опубликовано редакцией на Переводике 12.02.19 23:53 скаут: Alena M.; переводчик Alena M.; “The New Zealand Herald”,

"This Morning show in the UK sparks outrage over tickling children debate" Новая Зеландия - 04 февраля 2019 г. Детей нельзя щекотать? В Великобритании This Morning шоу вызвало возмущение по поводу спора о щекотке детей. Зрители Великобритании были в недоумении, когда гость в популярном ток-шоу This Morning предложил запретить щекотку детей. Спор возник после того, как Рассел Брэнд сказал, что щекотку нельзя разрешать до тех пор, пока ребенок не станет достаточно взрослым, чтобы сказать «да» или «нет». «Сделали бы вы так со взрослым? Засунули бы свои жесткие пальцы в его подмышки? Конечно, нет», - сказал он во время выступления в Оксфордском союзе в прошлом году. Ведущие This Morning пригласили Лотти Дейли поговорить о предложении Брэнда. Дейли сказала Имонн Холмс и Рут Лэнгсфорд, что она щекотала своих собственных детей, но другие члены ее семьи должны были спросить у детей разрешения. Еще одна ведущая, Ванесса Фельц, спорила с Дейли. Она считала щекотку невинным весельем, которое не следует рассматривать как нечто большее. Поклонники шоу приняли участие в социальных сетях, и большинство присоединилось к Фельц, заявив, что взгляды Дейли «зашли слишком далеко». Дейли начала дискуссию, сказав: «На первый взгляд, что может быть плохого в щекотке? Но когда вы начинаете думать о праве выбора наших детей, тогда мы понимаем, что должны моделировать это поведение с самого рождения». Фельц не согласилась: «Это невинная забава, любовь и веселый физический контакт с любимым ребенком». Многие согласились. Один прокомментировал: «Честно говоря, Ванесса Фельц действительно говорит разумные вещи!». Дейли утверждала, что все сводится к тому, чтобы просто попросить разрешения, прежде чем трогать детей. «Нужно убедиться, что они не против того, чтобы мы меняли им подгузники или мыли их в ванной - они не домашние животные или аксессуары». Она добавила: «Я спросила своих детей, нравится ли им щекотка, и они ответили «да», но я также спросила их: «Вам бы понравилось, если бы это сделал один из друзей мамы?» и они сказали «нет, мне бы не понравилось». Я должна была сказать им, что им можно сказать «нет». Нам нужно подумать более масштабно о согласии». Фельц не согласилась, сказав «Вы бы не пощекотали ребенка, который вам не доверяет - конечно, я не отстаиваю это. Но это невинно - у меня есть два внука, и они умоляют меня пощекотать их. Они просят меня продолжать? Да. Я вторгаюсь в их пространство? Конечно, нет».

статью прочитали: 250 человек