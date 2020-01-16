Handelsblatt: От размеров нового атомного авианосца России захватывает дух

15 января 2020

Единственный пока российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится в ремонте. Иллюстрация: handelsblatt.com

Россия продолжает вооружаться и теперь планирует построить новый атомный авианосец, который должен составить конкуренцию американскому военно-морскому флоту. Об этом пишет корреспондент германской Handelsblatt Андре Баллин.

«Его размеры ошеломляют: более 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка почти 11 метров, водоизмещение порядка 80 тысяч тонн. Оснащён четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, которые должны разгонять корабль до 55 километров в час. Именно так, возможно, будет выглядеть новый атомный авианосец, который хочет построить Россия», — пишет автор статьи.

Что же касается вооружений, продолжает журналист Handelsblatt, то новый авианосец Россия «упакует по полной». На авианосце, предположительно, можно будет разместить 70 самолётов и вертолётов, а также установят такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон», которыми два года назад глава Кремля Владимир Путин «напугал мир».

По информации Handelsblatt, задание на проектирование должно поступить в Объединённую судостроительную корпорацию уже в этом году, хоть ранее в ВМФ России и заявляли, что планируют ввести новый атомный авианосец в эксплуатацию лишь в 2030 году.

Официального подтверждения ещё не было, но подобный перенос оборонных планов на более ранний срок, по мнению журналиста немецкого издания, «ни в коем случае не исключён».

«В последние годы амбиции Кремля во внешней политике и политике безопасности существенно выросли. В Сирии российское руководство уже обеспечило себе военно-морскую базу, и на то же самое оно надеется теперь в Ливии», — утверждает Баллин.

В создании же нового атомного авианосца будут использованы технический проект и документация, по которой в конце 80-х и начале 90-х годов прошлого века велась постройка незаконченного тяжёлого атомного авианосца «Ульяновск», уточняет автор статьи со ссылкой на российские СМИ.

«Технически российский флот вместе с новым авианосцем такого рода, бесспорно, не уступит американскому. В количественном отношении ВМС США, однако, далеко впереди», — успокаивает читателей Handelsblatt.

Как сообщало EADaily, сегодня президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному собранию РФ, заявил, что Россия готова к серьёзному диалогу по установлению стабильного миропорядка. Пять мировых ядерных держав — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция) должны обеспечить безопасность на планете.

«Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперёд. Хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперёд, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать полевые комплексы и системы будущего поколения, — сказал Путин в послании Федеральному собранию. — Сегодня мы так и делаем».

Россия не будет никому ничего навязывать, никого не собирается догонять и в сфере вооружений, где догонять её придется другим, отметил Путин.

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