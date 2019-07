архив



опубликовано редакцией на Переводике 01.07.19 05:53 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"G20 Osaka: the end of American leadership?" “Asia Times online ” , - 29 июня 2019 г. G20 Осака: конец американского лидерства? Гонконг Президент США Дональд Трамп выступает на пресс-конференции во время саммита G20 29 июня 2019 года в Осаке Япония Фото: Selcuk Acar / NurPhoto

Ось авторитаризма - Путин, Си и Трамп была продемонстрирована с вызывающей тревогу отчетливостью

By DANIEL SNEIDER На саммите G20 в Осаке, премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал все возможное, чтобы поддержать на плаву потрепанные остатки либерального международного порядка. Он рекламировал «Путь Осаки» - попытку создать глобальные правила, регулирующие поток цифровых данных и электронную торговлю, сотрудничество по контролю загрязнения морской среды, вызванного пластмассами, и стандарты для инфраструктурных проектов. Он снова говорил о противодействии скатыванию в протекционизм, хотя в окончательном коммюнике, ему, , возможно, даже не удастся добиться защиты свободной торговли. Несмотря на это арьергардное сражение за либеральный порядок, главными действующими лицами на G20 являются знаменосцы Нового авторитарного порядка во главе с российским президентом Владимиром Путиным, китайским лидером Си Цзиньпином и, конечно же, президентом США Дональдом Трампом. Путин и Си, при этом, выступили на G20 также как защитники основанной на правилах системы, и даже, якобы, - свободной торговли. Но идеи либерального общества, которые всегда сопровождали этот правопорядок, полностью отсутствуют в их видении. Путин сказал это совершенно ясно в длинном интервью которое он дал редактору Financial Times. Лайонелу Барберу, накануне встречи G20. Интервью стоит прочитать полностью - российский лидер говорит разумно и убедительно. Однако внимание естественно сосредоточилось на конкретном моменте в конце интервью, в котором Путин описывает конец либерализма, подхватывая, даже без малейшего намека на иронию, расистские антииммигрантские взгляды своего идеологически родственного друга - Дональда Трампа. Эта ось авторитаризма была продемонстрирована с вызывающей тревогу отчетливостью в пятницу в Осаке, когда Трамп встретился с Путиным на двусторонней встрече, первой после широко известной встречи в Хельсинки. Когда журналисты вошли в комнату, они успели услышать разговор Трампа и Путина об их ненависти к свободной прессе. "Отвязаться от них. Поддельные новости - отличный термин, не правда ли? У вас нет этой проблемы в России, а у нас есть», - сказал Трамп своему собрату по оружию. Путин быстро ответил по-английски: «У нас тоже есть. То же самое», - сказал он с улыбкой. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ присутствуют на встрече G20 в Осаке, Япония. Фото: Михаил Климентьев / Спутник. Для всех, кто хотя бы отдаленно знаком с недавними временами в России, а тем более с её прошлым, - а я пишу это как бывший московский корреспондент и как отец нынешнего московского корреспондента - это жуткий ужас. Вспомните только о наших храбрых товарищах в России, о людях, подобных Анне Политковской, которые отдали свои жизни в борьбе за свободную прессу, и о бесчисленных других, которые покинули страну, чтобы продолжать заниматься своим делом. Всего несколько недель назад надуманный арест российского журналиста-расследователя по сфабрикованным обвинениям в распространении наркотиков вызвал редкий всплеск гражданского протеста - и вынудил его освободить. Чтобы усилить оскорбление, когда репортеры кричали вопросы, прежде чем их вывели из комнаты, Трамп саркастически шутил, обсуждая вмешательство России в выборы с Путиным. Трудно представить себе более явную демонстрацию полного отказа от ценностей, которые лежали в основе американской внешней политики в прошлом веке, чем эта радостная встреча в Осаке. Двое мужчин провели вместе 90 минут - интересный контраст с 35 минутами, проведенными с хозяином встречи в Осаке - Абэ, когда Трамп, казалось, был заинтересован, в основном, в разговоре о торговле и его друге Ким Чен Ыне. Премьер-министр Японии в последствии был вынужден потратить свое время на контроль ущерба от сообщений о том, что Трамп говорил о прекращении Договора о безопасности между США и Японией, и повторил высказанные в интервью Fox Business эпохи 1980-х годов свои взгляды на Японию как на халявщика обороны, который будет стоять и смотреть на своем «телевидении Sony» как американцы сражаются в Третьей мировой. Японские чиновники, наряду с Джоном Болтоном и другими, провели много времени, отрицая эту оригинальную историю. Японские лидеры теперь уже привыкли слышать эти высказывания - Трамп похож на старую, выпущенную примерно в 1986 году, заезженную виниловую пластинку, когда игла застряла на одной дорожке и не может продвигаться вперед. Краткосрочный ущерб вполне поддается управлению, и Абэ, скорее всего, не сильно пострадает, если вообще пострадает, при условии, что встреча G20 завершится без какого-либо серьезного нарушения запланированных Токио на субботу событий. Но ”теплая и уютная” встреча, которую Абе провел с Си перед началом встречи G20, должна быть расценена как ещё один сигнал, о долгосрочной опасности отказа от Американского лидерства ради Нового Авторитарного Порядка. Си, по сообщениям, сказал Абэ - «Создается новая атмосфера, которую мы не видели в течение многих лет», - настроение, которое разделяет и японский лидер. В лучшем случае, это является формой мягкой подстраховки со стороны Токио, от не только отступления американского руководства от либерального международного порядка, включая нарастающую торговую войну с Китаем, но также и от страшной угрозы оставить Японию в одиночестве для защиты от проблем безопасности в регионе. В мрачном настроении, которое, как он позже признал, могло быть вызвано слишком большим количеством