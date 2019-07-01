Зачем Армения послала своих боевиков под Парламент Грузии?

Tarix: 30.06.2019 | Saat: 14:11:00 | E-mail | Çapa göndər

Прошедший 28 июля в армянском Дилижане армяно-грузиский бизнес-форум на котором присутствовал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе произвел двойственное впечатление. Безусловно, много было «официальных речей» о «дружбе и сотрудничестве», но было очевидно, что у главы правительства Грузии к премьеру Армении Николу Пашиняну есть вопросы. В частности: что делали его соратники – «революционные» армянские боевики 21 июля под парламентом Грузии.

Кадры хроники позволяют увидеть, что нападение на парламент Грузии приходило «профессионально». Были явно подготовленные провокаторы, были штурмовики, которые явно по команде нападали на полицию, причем они действами согласовано: одни «отступали в тыл» на их место выдвигались другие, которые продолжали «наседать» на полицию. «Мирными гражданами» среди нападавших на полицию и не пахло.

При этом, несмотря на «оперативную эвакуацию» армянских боевиков как минимум личности двух из них установлены.

Один из них – гражданин Армении, Минас Миансян представитель фонда Сороса, армянский либерал и соратник Пашиняна. Вызволять его сразу же бросилось посольство Армении в Грузии – явно по прямому указанию Никола Пашиняна. В итоге при содействии посольства Армении Минасяна освободили досрочно 25 июня – и это совершенно напрасно, поскольку создает прецедент безнаказанности агентов армянских спецслужб, которые прямо причастны к этому кризису в Грузии.

Но был и другой боевик – Давид Григорян. Он правда, формально гражданин Грузии. Но спрашивается: почему сразу, когда стало известно о том, что Григорян получил ранения под Парламентом Грузии в ходе неудавшегося штурма – за его здоровье так начал переживать МИД Армении?

"Григорян получил травму головы. Его прооперировали, и сейчас состояние его врачи оценивают как стабильное. Наметилась положительная динамика" – сообщает пресс-служба посольства Армении в Грузии.

Было объявлено, что армянские дипломаты навестили пострадавшего. Посольство постоянно на связи с врачами и обещает периодически информировать о его состоянии.

Очевидно, что были как минимум двое армянских «революционера», которые были под парламентом Грузии по указанию из Армении участвовали в штурме.

Это те, кто пострадал и кого задержали. Но были и другие, которые «не попались». Сколько их там было? Явно не один десяток и не два.

Это дает основание говорить, что , пашиняновская Армения прямо причастна к попытке захвата Парламента в Грузии. Спрашивается – зачем?

Дело том, что попытка госперворота в Грузии совпала с резким обострением ирано-американских отношений. Прямо говорили о возможности бомбардировок Ирана американской авиацией о том, что Южный Кавказ это самая лучшая база для таких бомбардировок. Особенно в свете того, что Турция явно дала понять, что свою территории для нападения на Иран не предоставит.

А в Армении после прошлогоднего «майдана» – у власти явный проамериканский режим. Кроме того Армения непосредственно граничит с Ираном. Однако для того, чтобы сделать Армению базой для американского нападения на Иран нужно было имитировать «пробивание коридора» через Грузию. Это позволило бы тому же Пашиняну открыто и быстро порвать с Россией, взять под контроль российскую военную базу и более того взамен «услуг» по поддержке американской агрессии против Ирана потребовать признания оккупации азербайджанского Карабаха.

Ну а то, что в результате противостояния, Грузия окажется на грани гражданской войны – Ереванский режим тоже устраивало. Ведь развал Грузии позволял ей «отхватить» огромные куски грузинской территории, ту же Самцхе-Джавахети.

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