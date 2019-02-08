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опубликовано редакцией на Переводике 08.02.19 13:03
переводчик bachmatov1988;
   
 

Брексит: подстрочное примечание о Гибралтаре в документе ЕС вызвало возмущение в Лондоне

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(GETTY) Скала обезьян в Гибралтаре. Спорный момент в процессе Брексита.

К сути дела.

В подстрочном примечании всего восемь слов, которые показывают, угроза какого возмущения существует в процессе Брексита.

«Gibraltar is a colony of the British Crown». - «Гибралтар является колонией британской короны».

Это предложение стоит в проекте Европейского Совета по свободе передвижения для британских граждан по ЕС после Брексита. Теперь требуется согласие Европейского Парламента.

Фото.jpg
фото_лондон.png

Перевод фото:

Приняли настоящий Регламент:

Статья 1

В Регламент (ЕС) 2018/1806 вносятся следующие изменения:

  1. В статье 6(2) пункт (d) заменяется следующим:
    « (d) без ущерба требованиям, вытекающим из Европейского Соглашения об отмене виз для беженцев, подписанного в Страсбурге 20 апреля 1959 года, лица, признанные беженцами, и лица без гражданства, и иные лица, не имеющие гражданства какой-либо страны, проживающие в Ирландии и являющиеся держателями выданных Ирландией въездных документов, что признается соответствующим государством ЕС»;

  2. В часть 1 приложения II вставляется следующее:
    «Соединенное Королевство (за исключением британских подданных, указанных в Части 3)»;

  3. Заголовок Части 3 Приложения II заменяется следующим:
    «БРИТАНСКИЕ ПОДДАННЫЕ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ БРИТАНСКИМИ ГРАЖДАНАМИ»;

  4. В Часть 3 Приложения после слов «граждане британских заморских территорий» добавляется следующее:
    « К этим территориям относятся Ангилья, Бермуды, Каймановы Острова, Фолклендские Острова, Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова, Гибралтар, Монтсеррат, Питкэрн, Остров Святой Елены и зависимые территории, Британская Антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос и Британские Виргинские Острова»;

Подстрочное примечание: Гибралтар является колонией британской короны. Между Испанией и Соединенным Королевством существуют противоречия, касающиеся суверенитета над Гибралтаром, территорией, по которой должно быть достигнуто решение в свете соответствующих резолюций и решений Генеральной Ассамблеи ООН. 

Перевод twitter:

 Проект Совета ЕС о безвизовом передвижении для британских граждан после Брексита (при взаимности – во все 27 стран ЕС). Они добавили (т.е. Испания на этом настояла) подстрочное примечание «Гибралтар является колонией британской короны» и о противоречиях, решение по которым должно быть достигнуто. 

Однако уже сейчас это маленькое предложение в Визовом Регламенте делает очевидными две вещи:

- Испания не даст покоя в споре с Великобританией по Гибралтару…

- … и теперь очевидно получит поддержку со стороны Европейского Союза.

Почему это подстрочное примечание вызывает споры и имеет значение для процесса Брексита - перейдем к сути дела.

Брексит и спор из-за Гибралтара

Веками Испания спорит с Великобританией из-за области площадью 6,5 квадратных километров, где проживает около 35 тыс. чел. Испания претендует на Гибралтар, однако с 1713 года он находится под британским суверенитетом.

С 29 марта 2019 года Скала обезьян, как еще называют полуостров Гибралтар, вместе с остальной частью Великобритании выходит из Европейского Союза (если выход не будет отложен).

Испания опасается того, что Брексит в одностороннем порядке создаст факты для будущего статуса Гибралтара. Поэтому в ноябре глава правительства Испании Педро Санчес угрожал, что Испания наложит вето на Договор о выходе из ЕС, однако это еще спорно. ЕС заверил Испанию, что будет заранее проверять будущие договоренности с учетом Гибралтара и что Испания имеет право на их одобрение.
Теперь подстрочное примечание в документе о безвизовом режиме вновь напоминает о том, какой дипломатической силой обладает Скала обезьян.

Позиции Испании и Великобритании

Подстрочное примечание делает очевидным:

- ЕС поддерживает позицию Испании, что речь идет об области с ограниченным суверенитетом.

Цель Испании: Гибралтар должен считаться областью «разделенного суверенитета».

Великобритания строго отклоняет это требование и позицию Испании. Пресс-секретарь британского правительства в пятницу заявил: «Гибралтар не является колонией, это абсолютно неуместно описывать это таким образом».

Депутат Европейского парламента от Великобритании Даниэль Долтон в Твиттере назвал это формулировку «подстрекательской и недипломатичной».

далтон.png

Перевод twitter:

«Удивительно, что Совет ЕС, представленный государственными министрами и послами (не должностными лицами ЕС) стал бы в этой связи использовать такой подстрекательский и недипломатичный язык в документе, предназначенном для введения взаимного безвизового режима».

Хотя ранее ЕС постоянно обеспечивал солидарность Испании в споре по Гибралтару, но при этом рассматривал полуостров как суверенную часть Соединенного Королевства».

Однако в следующем выпуске документа ЕС теперь заявлено: «Гибралтар не является частью Соединенного Королевства».

Поэтому Регламенты о свободе передвижения не должны распространяться на жителей полуострова. Документ ЕС предусматривает, что британцы смогут въезжать в Европейский Союз без визы на срок до 90 дней, даже если не будет подписан договор о выходе Великобритании из ЕС.

Что Вам еще нужно знать:

На референдуме 2002 года 99% жителей заморской территории отклонили разделенную компетенцию Великобритании и Испании.

Фабиан Пикардо, губернатор Гибралтара, в этой связи заявил в ходе разговора с Би-Би-Си: « Испанцы постоянно заявляют, что они хотят, чтобы Гибралтар стал испанским, в том время как здесь есть хорошие доказательства того, что жители Гибралтара не хотят принимать эту возможность». Он говорил о «ненужной провокации» через документ ЕС.

Однако факт: «на голосовании по Брекситу летом 2016 года 96% жителей Гибралтара проголосовали за продолжение членства в ЕС».


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теги: Великобритания, ЕС, Брексит  
   
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