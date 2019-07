архив



дата публикации 01.07.19 07:36 скаут: Игорь Львович

"«Если кто узнает — секар-башка»: The Bell нашел солдата, чья переписка стала доказательством по делу сбитого Boeing-777" Глобальная сеть - 19 июня 2019 г. «Если кто узнает — секар-башка» The Bell нашел солдата, чья переписка стала доказательством по делу сбитого Boeing-777 В числе новых доказательств причастности России к крушению рейса MH17 оказалась переписка военнослужащего российской 53-й зенитно-ракетной бригады, к которой принадлежал сбивший «Боинг» «Бук», с неизвестной девушкой во «ВКонтакте». The Bell нашел аккаунты обоих и сделал вывод: солдат беседовал с фейковым аккаунтом, вероятно, созданным следователями. Что случилось. Одним из доказательств присутствия на Украине в июле 2014 года российской установки «Бук», продемонстрированных Международной следственной группой (JIT), стала переписка военнослужащего 2-го батальона 53-й зенитной ракетной бригады (в публикации JIсеT он назван «М…») с неизвестной девушкой в соцсети «ВКонтакте». В ответ на ее настойчивые расспросы солдат раскрывает номер своего батальона и прозрачно намекает на то, что соседний, 3-й батальон, состоящий из контрактников, в конце июня 2014 года направился на Украину. Переписка, датированная 2015 годом, выглядит так: Анастасия: Нууууу лучше уж вы к нам М…: ААА Мы у вас уже были))) правда до ростова не доехали, но миллерово, каменск, мимо проежали))) <…> Анастасия: А в каком батальоне ты служил? M…: Я с А… это ты его так называла во втором когда мы ехали в Ростов с нами ребята забойные из третьего ехали так мы оторвались по полной Анастасия: В смысле по полной? М…: Там ими правда мудак один руководил XXX ст.лейтенант так он всю малину портил. Мы когда в миллерово были думали его ягодками волчьими накормить но не нашли) Анастасия: Чего он такого сделал ?? M…: Ну ребята контрактники были при деньгах, купили бухла, а он гнида разбил две бутылки, ладно дело прошлое жаль что ребята после миллерово поехали в другую сторону Анастасия: Ммм А куда? М…: А не скажу это очень большая тайна, если кто узнает этому секар-башка, намекнуть только могу Анастасия: Че прям тайна государственная? M…: Песню знаешь такую Дан приказ ему — на запад, Ей – в другую сторону… Уводили комсомольцы. На гражданскую войну. Анастасия: К сине желтым чтоли? M…: Ну не на гражданскую), а ты глянь не только красивая но еще и умная Что мы обнаружили. В кадрах из переписки, показанных на пресс-конференции JIT, показано имя девушки — Анастасия Дорохова — и видны замазанные фотографии профиля собеседников. The Bell удалось найти аккаунт Дороховой «ВКонтакте», а у нее в друзьях — скорее всего, того самого военнослужащего, срочника Максима Г…ва из Альметьевска (Татарстан), служившего летом 2014 года в Курске, где дислоцирована 53-я зенитно-ракетная бригада. В материалах JIT указано, что участник переписки служил во 2-м батальоне 53-й бригады, а 23 июня 2014 года был в колонне, которая покинула базу бригады в Курске и отправилась в направлении Миллерово в Российской Федерации. В состав этой колонны также входил ЗРК «БУК» с цифрами 3 и 2 на борту.

Одна из старых фотографий профиля Максима Г…ва с изображением автомобиля визуально совпадает с показанной в видеотрансляции JIT «замазанной» фотографией профиля участника переписки: В числе фотографий на стене Г…ва есть и такие, на которых легко опознается территория в/ч 32406 в Курске, где дислоцирована 53-я бригада. Наконец, мать Г…ва 28 июня 2014 года публиковала на своей странице в «Одноклассниках» фотографии сына в военной форме с подписью «Курск». Слева — фото из аккаунта Максима Г…ва от 17 июня 2014 года. Подпись: «Радуга ну и вид из окна казармы!)))». Справа — фото плаца в/ч 32406 в Курске, где дислоцирована 53-я зенитно-ракетная бригада, из паблика военнослужащих бригады «ВКонтакте». Важная деталь. «Анастасия Дорохова» — фейковый аккаунт, возможно, созданный следователями или разведкой. Поиск по ее фотографии профиля в сервисе Findclone выдает два десятка профилей. Аккаунт активно велся всего 4 месяца, с апреля по август 2015 года, и наполнялся типичными для ботов и фейковых страниц репостами смешных картинок и цитат.

В последний раз «Дорохова» заходила в аккаунт 9 июля 2015 года. Последний статус, выставленный «Дороховой», — «Все что женщина прощает — она тебе еще припомнит».

Помимо Г…ва, у «Дороховой» всего 26 друзей. В их числе есть такие же фейковые и уже удаленные аккаунты, а есть — похожие на реальных молодые мужчины, чьи страницы указывают на то, что они служили в ПВО российской армии. The Bell написал личные сообщения «Дороховой» и Г…ву, но оба пока не ответили.



