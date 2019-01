архив



дата публикации 17.01.19 04:01 скаут: Игорь Львович

"Операция "Ы": какие клички дает НАТО российской военной технике" Литва - 15 января 2019 г. Операция "Ы": какие клички дает НАТО российской военной технике

РИА Новости. Модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" получила "кличку" от НАТО. Baltnews.lt узнал, какие еще кодовые обозначения дает альянс российскому оружию. Российскую межконтинентальную крылатую ракету с ядерной энергоустановкой "Буревестник" в НАТО окрестили "падением с небес". О новом кодовом обозначении по классификации Североатлантического альянса сообщил в Twitter журналист The Diplomat Анкит Панда со ссылкой на источник. "Обновление от источника: российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall (аналога в русском языке нет, примерно можно перевести как "падение небес" – прим. Baltnews.lt)", – говорится в записи. © Министерство обороны РФ Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" В современной армии существует огромное число различных типов техник, а еще больше их модификаций. При этом они имеют довольно сложную буквенно-циферную кодификацию. Иностранным военным особенно сложно запомнить аббревиатуры, которые являются просто набором непонятных букв. Чтобы без труда разбираться в технике потенциального военного противника, НАТО создал свою собственную кодификацию российского оружия, что позволит военным оперативно делиться информацией и понимать, о какой технике идет речь. У Североатлантического альянса кодификация крайне странная и порой имеет забавные названия. Причем логика, по которой распределяются новые "прозвища", не поддается анализу и рациональному объяснению, пишет Армейский вестник. Например, легендарные истребители МиГ-17 и МиГ-23 носят имена "Фреска" и "Неверный" соответственно. © РИА Новости Истребитель МиГ-23 Знаменитый советский вертолет Ми-8 получил по кодификации альянса название "Бедро", а Ка-25 стал "Гормоном". Весело дело обстоит и с грузовой и транспортной авиацией. По версии Пентагона, Ту-124 должен носить название "Чайник", а Ил-86 – "Изгиб". Як-28 получил обозначение "Пивовар" – Brewer, первую модель Ту-22 американцы назвали "Попойка" – Blinder. Однако на самом деле есть объяснение, почему российское оружие носит такие необычные названия у натовских военных. © РИА Новости Советский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М в воздухе Кодификация альянса кажется нелогичной, поскольку мы переводим их на русский язык. Но на самом деле каждое название содержит в себе много информации, необходимой военным. Если присмотреться, то можно заметить закономерность: все прозвища бомбардировщиков по классификации НАТО начинаются на букву В, истребителей – с F, транспортников – с C, а вертолетов – с H. Соответственно fighter, bomber, cargo и helicopter – это боец, бомбардировщик, транспортник и вертолет. Получается, что каждая буква "клички" сообщает военным о том, с каким видом техники армия имеет дело. Также информация скрывается и в количестве слогов в слове – слова с одним слогом используются для обозначения поршневой авиации, а два и более для реактивной. Красотка и Сокол Однако не всегда военную технику России называли так саркастично. "Клички" большой части техники давали простые солдаты, которые первые видели новую советскую технику. Порой давали прозвища, исходя из соображения географического положения, где впервые состоялась "встреча" с новым самолетом, например, а порой название исходило из впечатления военных от красоты и качества этой техники. Так, изначально Ту-22 окрестили "Красоткой", а МиГ-15 – "Соколом". После того, как о таких названиях узнали американские генералы, "безобразие" решили срочно исправить – так, "Сокол" стал "Фаготом", а "Красотка" – "Попойкой".