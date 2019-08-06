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дата публикации 06.08.19 00:08
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Я побывала в McDonald's в Москве и Нью-Йорке, и оказалось, что русский ресторан на шаг впереди американских

Кэти Уоррен 23 июля 2019 года

mcdonalds moscow

Еда в McDonald's в России была более свежей и вкусной, чем в США. Кэти Уоррен / Business Insider

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  • В  СССР первый Макдональдс открылся  в январе 1990 года. Во время своей недавней поездки в Россию я посетила  этот ресторан быстрого питания в Москве.

  • Я обнаружила, что московский ресторан  на шаг впереди своих американских коллег.

  • Процесс заказа проще, еда  более свежая и вкусная, а пространство  чище.

31 января 1990 года более 30 000 человек стояли в очереди на морозе в течение нескольких часов, чтобы поесть в самом первом Макдональдсе в СССР.

Теперь американская сеть ресторанов быстрого питания насчитывает не менее 650 точек по всей стране. McDonald's процветает в России: в прошлом году количество ресторанов выросло на 6% по сравнению со средним мировым показателем в 1,5%, сообщает The Wall Street Journal. И, по данным  газеты, большинство ресторанов в России готовят из ингредиентов, которые получены от местных российских поставщиков,.

Во время недавней поездки в Россию я  поела в том самом первом McDonald's, открытом  в Москве, и он был намного лучше по сравнению с теми  ресторанами Макдональдс, которые я посещала в США.

Вот как это было.

Первый McDonald's был открыт в СССР в январе 1990 года.

The first McDonald's opened in the USSR in January 1990.

REUTERS / Corbis

Более 30 000 человек стояли в очереди на морозе в течение нескольких часов, чтобы первыми поесть в американском  ресторане быстрого питания. Многие из них, как сообщал The Wall Street Journal в 2007 году,раньше никогдане пробовали гамбургеры и картофель фри.

Сейчас по всей России  насчитывается не поменее 650 McDonald's, в стране процветает сеть ресторанов быстрого питания.

Во время недавней поездки в Россию я пообедала в том  самом первом McDonald's, который находится в Москве, чтобы посмотреть  и сравнить с его “коллегами” в США.

On a recent trip to Russia, I ate lunch at the country's first McDonald's, which is in Moscow, to see how it stacks up against its counterparts in the US.

Кэти Уоррен / Business Insider

Первый в России McDonald's находится в центре Москвы на Пушкинской площади, недалеко от знаменитой Тверской улицы и в нескольких шагах от метро.

Когда я вошла  внутрь, я была удивлена тем, насколько просторным был ресторан.

When I stepped inside, I was surprised by how spacious the fast-food restaurant was.

Кэти Уоррен / Business Insider

Он  также  выглядел  очень чистым. Я не видела мусора на полу или недоеденной еды на пустых столах.

Макдональдс раскинулся на нескольких уровнях.

The McDonald's sprawls over several levels.

Кэти Уоррен / Business Insider

С площадью 2500 кв.м., или около 26 909 кв. футов, в 1990 году,  первый московский Макдональдс  был одним из крупнейших из когда-либо построенных.

Некоторые люди лично заказывали у прилавков.

Some people were ordering in person at the counters.

Кэти Уоррен / Business Insider

Но там также было по крайней мере восемь двусторонних стендов для заказа.

But the location also had at least eight double-sided ordering kiosks.

Кэти Уоррен / Business Insider

Среди клиентов было  много молодых людей  и подростков.

Я не умею читать на кириллице, поэтому главное меню над прилавком мне не особо помогло.

I can't read the Cyrillic alphabet, so the main menu behind the counter wasn't particularly helpful to me.

Кэти Уоррен / Business Insider

Я видела только   иллюстрации - изображения стаканчиков с кофе,  чаем, смузи, макфлери и пончики.

Я подошла  к стенду заказа и с облегчением увидела, что он может работать на английском и нескольких других языках.

I made my way over to an ordering kiosk and was relieved to see it could be operated in English and several other languages.

Кэти Уоррен / Business Insider

Я не читаю и не говорю по-русски.

Я просмотрела  меню, чтобы увидеть, что русский Макдональдс может иметь  такого, чего не было бы в США.

I browsed through the menu to see what a Russian McDonald's might have that a US location wouldn't.

Кэти Уоррен / Business Insider

Я втайне надеялся увидеть в меню  блюда, приготовленные из стереотипных русских продуктов, таких как бургер с икрой или заправленный водкой McFlurries. Я  была удивлена когда вместо этого обнаружила раздел «Вкус Италии», который я никогда не видела в США, и который включал в себя тосканский панини, «итальянский пирог», который напоминал Hot Pocket,, и что-то под названием «мохито итальяно». McDonald's в России не продает алкоголь, как в некоторых странах, таких как Франция, Германия и Южная Корея.

В московском Макдональдсе было больше вариантов морепродуктов, чем я ожидала.

The Moscow McDonald's had more seafood options than I was expecting.

Кэти Уоррен / Business Insider

Помимо классического сэндвича с  Filet-O-Fish, в меню были жареные креветки, рулет с креветками и рыбный рулет.

