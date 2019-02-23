Это не индийский солдат, это русский военный

Пост в Facebook сообщил, что после того, как армии была предоставлена ​​свобода рук для возмездия за пулвамскую атаку (Pulwama attack), этот солдат, придя в себя и ещё не оправившись от ран, вернулся в строй чтобы преподать террористам урок.

Amanpreet Kaur New Delhi February 17, 2019

На получившей широкое распространение фотографии - российский военный, Максим Александрович Разумовский.

После теракта в Пулваме, социальные сети были наводнены постами об индийской армии, и её доблести.

В социальных сетях циркулирует фотография раненого перебинтованного мужчины в армейской одежде. В одном из постов в Facebook утверждалось, что, после того, как армии была предоставлена ​​свобода рук для возмездия за пулвамскую атаку (Pulwama attack), этот солдат, придя в себя и ещё не оправившись от ран, вернулся в строй чтобы преподать террористам урок..

Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что после теракта в Пулваме силам безопасности была предоставлена ​​полная свобода действий.

Архивную версию поста можно посмотреть здесь.

India Today's Anti Fake News War Room (AFWA) обнаружила, что в действительности, военный на вирусной фотографии это не военнослужащий индийской армии, а русский солдат.

Изображение, ставшее вирусным, было размещено на странице Facebook «Миссия 400+ saath hai to abhijude» с надписью: «Когда этот раненый солдат узнал о том, что армия получает свободу рук, придя в себя и ещё не оправившись от ран, вернулся в строй чтобы отомстить врагам. (sena ke ghayal jawan ko pata chalte hi ki sena ko khuli chhoot milgai, ilaaj ke beech se uthkar dushman se badla lene hospital se bahar nikal aaya, ye hai hamari sena jazba, Jai Hind, Vande Mataram)."

На момент написания этой статьи, за два дня, этим постом уже поделились более 12 000 человек.

Страницы Facebook «Political Tamasha', 'Kattar Modi samarthak group se jude aur apne 51 sathiyo ko jode' and 'Mera Bharat Mahan'» также поделились фотографией с тем же самым утверждением.

Используя обратный поиск, мы обнаружили, что солдат на вирусном изображении - русский военный. Снимок был сделан еще в 2004 году в России, когда 1 сентября несколько террористов взяли в плен около 1100 человек, в основном детей, заложников в бесланской школе. Осада продолжалась три дня. Российские военные начали контртеррористическую операцию по спасению заложников.

Российский военнослужащий на вирусной фотографии - Максим Александрович Разумовский. Во время спасательной операции он был ранен трижды. Всякий раз, когда он получив ранение, он получал медицинскую помощь, а затем возвращался в школу, чтобы спасти людей.

Позднее западные журналисты называли его «Русский танк». Мы нашли много новостных статей, восхваляющих его храбрость опубликованных местными СМИ

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