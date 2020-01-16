Что не так с пропагандой в ЕС?

Трампа боятся, а Путину верят больше, чем Борису Джонсону

15 января 2020

Илья Морозов

В ведущих европейских странах, несмотря на антироссийскую истерию в информационном поле, подавляющее число граждан выступает за диалог с Москвой. Более того, многие граждане стран ЕС с опаской относятся к главе США и боятся его даже больше северокорейского лидера.

Принято считать, что после 2014 года отношения Евросоюза и Российской Федерации настолько плохие, что жители ЕС видят в Москве если не злейшего врага, то уж точно страну-агрессора, которая все время готовится на кого-нибудь напасть.

Многие европейские и американские СМИ уверено говорили о якобы аннексии Крыма, позабыв о референдуме, об "отравлении Скрипалей", таинственных "русских хакерах", которые только и хотят поскорее вмешаться в какие-нибудь выборы. Такими тезисами информационное поле Европы "накачивалось" достаточно долго.

Но что в итоге? Опросы в конце 2019 года показали, что большинство жителей Германии, Италии, Франции и Великобритании выступают за налаживание диалога Европейского союза с Россией. Население Западной Европы, оказывается, никак не хочет видеть в Москве злостного врага.

Впрочем, реальные настроения европейцев могут "выбить из колеи" еще и не тем. Как оказалось, население некоторых стран ЕС попросту не доверяет главам своих государств, причем настолько, что больше полагается на президентов других держав, а союзников побаивается.

"Согласно результатам опроса, проведенного по заказу медиагруппы Funke, немцы больше доверяют Макрону, чем Меркель", – пишет ежедневная газета в Германии Berliner Morgenpost и немецкий таблоид Bild. Более того, население ФРГ верит больше Владимиру Путину, чем Борису Джонсону – главе Великобритании, считающейся пока еще членом ЕС.

Трампа боятся, а Путину верят

Для начала разберемся с опросами, о которых говорило немецкое издание Bild. Согласно результатам исследований, немцы больше доверяют Макрону (57%), чем Меркель (53%). Кстати, 44% заявили, что их доверие к канцлеру "скорее низкое". Спрашивали жителей ФРГ и об отношении к другим лидерам стран. Тут все еще интереснее.

Например, президент США Дональд Трамп воспринимается в Германии как более серьезная угроза миру, чем глава России Владимир Путин или даже северокорейский правитель Ким Чен Ын. Кстати, российскому президенту доверяют даже больше, чем английскому премьеру.

"Владимир Путин оказался в середине списка – после канцлера Австрии Себастьяна Курца, но перед премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном", – пишет Bild.

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Чтобы не было ощущения того, что опросы были подстроены или организованы пророссийскими исследовательскими компаниями, сразу скажем, это не так. Издание Bild использовало данные двух компаний – британского аналитического агентства YouGov и исследовательской группы Kantar Group. Последнюю, кстати, еще в июле 2019 года выкупила (60% акций) американская частная инвестиционная фирма Bain Capital, базирующаяся в Бостоне.

Вряд ли подобные компании, можно назвать каким-нибудь "рупором Кремля". Да и маловероятно, что немецкая пресса в таком случае использовала бы эти данные.

Так что же случилось с сознанием у немцев? Куда делись плоды антироссийской истерии, раз Трампа в Европе боятся, а Путину верят больше, чем британскому премьер-министру?

Как рассказал в беседе с Baltnews исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов, этому есть несколько объяснений.

"Во-первых, это значит, что растет недоверие к традиционным носителям информации. Во-вторых, в Германии (возможно, и в других странах ЕС) формируется "кухонный рынок" мнений, который не контролируется. В-третьих, скорее всего, растет пузырь интернет-коммуникаций, неконтролируемой властями и цензурой мейнстрима", – считает эксперт.

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По мнению Вячеслава Данилова, трудно понять, почему не любят Трампа, но при этом уважают Путина. В пропагандистских играх российский и американский президенты, как правило, близнецы-братья. Тут надо разбираться, в чем провал немецкого агитпропа.

"Понятно, почему рядовой немец не любит Трампа – он не уважает Меркель, не уважает Европу в целом. Глава Белого дома непредсказуем, неудивительно, что его опасаются. К тому же нельзя списывать со счетов и определенный эффект от леволиберальной американской пропаганды. Он ведь действительно есть, и он может влиять на настроения людей. Хотя в целом нельзя не признать, что итоги такого опроса немного удивляют", – резюмировал исполнительный директор Центра политического анализа.

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Слом стереотипов: жители ЕС хотят дружбы с Россией

Еще один опрос, можно сказать, полностью добивает все стереотипы о том, что население Европы боится или ненавидит Россию так же, как отдельные политики в ЕС и США.

Согласно опубликованным исследованиям, подавляющее большинство поддерживает восстановление диалога с Москвой. За нормализацию отношений с Российской Федерацией выступили 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев. И не стоит думать, что это люди, которые вообще не понимают хотя бы примерной сути того, что происходит на международной арене или в мировой экономике.

