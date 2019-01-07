Налоговая служба Канады заинтересовалась пожертвованиями евреев

Национальный еврейский фонд Канады направляет пожертвования израильской армии

06.01.2019 ~ 07.01.2019

Налоговая служба Канады провела расследование в отношении канадского Национального еврейского Фонда, который спонсирует израильскую армию, действующую на оккупированных палестинских территориях.

Расследование показало, что собранные Фондом благотворительные средства отправлялись на нужды армии Израиля, в сопровождении которой строятся незаконные еврейские поселения на оккупированной территории.

Официальное информационное агентство Канады CBC напоминает, что Канада против новых незаконных еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях.

Налоговая служба может принять решение о том, что фонд не является благотворительной организацией, если его деятельность противоречит государственной политике.

CBC также напоминает о заявлении Министерства иностранных дел о том, что израильские поселения на оккупированных территориях – нарушение четвертого Женевского соглашения.

По законам Канады, освобожденные от налогов организации не имеют права использовать пожертвования на деятельность, противоречащую государственной политике, а также спонсоры, предоставляющие средства подобным организациям, не имеют права на налоговые льготы.

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