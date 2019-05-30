Самые загадочные звезды Галактики

TAKAYUKI SAITO / TAKAAKI TAKEDA / SORAHIKO NUKATANI / 4D2U PROJECT / NAOJ

Самые одинокие звезды Галактики

У некоторых звезд есть история, которая не похожа на все другие.

Мы сделаны из звезд, как сказал нам Карл Саган. Первые звезды вспыхнули миллиарды лет назад из холодного первозданного газа в темной Вселенной. Звезды горели, пока не взорвались. Эти взрывы были настолько мощными, что создали тяжелые химические элементы. Процесс повторялся снова и снова во всем космосе. Новые элементы нашли свой путь в других звездах, а затем планетах, и, в конечном итоге, жизни.

Но некоторая часть звездной пыли сумела стать разумным существом, разработать свою собственную историю и использовать эти знания для лучшего понимания звезд.

На самом деле астрономы настолько хорошо знают звезды, что могут определить чужака из совершенно другой галактики.

Сегодня астрономы изучают химический состав звезд вблизи и вдали нашего собственного Солнца до самых отдаленных точек света. Они делают это с помощью спектроскопии, методики, которая намного круче, чем само ее название. Астрономы принимают звездный свет, поглощенный и собираемый телескопами, и разбивают его на составляющие его линии. Эти линии соответствуют различным элементам, от легких, таких как водород и гелий, до тяжелых, таких как золото и платина.

Некоторые звезды отличаются от их соседей, и в нашей Галактике есть несколько из них, включая одну звезду, которую недавно обнаружила группа ученых из Японии и другую, найденную международной командой. Химический состав этих звезд, их соотношение одного элемента к другому делают их непохожими на любую другую звезду Млечного Пути.

Звезды Млечного Пути имеют схожий химический состав, потому что они возникли из одних и тех же облаков газа и со временем накопили целый ряд элементов от звездных взрывов. «Звезды образуются из газа, и все, что попало в газ до образования, в конечном итоге оказывается в звезде», - говорит Анна Фребель, астроном из Массачусетского технологического института. «Это как гены, которые передаются».

Химические особенности загадочных звезд предполагают, что они возникли в окружающей среде с не таким большим количеством звездных взрывов. Для астрономов это явный признак того, что звезды мерцали где-то еще.

Как это произошло? Млечный Путь, как и многие галактики, окружен другими, более мелкими галактиками. «Точно так же, как у Земли есть спутники, искусственные и естественные, у нашей Галактики также есть спутники», - говорит Марион Диерикс, научный сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Млечный Путь без особых проблем поглощает эти галактики и их содержимое, когда гравитационные силы притягивают их поближе. «Наша Галактика была создана со временем, так как меньшие галактики сталкивались и сливались друг с другом», - говорит Дуглас Буберт, младший научный сотрудник в колледже в Оксфорде. «Самые старые звезды, которые мы сегодня видим, родились в галактиках-предшественниках».

Когда галактики сливаются, звезды сталкиваются и выходят на новые орбиты. Как и планеты и луны. Процесс настолько медленный, что он длится миллионы лет. «Мы всегда думаем, что в космосе все статично, но на самом деле это не так», - говорит Фребель.

Астрономы использовали спектроскопию, чтобы найти чужаков в ближайших спутниковых галактиках. В 2011 году они обнаружили, что состав более 5 процентов звезд Большого Магелланова Облака не соответствует составу других. Эти чужаки напоминали звезды в Малом Магеллановом Облаке, соседней галактике. В какой-то момент Большое Облако украло их.

Астрономы говорят, что в Млечном Пути еще много подобных звезд, но их сложно найти. Они вращаются на самых краях галактики; к тому времени, когда их свет достигает телескопов Земли, он становится невероятно слабым. «На данном этапе с нашей технологией нельзя проводить систематическую кампанию, чтобы их обнаружить», - говорит Дириккс. «Вы находите одного кандидата, проводите тщательные наблюдения и получаете подробную характеристику - изучение многих звезд займет очень много времени».

Дириккс рекомендует рассматривать эти звезды как напоминание о месте Млечного Пути в космосе. Огромные просторы космоса отделяют нашу Галактику от всего остального, но расстояния не так непреодолимы, как кажутся.

статью прочитали: 15 человек