Исходя из данных опроса, чаще за восстановление отношений Евросоюза и России выступают именно люди с высшим образованием. К примеру, "да" или "скорее да" на вопрос о необходимости наладить диалог с Москвой ответили 91% немцев и 77% британцев с университетскими дипломами.

Кстати, в этом опросе тоже нет никаких "агентов ФСБ" или "рупоров Кремля". Исследование проводил французский институт общественного мнения IFop – старейший игрок в исследованиях маркетинга в стране и первая компания в государстве, которая занимается опросами общественного мнения с 1938 года.

Социологический феномен или ожидаемый результат?

Как рассказала в комментарии для Baltnews генеральный директор "НИИ Социологии" Мария Филь, пропаганда или пиар, где массам навязывается конкретная точка зрения, входит в конфликт с возможностью людей анализировать информацию.

Навязчивая идея, которую специально "проталкивают" в сознание человека, как правило, вызывает у большинства неподдельный и глубокий интерес. А когда индивид начинает самостоятельно изучать предмет обсуждения, он может наткнуться на совсем другую информацию, отличающуюся от той, которую преподносят западные СМИ.

"Мы уже сталкивались с подобными случаями в несколько других аспектах. Когда подросткам проводят лекцию о вреде наркотиков, они начинают активно интересоваться темой независимо от того, плохо это или хорошо. Хотя до этого момента многие из них вообще не думали об этом", – заявила эксперт.

Социолог отметила, что в чем-то похожая ситуация и с отношением европейцев к России. Чем больше с отрицательной точки зрения о ней говорила пресса в Европе и США, тем больше люди стараются узнать об этой стране. В эпоху интернета рядовой европеец при более глубоком изучении вопроса объективно натыкается на ту информацию, которая прямо противоречит "мейнстриму" ведущих СМИ.

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"В итоге формируется противоположная точка зрения, и мы видим, как в результате опросов жители ЕС говорят о том, что хотели бы восстановить отношения Евросоюза и России, поскольку не видят в ней угрозы. Не видят опасности и во Владимире Путине. Он всегда при выступлениях перед СМИ и общественностью выстраивает максимально логические суждения. Все его заявления опираются на факты, которые без проблем можно самостоятельно проверить. Путину даже в Европе верят больше, чем Борису Джонсону, поскольку в его действиях и словах есть последовательность и логика", – объясняет социолог.

Мария Филь подчеркнула, что опасение жителей ЕС американского президента вполне логичны. Трамп, в отличие от Путина, делает огромное число противоречивых заявлений. Он старается подстроится под любую аудиторию, чтобы получить от нее как можно больше плюсов. Такая "гибкость" полезна тактически, но в стратегическом плане вредна.

"Человек в Европе видит, как глава Белого дома или британский премьер-министр рассуждают о том, что можно бы было поговорить с Россией, а уже на следующий день сообщают об очередных санкциях. Это выбивает "из колеи". Житель ЕС попросту не понимает, чего ждать от американского и британского лидеров.

Причем с Трампом все намного хуже. США подавляют Европу, выдвигают ей требования, пытаются ставить под контроль банковский сектор, заставляют отказываться от газопроводов.

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Человек из Европы думает так же, как и все. Его интересует зарплата, стабильная работа, газ в квартире и другие бытовые нужды. А США пытаются поставить многие сферы деятельности в ЕС под свой контроль. Любому человеку дискомфортно, когда его подавляют, разумеется, это и провоцирует страхи по отношению к Трампу. Именно поэтому в результатах опросов по отношению европейцев к России нет ничего удивительного", – рассказала генеральный директор "НИИ Социологии".

А как же русофобия Прибалтики?

Все эти опросы и отношение населения Западной Европы к России, пожалуй, должны насторожить некоторые страны Восточной Европы, для которых антироссийская истерия стала уже неотъемлемой частью внешней политики. Вроде как должны. Но, увы, этого не будет.

Причина весьма проста. Прибалтийские республики слишком вжились в роль, причем настолько, что Вашингтон и Брюссель, вероятнее всего, попросту не позволят, чтобы что-то изменилось.

Как бы сильно Западная Европа и ее население ни хотели восстановления отношений с Россией, Евросоюзу, как и Соединенным Штатам, точнее, их политикам, нужен "отряд партизан" в ЕС. Именно он всегда должен быть готов напасть (в информационном поле, разумеется), на "врага ", т. е. на Россию.

Лояльность правящих элит в Эстонии, Латвии и Литве к Вашингтону весьма высока. А США нужны страны, которые всегда на всякий случай будут "бояться агрессии Кремля". Их всегда можно будет мобилизовать, когда градус русофобии в Евросоюзе опустится до слишком уж критической отметки.

Впрочем, такая тенденция уже началась. Население не хочет конфронтации с Россией настолько, что даже ведущие западноевропейские СМИ открыто стали об этом говорить. Но в Прибалтике пресса об этом постарается умолчать. Мнение населения и его истинные желания правящим верхушкам в прибалтийских республиках не интересны. Вполне допустимо, что для них важнее то, о чем будут говорить в Белом доме.

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