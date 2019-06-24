Экс-министр США: с Китаем работать можно, а вот с Путиным...

ИНО TV 22 июня, 2019 7

Цель Путина — во всём противостоять Соединённым Штатам, и поэтому с ним сложно договориться по глобальным вопросам, заявляет в интервью CNN бывший министр обороны США Эштон Картер. При этом Китай, хоть и конкурирует со Штатами, но не делает из этого противостояния самоцель.

Хочу задать вам такой вопрос. Вы назвали Россию, Китай и другие проблемы настоящими стратегическими угрозами для будущего. Давайте поговорим о России. При президенте Обаме и, очевидно, при Трампе она стала ключевым вопросом. Я бы хотела узнать, что, по вашей оценке, беспокоит и мотивирует Путина? Вы писали об этом в вашей книге.

ЭШТОН КАРТЕР, бывший министр обороны США: Да. Получается, что я впервые встретил его в 1993 году. И у меня была возможность за ним понаблюдать. Он на саммите делал заметки для Бориса Ельцина, а я был заместителем министра обороны. Но я наблюдал за ним все эти годы.

Кристиан, хочу сказать одну вещь про Владимира Путина: он имеет в виду то, что говорит, и говорит то, что думает. Так что можно прочитать, что он говорит, и вы, вероятно, так и делаете. И я понимаю, из чего он исходит. Он сожалеет о распаде Советского Союза. Он считает, что США допустили ошибку за ошибкой, когда свергали правительства, не задумываясь, кто придёт им на смену. Так что он так и говорит. Я не согласен со всеми этими утверждениями, но я его понимаю.

А тяжело работать с Владимиром Путиным в тех вопросах, где он считает целью России срывать планы Соединённых Штатов. Как можно вести переговоры с кем-то об их желании сорвать ваши планы? Речь не о каком-то месте. Речь не о Сирии. Речь не о контроле над вооружениями. Речь не о нераспространении ядерного оружия. Все эти вопросы мы можем обсуждать, мы можем приходить к согласию: не соглашаться там, где мы не согласны, вести совместную работу там, где согласны. Но сложно навести мосты с человеком, который всеми силами стремится сорвать ваши планы.

Когда вы говорите «сорвать планы», я думаю, вы имеете в виду, по сути, подорвать присутствие и влияние Америки в мире?

ЭШТОН КАРТЕР: Действовать, как антагонист.

Действовать, как антагонист, точно. И я хочу спросить, можно ли сказать, что это только тревожит ещё сильнее, ведь и вы, и другие говорили, что хоть Китай и Россия и не закадычные друзья, и не всегда смотрят на мир одинаково, у них всё же одинаковое мнение по поводу Америки.

ЭШТОН КАРТЕР: Да, это так. Сам я на самом деле не верю, что они станут вместе так тесно работать. Они этого долгое время чурались. Россия и Китай очень разные, у них разные интересы, очень разные перспективы. Единственное, в чём они сходятся, это стремление бросить вызов США, но делают они это по разным причинам.

И всё же, знаете, они оба будут бросать нам вызов. Я не думаю, что они сформируют блок или некую общность. Но вы правы, у Китая есть программа, и вы можете обсуждать с ним эту программу. Я понимаю, к чему они стремятся. Во-первых, это коммунистическая диктатура, и они хотят такой и оставаться. А во-вторых, они хотят распространять своё экономическое и, возможно, всё укрепляющееся политическое влияние на мир. Я не хочу, чтобы это произошло, но это, конечно, понятная цель.

Они не задаются как таковой целью зажать США. У них цель занять положение равных, и, может, однажды стать главнее Соединённых Штатов. И в этом ключе работать с ними немного проще. Обе страны соперники. Но недоброжелательность Путина как раз делает эту задачу особенно сложной.





Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 июня 2019 года.

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