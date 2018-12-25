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опубликовано редакцией на Переводике 25.12.18 20:42
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Веганские блюда набирают успех на фоне изменения привычек питания

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СИНЬИН / ШАНХАЙ, 28 ноября (Синьхуа) - ресторан Дордже Дондон в стиле дзен в центре города Синин, столице плато северо-западной китайской провинции Цинхай, предлагает вегетарианское тушеное мясо с овощами, которое обожают поесть ценители еды.

34-летний Дордже родился в тибетской буддийской семье и стал вегетарианцем только три года назад, когда родилась его первая дочь.

«Тибетцам, живущим в высокогорьях, нужна энергия из мяса яка, хотя мы верим в буддизм. Но поскольку жизнь тибетских кочевников изменилась, мне пришлось долго бороться с тем, чтобы бросить есть мясо», - сказал Дордже.

Выросшая на высокогорном пастбище на высоте 3500 метров над уровнем моря в Тибетской автономной префектуре Юшу в провинции Цинхай, семья Дордже раньше держала 100 яков. Мясо яка является ежедневным рационом семьи.

В меню ресторана основное блюдо - смесь овощей для тушеного мяса с тибетским чаем.

Дордже сказал, что в настоящее время поставки овощей из Синина и города Чэнду в соседней провинции Сычуань стабильны.

Он сказал, что блюда в его ресторане, основанные на традиционных тибетских блюдах, являются модными и вкусными. Одно из популярных блюд - булочка, похожая на гамбургер, с хлебом из высокогорного ячменя, заполненная различными овощами.

Дордже сказал, что тенденция вегетарианской диеты касается не только религиозных убеждений, но и растущей осведомленности о здоровом питании.

В последнее время вегетарианские рестораны появились в крупных городах, таких как Пекин и Шанхай.

Квиноа, злаковая культура из Южной Америки, была посажена в Цинхае за ее высокую экономическую ценность после того, как она была введена в провинцию в 2013 году.

Диетологи во всем мире пропагандируют зерно, богатое антиоксидантами, витаминами, аминокислотами, минералами и клетчаткой, для предотвращения сердечнососудистых заболеваний, ожирения и рака.

Ву Шэн, проживающая в Шанхае, сочетает свою ежедневную диету с упражнениями йоги. Помимо овощей и типичных бобов и зерен, она ест авокадо каждый день.

«Авокадо содержит достаточное количество пищевых волокон и жиров, чтобы поддерживать ежедневный запас энергии для вегетарианцев», - сказала Ву.

Растущее потребление этих полезных для здоровья продуктов, получивших высокую оценку со стороны гурманов, вегетарианцев и диетологов, побудило производителей попытаться согласовать свои ежегодные урожаи со спросом.

В 2017 году Китай импортировал более 30 000 тонн авокадо, что в 1000 раз больше, чем в 2011 году. Наряду с растущим объемом, цена упала с примерно 50 юаней (7,2 доллара США) до 10 юаней за авокадо на внутреннем розничном рынке. Авокадо в основном импортируется из Чили, Мексики и Перу.

Владимир Кочерха, экономический и торговый советник Перу в Шанхае, заявил на первом China International Import Expo в начале ноября, что Перу продвигает процесс экспорта квиноа и авокадо в Китай, поскольку веганские диеты становятся все более популярными среди китайцев.

По данным международной исследовательской компании Mintel, к 2023 году китайский рынок сухофруктов и орехов, являющихся важными источниками потребления белка для вегетарианцев, достигнет 841 миллиардов юаней. Между тем, китайцы продолжают потреблять больше напитков с растительными белками, такими как соевое молоко.

В Китае около 50 миллионов вегетарианцев. Тридцать китайских университетов совместно сформировали вегетарианский союз, возглавляемый Университетом Цинхуа, для пропаганды и практики информирования о вегетарианской диете.


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теги: веганство, вегетарианство  
   
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