На этот раз США заявили о том, что перекроют России поставки композитных материалов для МС-21

Jan. 10th, 2019

Не успела остыть история об отказе США провести сертификацию «Супперджет-100» ввиду наличия импортных деталей, как Вашингтон нацелился на «помощь» России во втором ее флагманском проекте. На этот раз США заявили о том, что перекроют России поставки композитных материалов для МС-21.

Можно было бы подумать об этом заранее, скажете вы, и, в общем-то, будете правы. Однако здесь есть один немаловажный нюанс. «Суперджет-100» – это первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада Советского Союза. Свой «младенческий» полет он совершил еще тогда, когда США верили в беспомощность Москвы, то есть до 2008-го года.

Ввиду этого, не сложно понять, что разработка самолета началась еще раньше и изначально предусматривала широкое участие зарубежных компаний и их комплектующих. Последний момент стал причиной для того, что в 2017 году, в связи с наличием в самолете американских деталей, «Самолеты Сухого» были вынуждены ждать одобрения от министерства финансов США, прежде чем продать лайнеры Ирану.

Собственно, подразделение американского Минфина под аббревиатурой «OFAC» - это ключевая структура в вопросе санкционных ограничений. Она контролирует соблюдение всех санкций США против Кубы, Ирана, Северной Кореи и прочих государств. Соответственно, если в совместном продукте есть определенная доля американских комплектующих, его придется согласовывать через нее.

Именно эта организация несколько лет назад запомнилась тем, что оштрафовала французский банк «BNP Paribas» на 9 миллиардов долларов за транзакции в интересах Ирана. А потому, иранцы, обосновано опасались повторения аналогии и настояли на том, что купят российские лайнеры только после их «американского» одобрения. Пикантность ситуации заключалась в том, что санкции, препятствующие сделке, с Ирана были сняты еще в 2016 году. И это, в свою очередь, заставило российскую авиастроительную компанию, поддаться воле иллюзий. Подавая заявку, «Самолеты Сухого» полагали, что проблем быть не должно. Санкции уже не действуют, а значит, достаточно дождаться ее рассмотрения и провести обмен. США же, как выяснилось позже, всего лишь тянули время. Спустя год, они попросту наплевали на собственные правила, а официальное объявление OFAC о том, что сделке ничего не мешает, назвали ошибкой. Нормы переиграли, и превратили выдачу разрешения в долгоиграющий фарс. А тем временем, в декабре 2016 года «Airbus» заключил с иранскими властями контракт на общую сумму 18 млрд долларов (100 самолетов), а американская корпорация «Boeing» на 16,6 млрд (80 самолетов).

Этот горький урок, был очень полезен нашей стране и ее авиастроительной отрасли. С того момента иллюзии рассеялись и стало очевидно, что ни на какие юридические нормы, соглашения, практику и добропорядочность США рассчитывать не приходится. Иностранных комплектующих либо должно содержаться по минимуму, либо вообще не быть.

До этого болезненного опыта, о таком решении не могло быть и речи, ведь доля импорта в поставках материалов и товаров для «SSJ100» в 2016 году составляла 72%! Авионика, шла от «Hamilton Sundstrand», тормоза – от «Goodrich Corporation», гидравлическая система – от «Parker» и так далее. Ирония заключается в том, что технически Россия всегда могла заместить американские комплектующие, но всё упиралось в выгоды, коррупционные схемы и высокое качество деталей из-за рубежа.

Теперь же, вопрос коррупции был решен санкциями, а импортозамещение стартовало по всей стране. Более того, у импортозамещенного «SSJ100» появилось даже больше шансов занять свою нишу, поскольку она не только не пересекается с «Airbus» и «Boeing», но и в виду минимума их комплектующих, лишает эти корпорации возможностей давления.

Опыт «Суперджет-100», помог и главной надежде российского авиастроения - лайнеру «МС-21». Серийное производство данной машины только должно было начаться с 2020 года, а портфель твердых контрактов уже подходит к цифре в 200 единиц. Такой объем, прежде всего, формирует внутренний рынок, и это хорошо, поскольку дает гарантии на реализацию проекта в любом случае.

Что же касается внешнего экспорта, то и здесь все куда лучше, чем у «SSJ». У разработчика самолета – корпорации «Иркут» уже имеются иностранные заказчики, а сам самолет заявлен в качестве прямого конкурента новейшим «Boeing-737MAX» и «Airbus A320-Neo». Зависимость от иностранных комплектующих в МС-21 также значительно ниже, а, кроме того, подразумевает главное – установку отечественного двигателя ПД-14.

Тем не менее, США делают всё, чтобы ударить и по этому значимому для России проекту.

В частности, в конце 2018 года ввели санкции, запрещающие компаниям из США и Японии поставлять материалы для композитного крыла. Это не является нерешаемой проблемой, напротив открывает для отечественных производителей новый шансы, но, тем не менее, прекрасно характеризует Вашингтон.

Дело в том, что российское предприятие «Аэрокомпозит» (выпускающее уникальные крылья) использует абсолютно инновационные в авиации наработки и вызывает жгучий интерес у западных корпораций и разработчиков. Использование российского «черного крыла» настолько существенно улучшает характеристики самолетов, что из желающих выстроилась очередь.

Теперь же, благодаря американским ограничениям, у него появляется твердый перечь отечественных заказов, возможность глобального расширения без продажи технологий за рубеж, а западные заказчики «Boeing» и «Airbus» лишаются всякой возможности использовать его наработки для усиления собственной конкуренции.

В целом, гражданская авиация полного цикла – это дело лучших. Лишь ведущие державы, исторически могли позволить себе полный круг производства этих сложнейших вещей. Не нужно далеко ходить, чтобы понять – не развали «демократическая Россия» 90-х авиационную промышленность, она бы затмила доходами многие отрасли государства. К счастью, в наши дни ситуация налаживается. Россия вернулась на арену великих держав, а вслед за этим возвращает и все утерянные «сверхдержавные» символы.

Общая стоимость одного только «МС-21» составит до 2025 года порядка 465 млрд. рублей. Страной был создан новейший тип двигателя – «ПД-14», который в настоящее время проходит сертификационные испытания. Стартовый портфель на 175 твёрдых заказов уже сформирован, получены крупные авансы. Общий объём запланированных поставок на 2019 год составляет около 870 самолётов, при этом более 50% из них для российских авиакомпаний. Поставки начнутся уже в 2020 году.

Одновременно, правительство России выделило 1,32 млрд. рублей на продолжение работ по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта Ил-96-400М. Проект, запущенный в 2016 году, вместимостью 435 пассажиров, должен также создать конкуренцию «Boeing» и «Airbus». Одновременно ведется работа над новейшим широкофюзеляжным пассажирским лайнером «CR929» (China - Russia 929), совместным проектом России и Китая.

Иначе говоря, благодаря давлению США, важнейшая цепочка отечественных компетенций, десятков и сотен предприятий, научных бюро, КБ, структур высоких технологий, институтов и частных подрядчиков, восстанавливается по всей стране. Возрождается отрасль. Причем возрождается – в импортозамещенном виде.

Америке нужно сказать спасибо за их шаги. За то, что не учли российскую историю и понятия не имели о том, что преодоление трудностей – и есть самая сильная сторона России.

Руслан Хубиев

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