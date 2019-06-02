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В России впервые опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа

01.06.2019  Автор Дмитрий Вачедин  

В СССР существование секретного протокола к договору о ненападении отрицалось. Он был обнаружен в 1992 году и опубликован только сейчас.

   

Вячеслав Молотов и Адольф Гитлер

Вячеслав Молотов и Адольф Гитлер

Сайт фонда "Историческая память" впервые опубликовал сканы оригинального Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. Соответствующая публикация появилась на сайте 31 мая. Сканы были предоставлены фонду Историко-документальным департаментом МИД России.

Договор о ненападении поместился всего на двух страницах, секретный дополнительный протокол к нему, который распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе, - на полутора. Сам пакт был опубликован немедленно после подписания, информация же о дополнительном протоколе держалась под грифом секретности, хотя спустя короткое время и просочилась через дипломатические круги.

В 1948 году секретный протокол по фотокопиям не сохранившегося германского оригинала был опубликован в сборнике Госдепартамента США "Нацистско-советские отношения. 1939 - 1941". В СССР существование секретного протокола, хранившегося в архиве ЦК КПСС, категорически отрицалось. В 1992 году, после рассекречивания архива, он был обнаружен историком Дмитрием Волкогоновым. Верховный Совет и немецкий Рейхстаг не были ознакомлены с текстом "Секретного дополнительного протокола", он не был ратифицирован парламентами и де-юре являлся личным соглашением Сталина и Гитлера.




Опубликованы советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией

>starinov  STARINOV 31 МАЯ 2019

Впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Советским Союзом и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. Ранее историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов этих документов.

Сканы предоставлены Историко-документальным департаментом МИД России и опубликованы в научном издании «Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала», выпущенным в свет Институтом внешнеполитических исследований и инициатив.

Документ № 1.

Договор о ненападении между СССР и Германией. 23 августа 1939 г. Советский оригинал на русском языке.



Документ № 2.

Договор о ненападении между СССР и Германией. 23 августа 1939 г. Советский оригинал на немецком языке.

Документ № 3.

Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между СССР и Германией. 23 августа 1939 г. Советский оригинал на русском языке.

Документ № 4.

Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между СССР и Германией. 23 августа 1939 г. Советский оригинал на немецком языке.

Документ № 5.

Разъяснение к секретному дополнительному протоколу к Договору о ненападении между СССР и Германией. 28 августа 1939 г. Советский оригинал на русском языке.

Документ № 6.

Разъяснение к секретному дополнительному протоколу к Договору о ненападении между СССР и Германией. 28 августа 1939 г. Советский оригинал на немецком языке.

Публикация документов: Антигитлеровская коалиция — 1939: Формула провала. Сборник статей / Под общей ред. В.Ю. Крашенинниковой. М.: Кучково поле, 2019. С. 321 — 331.

Подробнее о Договоре о ненападении между СССР и Германией и его последствиях см.: Дюков А.Р. «Пакт Молотова — Риббентропа» в вопросах и ответах. М.: Фонд «Историческая память», 2009. 176 с. (pdf)


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теги: Война  
   
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