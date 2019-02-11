Обычаи празднования современного Китайского Нового года

Международное радио Китая 2019-02-07

Один из самых любимых праздников в Китае - Китайский Новый Год, также известный как «Чуньцзе» (Праздник весны) или Лунный Новый Год. Этот Новогодний фестиваль считается самым почитаемым и продолжительным праздником в стране: он отмечается в течение пятнадцати дней.

Дата Праздника весны – «плавающая», так как определяется по лунному китайскому календарю и меняется из года в год. Традиционно эта дата связана с завершением полного лунного цикла, знаменуемого зимним новолунием. Например, в 2019 году канун праздника Весны приходится 5 февраля.

Почему новый год начинается так поздно? Люди празднуют начало года весной, как это было в допетровской России, считается, что новый год или Праздник Весны – это первый весенний день, когда природа пробуждается от затяжного зимнего сна, земля оживает и дает жизнь спрятавшимся росткам деревьев, пробуждается флора и фауна. С этого дня и начинается новый годовой цикл.

Каждый новый год ассоциируется с одним из двенадцати животных зодиакального китайского календаря, среди которых: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея и прочие. В известной китайской легенде упоминается, что эти животные были избраны по приказу великого Нефритового Императора, который послал за ними с небес на землю своего верного слугу. Кроме того, каждому году приписывается один из пяти основных элементов: металл, вода, дерево, огонь и земля. Всё это во многом характеризует Китайский Новый Год, неразрывно связанный с разнообразными древними символами, каждый из которых имеет собственную легенду о происхождении. К примеру, в наступившем 2019 году отмечают Год свиньи, ему соответствует стихия дерева.

Китайский праздник Весны считается самым важным праздником в году. Изменилась эпоха, изменилось и содержание праздника Весны, а также само празднование. Однако, несмотря на все эти изменения, место и значение праздника Весны в жизни простых китайцев остается неизменным. В те далекие времена, новогодние празднования длились порой больше месяца. Но в эпоху бешеных ритмов – это невозможно! Но все-таки, как и в России, в Китае тоже наступает праздничная «золотая неделя» — семь дней новогодних каникул. Время фестиваля - официальные выходные не только в Китае, но и во многих странах Азии.

Самой важной традицией Праздник весны считается воссоединение семьи для торжественного ужина накануне знаменательного дня, когда все её члены, живущие в других городах и странах, возвращаются домой. Миллионы китайцев, работающие далеко от малой родины, обязательно возвращаться в свои родные места, чтобы встретить новый год в кругу семьи и провести время со своими родственниками и близкими. Сезон новогодних поездок в Китае получил особое название «чуньюнь»（春运） и считается крупнейшим в мире миграционным явлением.

Ночь под китайский Новый год называют также «ночью встречи после разлуки». Для китайцев это самый важный момент. Вся семья собирается за праздничным столом к новогоднему ужину, который отличается не только обилием и разнообразием блюд, но и многочисленными традициями. Например, новогодний ужин не обходится без блюд из курицы, рыбы и «доуфу» — соевого творога, называемого в России «тофу», потому что в китайском языке названия этих продуктов созвучны со словами, означающими «счастье» и «достаток».

В Китае, как и во многих странах, считают, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому на праздничный новогодний стол подают множество сытных и вкусных блюд. На севере страны особенно любят пельмени, на юге - суп с клецками и лапшой. Длинная лапша символизирует длинную счастливую жизнь. После ужина всем раздают "деньги счастья". Их дарят в красных конвертах, которые должны принести богатство и удачу. До утра никто не спит, чтобы не упустить свое счастье.

Если кто-то все-таки приляжет в новогоднюю ночь отдохнуть, то должен встать пораньше. В народе бытует поверье: «Если рано встанешь на Новый год, разбогатеешь тоже рано».

По древней традиции Новый год следует встречать шумно и весело. В новогоднюю ночь небо озаряют разноцветные вспышки фейерверков, воздух оглашает грохот взрывающихся петард. С наступлением новогоднего утра люди одевают на себя нарядную одежду. Молодые поздравляют пожилых с праздником и желают им долголетия. Детям принято дарить красные конверты с карманными деньгами. Эти деньги в новом году, как предполагается, должны принести им счастье. В старину деньги дарили не в конвертиках, а в виде ожерелий, которые составлялись из ста монет. Это было своеобразное поздравление, желавшее прожить человеку до ста лет. Ожерелья из ста монет и сегодня очень популярны в Китае.

