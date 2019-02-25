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опубликовано редакцией на Переводике 25.02.19 22:23
переводчик bachmatov1988;
   
 

Последний выход ведет в Норвегию

модель.jpg

После того, как британский парламент отклонил соглашение с ЕС, очевидно есть только одна реалистичная альтернатива сценарию без заключения соглашения – так называемая модель Норвегия-Плюс. Тем не менее, обеим сторонам нужно пойти на компромисс.

Хотя сторонники Брексита пообещали, прежде всего, экономические преимущества от выхода Великобритании из ЕС, политический вопрос диктует переговоры с ЕС, Речь идет о том, будет ли жесткая граница между членом ЕС Ирландией и – после Брексита – не членом ЕС Северной Ирландией.

Это было бы нужно для того, чтобы защитить внутренний рынок от таможенных манипуляций и контрабанды. Только: ни Великобритания, ни ЕС не хотят этой границы, так как она могла бы нанести серьезный ущерб хрупкому миру на Зеленом острове.

Поскольку британский парламент ранее, к сожалению, только заявлял, чего он не хочет, в настоящее время все идет к Брекситу без заключения соглашения – хотя и этого не хотят ни Великобритания, ни ЕС. И германские предприятия с осторожностью рассматривают таможенные пошлины и иные последствия жесткого Брексита (график).

Около трех четвертей предприятий в Германии опасаются, что их экспорт в Великобританию будет «очень отрицательно» или «скорее отрицательно» затронут в случае жесткого Брексита.

норвегия.jpg

Перевод фото: 

Жесткий Брексит: чего ожидают германские предприятия.

Столько процентов предприятий в Германии исходят из того, что жесткий Брексит будет иметь для них следующие последствия…

Для экспорта в Великобританию: очень отрицательные – 17,2;   скорее отрицательные – 56,0; никаких – 22,7; скорее положительные – 1,6.

Для занятости и производства: очень отрицательные – 2,8; скорее отрицательные – 31,5; никаких – 62,44 скорее положительные – 2,1.

Возможным выходом из сложившейся ситуации может стать так называемая Модель Норвегия-Плюс: как и исландцы и норвежцы, британцы могли бы стать частью Европейского экономического пространства. При этом у них и далее был бы беспошлинный доступ к внутреннему рынку, и сохранилась бы свобода передвижения для работников из ЕС.

Модель Норвегия-Плюс могла бы предотвратить угрозу Брексита без заключения соглашения. Однако для этого и Соединенное Королевство, и ЕС должны пойти на компромисс.

Хотя страны-члены Европейского экономического пространства могут заключить соглашение о свободной торговле, это делает необходимым введение контроля на границе с ЕС. Тут вступает в игру «Плюс» в Норвежской модели: Великобритания имела бы не только доступ к внутреннему рынку, но и осталась бы в таможенном союзе, так что на североирландской границе не было бы таможенного контроля.

Тем не менее, Великобритания как член таможенного союза не сможет заключать собственных соглашений о свободной торговле. Если ЕС захочет пойти навстречу британцам, им можно было бы пообещать учитывать интересы Королевства в ходе будущих переговоров по таким соглашениям.

Однако сначала Брюсселю нужно подождать, что сделает британский парламент. Однако поскольку британцы, очевидно, придут к решению только под давлением угрозы выхода без заключения соглашения, сейчас нельзя допускать затягивания переговоров. ЕС также не нужно идти на уступки и по вопросу границы.


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теги: Великобритания, Норвегия, ЕС, Брексит  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  08.02.2019 13:03   Эксклюзив
The Huffington Post -

Брексит: подстрочное примечание о Гибралтаре в документе ЕС вызвало возмущение в Лондоне
лондон.jpegВ подстрочном примечании всего восемь слов, которые показывают, угроза какого возмущения существует в процессе Брексита.

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