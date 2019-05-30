навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
30.05.19   Редакция

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РОССИИ: Путин может вмешаться, если США и Иран пойдут на войну

(0)
 
29.05.19   Редакция

Важнейшие торговые партнеры ЕС

(0)
 
28.05.19   Редакция

Россия встала на сторону Пакистана в испытаниях ракет в Южной Азии по принципу «око за око»

(0)
 
27.05.19   Редакция

Посол Индии в США намекнул на антироссийское военное направление

(0)

последние за вчера, 29.05.19  
 
19:50   Редакция

Важнейшие торговые партнеры ЕС

(0)
 
19:01   Редакция

Частные компании строят экзоскелет вокруг Земли

(0)
 
18:35   Редакция

Российско-пакистанский космический пакт – важный шаг в их стратегическом партнерстве

(0)
 
15:47   Редакция

Охота на глубоко спрятанные океаны Земли

(0)
 
13:20   Редакция

Однажды в Украине

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
опубликовано редакцией на Переводике 30.05.19 20:13
скаут: Alena M.; переводчик Alena M.;
   
 

Самые загадочные звезды Галактики

загадка.jpg

TAKAYUKI SAITO / TAKAAKI TAKEDA / SORAHIKO NUKATANI / 4D2U PROJECT / NAOJ

Самые одинокие звезды Галактики

У некоторых звезд есть история, которая не похожа на все другие.

Мы сделаны из звезд, как сказал нам Карл Саган. Первые звезды вспыхнули миллиарды лет назад из холодного первозданного газа в темной Вселенной. Звезды горели, пока не взорвались. Эти взрывы были настолько мощными, что создали тяжелые химические элементы. Процесс повторялся снова и снова во всем космосе. Новые элементы нашли свой путь в других звездах, а затем планетах, и, в конечном итоге, жизни.

Но некоторая часть звездной пыли сумела стать разумным существом, разработать свою собственную историю и использовать эти знания для лучшего понимания звезд.

На самом деле астрономы настолько хорошо знают звезды, что могут определить чужака из совершенно другой галактики.

Сегодня астрономы изучают химический состав звезд вблизи и вдали нашего собственного Солнца до самых отдаленных точек света. Они делают это с помощью спектроскопии, методики, которая намного круче, чем само ее название. Астрономы принимают звездный свет, поглощенный и собираемый телескопами, и разбивают его на составляющие его линии. Эти линии соответствуют различным элементам, от легких, таких как водород и гелий, до тяжелых, таких как золото и платина.

Некоторые звезды отличаются от их соседей, и в нашей Галактике есть несколько из них, включая одну звезду, которую недавно обнаружила группа ученых из Японии и другую, найденную международной командой. Химический состав этих звезд, их соотношение одного элемента к другому делают их непохожими на любую другую звезду Млечного Пути.

Звезды Млечного Пути имеют схожий химический состав, потому что они возникли из одних и тех же облаков газа и со временем накопили целый ряд элементов от звездных взрывов. «Звезды образуются из газа, и все, что попало в газ до образования, в конечном итоге оказывается в звезде», - говорит Анна Фребель, астроном из Массачусетского технологического института. «Это как гены, которые передаются».

Химические особенности загадочных звезд предполагают, что они возникли в окружающей среде с не таким большим количеством звездных взрывов. Для астрономов это явный признак того, что звезды мерцали где-то еще.

Как это произошло? Млечный Путь, как и многие галактики, окружен другими, более мелкими галактиками. «Точно так же, как у Земли есть спутники, искусственные и естественные, у нашей Галактики также есть спутники», - говорит Марион Диерикс, научный сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Млечный Путь без особых проблем поглощает эти галактики и их содержимое, когда гравитационные силы притягивают их поближе. «Наша Галактика была создана со временем, так как меньшие галактики сталкивались и сливались друг с другом», - говорит Дуглас Буберт, младший научный сотрудник в колледже в Оксфорде. «Самые старые звезды, которые мы сегодня видим, родились в галактиках-предшественниках».

Когда галактики сливаются, звезды сталкиваются и выходят на новые орбиты. Как и планеты и луны. Процесс настолько медленный, что он длится миллионы лет. «Мы всегда думаем, что в космосе все статично, но на самом деле это не так», - говорит Фребель.

Астрономы использовали спектроскопию, чтобы найти чужаков в ближайших спутниковых галактиках. В 2011 году они обнаружили, что состав более 5 процентов звезд Большого Магелланова Облака не соответствует составу других. Эти чужаки напоминали звезды в Малом Магеллановом Облаке, соседней галактике. В какой-то момент Большое Облако украло их.

Астрономы говорят, что в Млечном Пути еще много подобных звезд, но их сложно найти. Они вращаются на самых краях галактики; к тому времени, когда их свет достигает телескопов Земли, он становится невероятно слабым. «На данном этапе с нашей технологией нельзя проводить систематическую кампанию, чтобы их обнаружить», - говорит Дириккс. «Вы находите одного кандидата, проводите тщательные наблюдения и получаете подробную характеристику - изучение многих звезд займет очень много времени».

Дириккс рекомендует рассматривать эти звезды как напоминание о месте Млечного Пути в космосе. Огромные просторы космоса отделяют нашу Галактику от всего остального, но расстояния не так непреодолимы, как кажутся.


статью прочитали: 15 человек

   
теги: космос  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  29.05.2019 19:01   Эксклюзив
The Atlantic -

Частные компании строят экзоскелет вокруг Земли
спутники.jpgСпустя десятилетия спутники нас не так впечатляют.

читали: 257

читать далее
 
  21.05.2019 15:59   Эксклюзив
Quantamagazine -

Необъяснимый пробел в исследованиях астрономов
размеры.jpg...«это все равно, что заглянуть в 1 процент стога сена и сказать: «О, иглы нет».

читали: 824

читать далее
 
  16.05.2019 23:58   Эксклюзив
The Conversation -

Путешествующая Земля
движение.jpgНо как мы можем сделать это?

читали: 561

читать далее
 
  15.05.2019 13:00   Эксклюзив
The Conversation -

Исследования показывают, что луна все еще геологически активна
уступы.jpgМы думаем о том, что луна архетипический «мертвый» мир. Мало того, что там нет жизни, но и почти вся его вулканическая активность вымерла миллиарды лет назад.

читали: 695

читать далее
 
  13.05.2019 18:57   Эксклюзив
Quantamagazine -

Солнце гораздо более странное, чем воображали астрофизики
лучи.jpgСолнце излучает гораздо более высокочастотный свет, чем ожидалось. 

читали: 905

читать далее
 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2019
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2019  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 