Вернувшись в США, я заскочила  в «Макдональдс» через дорогу от моего офиса в Нью-Йорке и увидела, что он предлагает только Filet-O-Fish,  нет ни креветок, ни рыбных рулетиков.

В конце концов, я решила остановиться на классике - взять  Big Mac.

Ultimately, I decided to go with a classic: the Big Mac.

Кэти Уоррен / Business Insider

С картофелем фри и колой, конечно.

Я просмотрела свой заказ: Биг Мак МакКомбо, картофель фри со сладким соусом (я не фанат Кетчупа) и кока-кола. Всего вышло 204 рубля или около 3,22 доллара.

I reviewed my order: a Big Mac McCombo, fries with sweet sauce (I'm not a fan of Ketchup), and a Coke. The total came out to 204 rubles, or about $3.22.

Кэти Уоррен / Business Insider

В McDonald's через дорогу от моего офиса в Нью-Йорке та же самая еда стоила 9,79 долларов.

После того, как я заплатила своей кредитной картой в на стенде, автомат распечатал мою квитанцию, на которой был номер 857.

After I paid with my credit card at the kiosk, the machine printed out my receipt, which had the number 857 on it.

Кэти Уоррен / Business Insider

Я пошла искать место  получения заказа.

Я заметила на котором отображались номера заказов.

I spotted a screen toward the end of the counter that was displaying order numbers.

Кэти Уоррен / Business Insider

Я подошла  к прилавку и увидела, что мой заказ был готов еще до того, как мой номер был показан - менее чем через минуту после того, как я заплатила  за него.

Я был впечатлена  скоростью и эффективностью всего процесса, так как  привыкла к более суматошным сценам в американских  Макдональдсах. Контраст стал еще более разительным после того, как я посетила McDonald's у моего офиса, где нет стендов  для заказа, и сотруднику пришлось направлять клиентов к следующей доступной кассе.

Я поднялась  на второй уровень ресторана, где было много мест на выбор.

I headed up to the second level of the restaurant, where there were plenty of seats to choose from.

Кэти Уоррен / Business Insider

Первое, что я съела, была жареная картошка, которая была очень горячей и соленой.

Когда я открыла  свой Биг Мак, его  внешний вид не слишком впечатлил меня I wasn't too impressed by the look of the Big Mac when I first opened it.

Кэти Уоррен / Business Insider

Но, попробовав его, я была приятно удивлена, обнаружив, что он  горячий, ароматный и более свежая, чем типичный Биг Мак. В американских  McDonald's я обычно наслаждаюсь картофелем фри, а гамбургеры кажутся  мне немного безвкусными.

Российский Биг Мак, казалось, имел те же ингредиенты, что и его американский коллега- два котлеты из говядины, американский сыр, салат, лук, маринованные огурцы и фирменный соус Биг Мак - но на вкус он был  лучше.

Как и в США, московский McDonald's предлагает бесплатный WiFi.

Like in the US, the Moscow McDonald's offered free WiFi.

Кэти Уоррен / Business Insider

В России вы подключаетесь к WiFi, запрашивая код, который отправляется на ваш телефон и который вы затем должны ввести для  входа в сеть.

Пока я ела, я смотрела по сторонам  вновь была поражена тем, насколько чистым  был McDonald's, несмотря на большое количество клиентов.

As I was eating, I looked around and was again struck by how clean the McDonald's was, despite the high number of customers.

Кэти Уоррен / Business Insider

Во многих местах McDonald's, в которых я побывала, особенно в крупных, вам часто приходится отодвигать в сторону выброшенные лотки с остатками пищи и вытирать мазки кетчупа, прежде чем сесть за стол.

Но в Москве я увидел сотрудника, который подошел и убрал поднос за человеком всего через несколько секунд после того, как  тот закончил есть.

Я не делала  фото в туалетных комнатах, но скажу, что они тоже были  примечательно чистыми и не требовали ввода кода, как в некоторых американских  ресторанах.

McDonald's был соединен с McCafé  который имел также свой отдельный вход

Attached to the McDonald's was a McCafé with its own separate entrance.

Кэти Уоррен / Business Insider

Был жаркий день, и многие покупали мороженое. В кафе также продаются кофейные напитки и выпечка.

В первом московском Макдональдсе снаружи  есть просторная зона отдыха.

Outside, Moscow's first McDonald's has a spacious seating area.

Кэти Уоррен / Business Insider

Она тоже была чистой и ухоженной.

Зона отдыха на открытом воздухе выходит на красивый небольшой парк через дорогу, с деревьями, цветами и фонтаном.

The outdoor seating area overlooks a beautiful little park across the street with trees, flowers, and a fountain.

Кэти Уоррен / Business Insider

От этого Макдональдса примерно 30 минут ходьбы или 15 минут езды на метро до Красной площади.

В США я стараюсь не есть в Макдональдсе, потому что обычно он немного суматошный, не слишком чистый, да  и еду я нахожу не особенно вкусной.

In the US, I tend to avoid eating at McDonald's because it's usually a bit hectic, not too clean, and I don't find the food particularly tasty.

Кэти Уоррен / Business Insider

Но в Москве еда, процесс заказа и пространство в целом были на более высоком уровне, чем я привыкла  видеть в американском McDonald's. Короче, я бы обязательно поела там снова.



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теги: Россия  
   
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