алкоголя (я знаю, как это происходит), один из японских дипломатов-журналистов поделился со мной свой точкой зрения: “POTUS (президент США) по-дурацки подталкивает Японию к Китаю. Посмотрите, что происходит сегодня - одна большая коктейльная церемония китайско-японской дружбы, к состоявшаяся только благодаря воинствующему президенту Соединенных Штатов”. Текущее положение Японии таково, что она полагается на США с точки зрения безопасности и зависит от Китая с точки зрения экономики, но бездумные замечания POTUS о американо-японском союзе постепенно разрушают этот баланс и создают условия, которые не оставляют выбора для Японии, как только заключить сделку с Пекином. По крайней мере, это то, что постепенно замечает какая-то часть Пекина. Я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем, учитывая твердую приверженность японской общественности американской культуре, включая MLB и NBA, а также тот факт, что Пекин пока достаточно глуп, чтобы продолжать угрожать Японии в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Но когда/если Пекин осознает, что гораздо эффективнее заманить Японию мягким поведением, я не уверен, какая химия может возникнуть в этой соседней с азиатским торговцем стране Большого Льва. Опять же, я не думаю, что японская публика предпочтет Китай Соединенным Штатам в ближайшем будущем, но исторически для любых соседних стран, включая Японию, гораздо более естественно подчинение Китаю, чем какой-либо из западных стран, об этом нам говорит тысячелетний исторический опыт. Но нынешний POTUS излишне ускоряет этот исторический процесс, «нормализует» его превращает его в обычный, отдаляя, своими глупыми замечаниями, союзников в регионе. Си счастлив использовать любые возможности, которые ему открываются. Встреча Трампа с Си в субботу, как и ожидалось, привела к какому-то торговому перемирию, в ходе которого Трамп пошел на значительные уступки, ослабив давление на Huawei (ключевая позиция Китая), в обмен на неуказанные покупки сельскохозяйственной продукции США. Это был результат, который китайский лидер должен был только приветствовать . Самым интересным фронтом сейчас является Северная Корея, где китайцы стали настоящими крестными отцами последнего разговора о возобновлении переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном, включая всегда возможную третью чудесную встречу на высшем уровне между Большим авторитарным братом Дональдом и его Маленьким авторитарным братом Чен Ыном. Трамп отправится в Сеул в субботу днем ​​и в тот же вечер присоединится к президенту Муну на ужине . После этого следует поездка в DMZ (демилитаризованную зону). В последний раз Трампу пришлось отменить, из-за дождя или чего-то еще, запланированную поездку, ритуал американских президентов в течение многих лет. Трамп добавил к драме, написав в твиттере приглашение сказать «Hello» Ким Чен Ыну на границе. Северокорейцы написали в твиттере, что в качестве приглашения они ждут чего-то более официального. Странное реалити-шоу продолжается. Тем не менее, я считаю полезным всегда читать то, что говорят сами северокорейцы. И у нас есть очень важное заявление, опубликованное на этой неделе представителем министерства иностранных дел Северной Кореи, за которым, на следующий день, оследовала статья за подписью нового генерального директора департамента по американским делам Квон Чон Гана. Два заявления содержали двойное сообщение. Для США послание было повторением речи, которую Ким Чен Ын произнес в эрзаце северокорейского парламента несколько месяцев назад: мы готовы говорить, но только на тех условиях, которые мы оставили за столом в Ханое. Любая попытка вернуться к жесткому сообщению, которое США предложили на том же заседании - не отменять санкции в обмен на лишь частичные и легко отменяемые меры по закрытию или приостановке объектов, связанных с ядерным оружием, - будет отклонена. «США лучше помнить, что наше повторное предупреждение - это не пустые разговоры», - предупредил Квон в четверг. В том же заявлении генеральный директор “показал красочно поднятый средний палец” администрации Муна, которая вовсю трубит о своей предполагаемой роли в восстановлении импульса диалога. Северокорейский чиновник сказал, что хотел бы «сказать слово южнокорейским чиновникам, которые пытаются повысить свою ценность ... якобы они были посредниками в отношениях между КНДР и США». «Стороны, непосредственно участвующие в переговорах КНДР и США - это в прямом смысле слова - мы и США» - сказал он. «Это не то дело в которое южнокорейские власти могут совать свой нос, учитывая происхождение враждебных отношений между КНДР и США» Высокопоставленный бывший сотрудник Госдепартамента, имеющий большой опыт работы в Корее, дал мне эту резкую оценку этих заявлений из Пхеньяна, как а также перспективы возобновления переговоров: В каком-то смысле этот взрыв в Сеуле является частью постоянных усилий (а именно, двух последних новогодних выступлений Ким Чен Ына), чтобы заставить РК сделать выбор между улучшением отношений с Пхеньяном и альянсом с США. Сеул не собирается этого делать, но это не значит, что Пхеньян не прекратит попытки. Еще одна цель таких замечаний - «приручить» Сеул, “поставить РК на своё место” и не дать Голубому дому повода думать, что они могут диктовать условия или сроки диалога между США и КНДР. Отсюда такое сообщение - «держи свой нос подальше от этого». Как и вы, я не вижу признаков того, что Пхеньян изменил свою позицию по проблеме ядерного оружия. В последнее время их четкое послание (в том числе и китайцам) заключается в том, что если переговоры будут возобновлены, то именно США должны применить новый подход и занять новую позицию. Север, похоже, готов ждать Трампа, полагая, что он может “моргнуть”. Они могут быть правы. Оставайтесь в курсе.

Дан Снейдер (Dan Sneider), преподаватель международной политики в Стэнфорде, специализируется на Японии и Корее. Текст основан на статье, опубликованной 28 июня в выпуске Washington Nelson Report.