После наступления Нового года следуют три праздничных дня – чуи (初一), чуэр（初二） и чусань（初三）. Это время для общения с друзьями и родственниками. Все ходят в гости друг другу, обмениваются подарками, веселятся от души. Некоторые из последующих дней фестиваля сами по себе являются отдельными праздниками. Так, пятый день считается днем рождения Бога Богатства, в восьмой снова проводится торжественный семейный ужин, а на девятый и десятый дни китайцы возносят молитвы Небесному Нефритовому Императору и устраивают торжества в его честь. Последний пятнадцатый день фестиваля завершается Праздником фонарей: снаружи жилищ по всему городу вывешиваются горящие фонари и выставляются свечи, чтобы заблудшие души умерших могли вернуться домой. В этот день традиционно едят шарики из клейкого риса со сладкой начинкой - «юаньсяо» (или «танюань»). Непременно устраиваются разнообразные фольклорные представления, такие как танцы львов и драконов и хождения на ходулях.

С давних времен в Поднебесной существует красивый и интересный обычай. Гости должны дарить хозяевам дома два мандарина. Когда же приглашенные уходят домой, то в подарок им тоже преподносили парочку мандаринов, но уже других, тех, которые заранее были приготовлены для гостей. Возник этот обычай потому, что в китайском языке словосочетание «два мандарина» созвучно слову «золото».

Китайцы любят дарить парные подарки, так как они обозначают гармонию в семье, общность интересов. Не принято дарить часы пожилым людям, игрушки или детские вещи парам, которые ожидают ребенка. Подарки преподносят перед уходом, иногда просто кладут их в укромное место, чтобы хозяева нашли их при случае.

Новый Год в Китае – это самое важное событие для всего китайского народа. Если удастся попасть в Китай именно в это время, то сможете наблюдать повсюду радостную, веселую и праздничную шумиху. Все жители бегают, радуются и делают покупки к своему любимому празднику. На улицах и в магазинах продаются игрушки, безделушки и украшения в виде различных животных, а самое главное в виде драконов, так почитаемых в Китае.

Как мы уже упоминали, в дни торжеств на улицах можно увидеть одно из самых необычных и красочных зрелищ — танец красного дракона и танец льва. Огромные куклы в виде этих чудищ проходят по улицам и танцуют. Подобные зрелища привлекает множество туристов из разных стран мира.

Праздник весны отмечается не только в Китае, но и в странах и на территориях с превалирующим или значительным количеством китайского населения, среди которых Сянган, Аомэнь, Тайвань, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Маврикий, Филиппины, а также Китайские кварталы в крупных городах по всему миру.

В каждой стране Новый год празднуют по особым традициям. Китайский Новый год интересен древними обрядами, строгим соблюдением традиций, верой в их силу. Тот, кто чтит предков и их волю, всегда будет здоров, богат и счастлив.

Международное радио Китая 2019-02-05

Согласно статистическим данным, новогодний гала-концерт Медиакорпорации Китая 2019 года установил новый рекорд по масштабу просмотра. Праздничный концерт транслировало одновременно 239 телеканалов страны, более того, при поддержке 218 зарубежных партнеров осуществлялась трансляция концерта в 162 странах и регионах мира. В момент трансляции общий объем зрительской аудитории, смотревшей концерт по телевизору, при помощи компьютера, социальных медиа и других устройств, составил 1 млрд 173 млн человек. Это на 4,2 млн человек больше, чем в прошлом году.

Статистические данные показывают, что примерно 96,98% зрителей дали положительную оценку новогоднему концерту, и концерт 2019 года стал одним из лучших за последние годы.

Большинство зрителей смотрели новогодний гала-концерт через мобильные терминалы. При этом стоит отметить, что традиционно много людей смотрели концерт в Интернете. Медиакорпорация Китая при ведении трансляции с технической точки полностью удовлетворила запросы требовательной интернет-аудитории.

Был установлен новый рекорд по количеству зрителей, которые приняли участие в интерактивных мероприятиях гала-концерта. К 4 февраля в интерактивном проекте под названием «Еще один счастливый год» в сети «Байду», через специальное мобильное приложение, приняли участие 20,8 млрд раз пользователи из разных стран. А количество просмотров через видеосервис «Доуинь», который помог зрителям передать поздравления в формате коротких видеороликов, составило 24,7 млрд раз, при этом свыше 3,37 млн человек снимали видеоролики новогоднего гала-концерта при помощи сервиса «Доуинь».

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