать умиротворять президента Владимира Путина. Если история нас чему-то научила, так это тому, что умиротворение сопряжено со смертельными рисками. Несмотря на кремлевскую пропаганду, Путин слабее, чем ему хотелось бы, чтобы Запад поверил. Запад может - подняв цену путинской агрессии - заставить его вернуться в свои границы. Сколько еще враждебных актов потребуется, прежде чем слова обеспокоенности Запада превратятся в твердую валюту, в которой ведет свои дела Кремль - силу? Россия применила химическое оружие в Британии; предпринимает кибератаки и попытки взлома по всему Западу; бомбит мирных жителей в Сирии; разожгла войну на востоке Украины, которая привела к гибели более 10 000 украинцев; и распространяет дезинформацию, чтобы запутать, разозлить и напугать граждан по всему миру. Не настало ли время действовать? Президент Трамп продемонстрировал истинное лидерство, отменив, из-за захвата Россией украинских кораблей и моряков, свою встречу с Путиным на саммите G-20 в Аргентине . Мы пользуемся ощутимой поддержкой со стороны Белого дома и Конгресса, включая поставки оборонительного вооружения, более строгие санкции и более надежные американские энергоносители. Вместе, партнеры по обе стороны Атлантики, могут продолжать увеличивать для России стоимость её угроз нашей коллективной безопасности. В условиях оккупации Крыма и Донбасса наша общая задача - не допустить, чтобы Россия распространила свою агрессию на Азовское море. И «Азовский пакет санкций» против России был бы наименьшим ответом, которым мир должен ответить на этот раз. Пока Запад говорит, Путин действует. Пришло время ответить. статью прочитали: 32 человек Комментарии