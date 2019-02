архив



опубликовано редакцией на Переводике 08.02.19 13:03 переводчик bachmatov1988; "The Huffington Post",

"Brexit: Eine Fußnote zu Gibraltar in einem EU-Papier sorgt für Ärger in London" Германия - 02 февраля 2019 г. Брексит: подстрочное примечание о Гибралтаре в документе ЕС вызвало возмущение в Лондоне (GETTY) Скала обезьян в Гибралтаре. Спорный момент в процессе Брексита. К сути дела. В подстрочном примечании всего восемь слов, которые показывают, угроза какого возмущения существует в процессе Брексита. «Gibraltar is a colony of the British Crown». - «Гибралтар является колонией британской короны». Это предложение стоит в проекте Европейского Совета по свободе передвижения для британских граждан по ЕС после Брексита. Теперь требуется согласие Европейского Парламента.

Перевод фото: Приняли настоящий Регламент: Статья 1 В Регламент (ЕС) 2018/1806 вносятся следующие изменения: В статье 6(2) пункт (d) заменяется следующим:

« (d) без ущерба требованиям, вытекающим из Европейского Соглашения об отмене виз для беженцев, подписанного в Страсбурге 20 апреля 1959 года, лица, признанные беженцами, и лица без гражданства, и иные лица, не имеющие гражданства какой-либо страны, проживающие в Ирландии и являющиеся держателями выданных Ирландией въездных документов, что признается соответствующим государством ЕС»; В часть 1 приложения II вставляется следующее:

«Соединенное Королевство (за исключением британских подданных, указанных в Части 3)»; Заголовок Части 3 Приложения II заменяется следующим:

«БРИТАНСКИЕ ПОДДАННЫЕ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ БРИТАНСКИМИ ГРАЖДАНАМИ»; В Часть 3 Приложения после слов «граждане британских заморских территорий» добавляется следующее:

« К этим территориям относятся Ангилья, Бермуды, Каймановы Острова, Фолклендские Острова, Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова, Гибралтар, Монтсеррат, Питкэрн, Остров Святой Елены и зависимые территории, Британская Антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, Острова Теркс и Кайкос и Британские Виргинские Острова»; Подстрочное примечание: Гибралтар является колонией британской короны. Между Испанией и Соединенным Королевством существуют противоречия, касающиеся суверенитета над Гибралтаром, территорией, по которой должно быть достигнуто решение в свете соответствующих резолюций и решений Генеральной Ассамблеи ООН. Перевод twitter: Проект Совета ЕС о безвизовом передвижении для британских граждан после Брексита (при взаимности – во все 27 стран ЕС). Они добавили (т.е. Испания на этом настояла) подстрочное примечание «Гибралтар является колонией британской короны» и о противоречиях, решение по которым должно быть достигнуто. Однако уже сейчас это маленькое предложение в Визовом Регламенте делает очевидными две вещи: - Испания не даст покоя в споре с Великобританией по Гибралтару… - … и теперь очевидно получит поддержку со стороны Европейского Союза. Почему это подстрочное примечание вызывает споры и имеет значение для процесса Брексита - перейдем к сути дела. Брексит и спор из-за Гибралтара Веками Испания спорит с Великобританией из-за области площадью 6,5 квадратных километров, где проживает около 35 тыс. чел. Испания претендует на Гибралтар, однако с 1713 года он находится под британским суверенитетом. С 29 марта 2019 года Скала обезьян, как еще называют полуостров Гибралтар, вместе с остальной частью Великобритании выходит из Европейского Союза (если выход не будет отложен). Испания опасается того, что Брексит в одностороннем порядке создаст факты для будущего статуса Гибралтара. Поэтому в ноябре глава правительства Испании Педро Санчес угрожал, что Испания наложит вето на Договор о выходе из ЕС, однако это еще спорно. ЕС заверил Испанию, что будет заранее проверять будущие договоренности с учетом Гибралтара и что Испания имеет право на их одобрение.

Теперь подстрочное примечание в документе о безвизовом режиме вновь напоминает о том, какой дипломатической силой обладает Скала обезьян. Позиции Испании и Великобритании Подстрочное примечание делает очевидным: - ЕС поддерживает позицию Испании, что речь идет об области с ограниченным суверенитетом. Цель Испании: Гибралтар должен считаться областью «разделенного суверенитета». Великобритания строго отклоняет это требование и позицию Испании. Пресс-секретарь британского правительства в пятницу заявил: «Гибралтар не является колонией, это абсолютно неуместно описывать это таким образом». Депутат Европейского парламента от Великобритании Даниэль Долтон в Твиттере назвал это формулировку «подстрекательской и недипломатичной». Перевод twitter: «Удивительно, что Совет ЕС, представленный государственными министрами и послами (не должностными лицами ЕС) стал бы в этой связи использовать такой подстрекательский и недипломатичный язык в документе, предназначенном для введения взаимного безвизового режима». Хотя ранее ЕС постоянно обеспечивал солидарность Испании в споре по Гибралтару, но при этом рассматривал полуостров как суверенную часть Соединенного Королевства». Однако в следующем выпуске документа ЕС теперь заявлено: «Гибралтар не является частью Соединенного Королевства». Поэтому Регламенты о свободе передвижения не должны распространяться на жителей полуострова. Документ ЕС предусматривает, что британцы смогут въезжать в Европейский Союз без визы на срок до 90 дней, даже если не будет подписан договор о выходе Великобритании из ЕС. Что Вам еще нужно знать: На референдуме 2002 года 99% жителей заморской территории отклонили разделенную компетенцию Великобритании и Испании. Фабиан Пикардо, губернатор Гибралтара, в этой связи заявил в ходе разговора с Би-Би-Си: « Испанцы постоянно заявляют, что они хотят, чтобы Гибралтар стал испанским, в том время как здесь есть хорошие доказательства того, что жители Гибралтара не хотят принимать эту возможность». Он говорил о «ненужной провокации» через документ ЕС. Однако факт: «на голосовании по Брекситу летом 2016 года 96% жителей Гибралтара проголосовали за продолжение членства в ЕС».

