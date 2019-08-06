Я побывала в McDonald's в Москве и Нью-Йорке, и оказалось, что русский ресторан на шаг впереди американских

Кэти Уоррен 23 июля 2019 года

Еда в McDonald's в России была более свежей и вкусной, чем в США. Кэти Уоррен / Business Insider

В СССР первый Макдональдс открылся в январе 1990 года. Во время своей недавней поездки в Россию я посетила этот ресторан быстрого питания в Москве.

Я обнаружила, что московский ресторан на шаг впереди своих американских коллег.

Процесс заказа проще, еда более свежая и вкусная, а пространство чище.

31 января 1990 года более 30 000 человек стояли в очереди на морозе в течение нескольких часов, чтобы поесть в самом первом Макдональдсе в СССР.

Теперь американская сеть ресторанов быстрого питания насчитывает не менее 650 точек по всей стране. McDonald's процветает в России: в прошлом году количество ресторанов выросло на 6% по сравнению со средним мировым показателем в 1,5%, сообщает The Wall Street Journal. И, по данным газеты, большинство ресторанов в России готовят из ингредиентов, которые получены от местных российских поставщиков,.

Во время недавней поездки в Россию я поела в том самом первом McDonald's, открытом в Москве, и он был намного лучше по сравнению с теми ресторанами Макдональдс, которые я посещала в США.

Вот как это было.

Первый McDonald's был открыт в СССР в январе 1990 года.

REUTERS / Corbis

Более 30 000 человек стояли в очереди на морозе в течение нескольких часов, чтобы первыми поесть в американском ресторане быстрого питания. Многие из них, как сообщал The Wall Street Journal в 2007 году,раньше никогдане пробовали гамбургеры и картофель фри.

Сейчас по всей России насчитывается не поменее 650 McDonald's, в стране процветает сеть ресторанов быстрого питания.

Во время недавней поездки в Россию я пообедала в том самом первом McDonald's, который находится в Москве, чтобы посмотреть и сравнить с его “коллегами” в США.

Кэти Уоррен / Business Insider

Первый в России McDonald's находится в центре Москвы на Пушкинской площади, недалеко от знаменитой Тверской улицы и в нескольких шагах от метро.

Когда я вошла внутрь, я была удивлена тем, насколько просторным был ресторан.

Кэти Уоррен / Business Insider

Он также выглядел очень чистым. Я не видела мусора на полу или недоеденной еды на пустых столах.

Макдональдс раскинулся на нескольких уровнях.

Кэти Уоррен / Business Insider

С площадью 2500 кв.м., или около 26 909 кв. футов, в 1990 году, первый московский Макдональдс был одним из крупнейших из когда-либо построенных.

Некоторые люди лично заказывали у прилавков.

Кэти Уоррен / Business Insider

Но там также было по крайней мере восемь двусторонних стендов для заказа.

Кэти Уоррен / Business Insider

Среди клиентов было много молодых людей и подростков.

Я не умею читать на кириллице, поэтому главное меню над прилавком мне не особо помогло.

Кэти Уоррен / Business Insider

Я видела только иллюстрации - изображения стаканчиков с кофе, чаем, смузи, макфлери и пончики.

Я подошла к стенду заказа и с облегчением увидела, что он может работать на английском и нескольких других языках.

Кэти Уоррен / Business Insider

Я не читаю и не говорю по-русски.

Я просмотрела меню, чтобы увидеть, что русский Макдональдс может иметь такого, чего не было бы в США.

Кэти Уоррен / Business Insider

Я втайне надеялся увидеть в меню блюда, приготовленные из стереотипных русских продуктов, таких как бургер с икрой или заправленный водкой McFlurries. Я была удивлена когда вместо этого обнаружила раздел «Вкус Италии», который я никогда не видела в США, и который включал в себя тосканский панини, «итальянский пирог», который напоминал Hot Pocket,, и что-то под названием «мохито итальяно». McDonald's в России не продает алкоголь, как в некоторых странах, таких как Франция, Германия и Южная Корея.

В московском Макдональдсе было больше вариантов морепродуктов, чем я ожидала.

Кэти Уоррен / Business Insider

Помимо классического сэндвича с Filet-O-Fish, в меню были жареные креветки, рулет с креветками и рыбный рулет.

Вернувшись в США, я заскочила в «Макдональдс» через дорогу от моего офиса в Нью-Йорке и увидела, что он предлагает только Filet-O-Fish, нет ни креветок, ни рыбных рулетиков.

В конце концов, я решила остановиться на классике - взять Big Mac.

Кэти Уоррен / Business Insider

С картофелем фри и колой, конечно.

Я просмотрела свой заказ: Биг Мак МакКомбо, картофель фри со сладким соусом (я не фанат Кетчупа) и кока-кола. Всего вышло 204 рубля или около 3,22 доллара.

Кэти Уоррен / Business Insider

В McDonald's через дорогу от моего офиса в Нью-Йорке та же самая еда стоила 9,79 долларов.

После того, как я заплатила своей кредитной картой в на стенде, автомат распечатал мою квитанцию, на которой был номер 857.

Кэти Уоррен / Business Insider

Я пошла искать место получения заказа.

Я заметила на котором отображались номера заказов.

Кэти Уоррен / Business Insider

Я подошла к прилавку и увидела, что мой заказ был готов еще до того, как мой номер был показан - менее чем через минуту после того, как я заплатила за него.

Я был впечатлена скоростью и эффективностью всего процесса, так как привыкла к более суматошным сценам в американских Макдональдсах. Контраст стал еще более разительным после того, как я посетила McDonald's у моего офиса, где нет стендов для заказа, и сотруднику пришлось направлять клиентов к следующей доступной кассе.

Я поднялась на второй уровень ресторана, где было много мест на выбор.

Кэти Уоррен / Business Insider

Первое, что я съела, была жареная картошка, которая была очень горячей и соленой.

Когда я открыла свой Биг Мак, его внешний вид не слишком впечатлил меня

Кэти Уоррен / Business Insider

Но, попробовав его, я была приятно удивлена, обнаружив, что он горячий, ароматный и более свежая, чем типичный Биг Мак. В американских McDonald's я обычно наслаждаюсь картофелем фри, а гамбургеры кажутся мне немного безвкусными.

Российский Биг Мак, казалось, имел те же ингредиенты, что и его американский коллега- два котлеты из говядины, американский сыр, салат, лук, маринованные огурцы и фирменный соус Биг Мак - но на вкус он был лучше.

Как и в США, московский McDonald's предлагает бесплатный WiFi.

Кэти Уоррен / Business Insider

В России вы подключаетесь к WiFi, запрашивая код, который отправляется на ваш телефон и который вы затем должны ввести для входа в сеть.

Пока я ела, я смотрела по сторонам вновь была поражена тем, насколько чистым был McDonald's, несмотря на большое количество клиентов.

Кэти Уоррен / Business Insider

Во многих местах McDonald's, в которых я побывала, особенно в крупных, вам часто приходится отодвигать в сторону выброшенные лотки с остатками пищи и вытирать мазки кетчупа, прежде чем сесть за стол.

Но в Москве я увидел сотрудника, который подошел и убрал поднос за человеком всего через несколько секунд после того, как тот закончил есть.

Я не делала фото в туалетных комнатах, но скажу, что они тоже были примечательно чистыми и не требовали ввода кода, как в некоторых американских ресторанах.

McDonald's был соединен с McCafé который имел также свой отдельный вход

Кэти Уоррен / Business Insider

Был жаркий день, и многие покупали мороженое. В кафе также продаются кофейные напитки и выпечка.

В первом московском Макдональдсе снаружи есть просторная зона отдыха.

Кэти Уоррен / Business Insider

Она тоже была чистой и ухоженной.

Зона отдыха на открытом воздухе выходит на красивый небольшой парк через дорогу, с деревьями, цветами и фонтаном.

Кэти Уоррен / Business Insider

От этого Макдональдса примерно 30 минут ходьбы или 15 минут езды на метро до Красной площади.

В США я стараюсь не есть в Макдональдсе, потому что обычно он немного суматошный, не слишком чистый, да и еду я нахожу не особенно вкусной.

Кэти Уоррен / Business Insider

Но в Москве еда, процесс заказа и пространство в целом были на более высоком уровне, чем я привыкла видеть в американском McDonald's. Короче, я бы обязательно поела там снова.

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