Я побывала в McDonald's в Москве и Нью-Йорке, и оказалось, что русский ресторан на шаг впереди американских
Кэти Уоррен 23 июля 2019 года
Еда в McDonald's в России была более свежей и вкусной, чем в США. Кэти Уоррен / Business Insider
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В СССР первый Макдональдс открылся в январе 1990 года. Во время своей недавней поездки в Россию я посетила этот ресторан быстрого питания в Москве.
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Я обнаружила, что московский ресторан на шаг впереди своих американских коллег.
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Процесс заказа проще, еда более свежая и вкусная, а пространство чище.
31 января 1990 года более 30 000 человек стояли в очереди на морозе в течение нескольких часов, чтобы поесть в самом первом Макдональдсе в СССР.
Теперь американская сеть ресторанов быстрого питания насчитывает не менее 650 точек по всей стране. McDonald's процветает в России: в прошлом году количество ресторанов выросло на 6% по сравнению со средним мировым показателем в 1,5%, сообщает The Wall Street Journal. И, по данным газеты, большинство ресторанов в России готовят из ингредиентов, которые получены от местных российских поставщиков,.
Во время недавней поездки в Россию я поела в том самом первом McDonald's, открытом в Москве, и он был намного лучше по сравнению с теми ресторанами Макдональдс, которые я посещала в США.
Вот как это было.
Первый McDonald's был открыт в СССР в январе 1990 года.
REUTERS / Corbis
Более 30 000 человек стояли в очереди на морозе в течение нескольких часов, чтобы первыми поесть в американском ресторане быстрого питания. Многие из них, как сообщал The Wall Street Journal в 2007 году,раньше никогдане пробовали гамбургеры и картофель фри.
Сейчас по всей России насчитывается не поменее 650 McDonald's, в стране процветает сеть ресторанов быстрого питания.
Во время недавней поездки в Россию я пообедала в том самом первом McDonald's, который находится в Москве, чтобы посмотреть и сравнить с его “коллегами” в США.
Кэти Уоррен / Business Insider
Первый в России McDonald's находится в центре Москвы на Пушкинской площади, недалеко от знаменитой Тверской улицы и в нескольких шагах от метро.
Когда я вошла внутрь, я была удивлена тем, насколько просторным был ресторан.
Кэти Уоррен / Business Insider
Он также выглядел очень чистым. Я не видела мусора на полу или недоеденной еды на пустых столах.
Макдональдс раскинулся на нескольких уровнях.
Кэти Уоррен / Business Insider
С площадью 2500 кв.м., или около 26 909 кв. футов, в 1990 году, первый московский Макдональдс был одним из крупнейших из когда-либо построенных.
Некоторые люди лично заказывали у прилавков.
Кэти Уоррен / Business Insider
Но там также было по крайней мере восемь двусторонних стендов для заказа.
Кэти Уоррен / Business Insider
Среди клиентов было много молодых людей и подростков.
Я не умею читать на кириллице, поэтому главное меню над прилавком мне не особо помогло.
Кэти Уоррен / Business Insider
Я видела только иллюстрации - изображения стаканчиков с кофе, чаем, смузи, макфлери и пончики.
Я подошла к стенду заказа и с облегчением увидела, что он может работать на английском и нескольких других языках.
Кэти Уоррен / Business Insider
Я не читаю и не говорю по-русски.
Я просмотрела меню, чтобы увидеть, что русский Макдональдс может иметь такого, чего не было бы в США.
Кэти Уоррен / Business Insider
Я втайне надеялся увидеть в меню блюда, приготовленные из стереотипных русских продуктов, таких как бургер с икрой или заправленный водкой McFlurries. Я была удивлена когда вместо этого обнаружила раздел «Вкус Италии», который я никогда не видела в США, и который включал в себя тосканский панини, «итальянский пирог», который напоминал Hot Pocket,, и что-то под названием «мохито итальяно». McDonald's в России не продает алкоголь, как в некоторых странах, таких как Франция, Германия и Южная Корея.
В московском Макдональдсе было больше вариантов морепродуктов, чем я ожидала.
Кэти Уоррен / Business Insider
Помимо классического сэндвича с Filet-O-Fish, в меню были жареные креветки, рулет с креветками и рыбный рулет.
Вернувшись в США, я заскочила в «Макдональдс» через дорогу от моего офиса в Нью-Йорке и увидела, что он предлагает только Filet-O-Fish, нет ни креветок, ни рыбных рулетиков.
В конце концов, я решила остановиться на классике - взять Big Mac.
Кэти Уоррен / Business Insider
С картофелем фри и колой, конечно.
Я просмотрела свой заказ: Биг Мак МакКомбо, картофель фри со сладким соусом (я не фанат Кетчупа) и кока-кола. Всего вышло 204 рубля или около 3,22 доллара.
Кэти Уоррен / Business Insider
В McDonald's через дорогу от моего офиса в Нью-Йорке та же самая еда стоила 9,79 долларов.
После того, как я заплатила своей кредитной картой в на стенде, автомат распечатал мою квитанцию, на которой был номер 857.
Кэти Уоррен / Business Insider
Я пошла искать место получения заказа.
Я заметила на котором отображались номера заказов.
Кэти Уоррен / Business Insider
Я подошла к прилавку и увидела, что мой заказ был готов еще до того, как мой номер был показан - менее чем через минуту после того, как я заплатила за него.
Я был впечатлена скоростью и эффективностью всего процесса, так как привыкла к более суматошным сценам в американских Макдональдсах. Контраст стал еще более разительным после того, как я посетила McDonald's у моего офиса, где нет стендов для заказа, и сотруднику пришлось направлять клиентов к следующей доступной кассе.
Я поднялась на второй уровень ресторана, где было много мест на выбор.
Кэти Уоррен / Business Insider
Первое, что я съела, была жареная картошка, которая была очень горячей и соленой.
Когда я открыла свой Биг Мак, его внешний вид не слишком впечатлил меня
Кэти Уоррен / Business Insider
Но, попробовав его, я была приятно удивлена, обнаружив, что он горячий, ароматный и более свежая, чем типичный Биг Мак. В американских McDonald's я обычно наслаждаюсь картофелем фри, а гамбургеры кажутся мне немного безвкусными.
Российский Биг Мак, казалось, имел те же ингредиенты, что и его американский коллега- два котлеты из говядины, американский сыр, салат, лук, маринованные огурцы и фирменный соус Биг Мак - но на вкус он был лучше.
Как и в США, московский McDonald's предлагает бесплатный WiFi.
Кэти Уоррен / Business Insider
В России вы подключаетесь к WiFi, запрашивая код, который отправляется на ваш телефон и который вы затем должны ввести для входа в сеть.
Пока я ела, я смотрела по сторонам вновь была поражена тем, насколько чистым был McDonald's, несмотря на большое количество клиентов.
Кэти Уоррен / Business Insider
Во многих местах McDonald's, в которых я побывала, особенно в крупных, вам часто приходится отодвигать в сторону выброшенные лотки с остатками пищи и вытирать мазки кетчупа, прежде чем сесть за стол.
Но в Москве я увидел сотрудника, который подошел и убрал поднос за человеком всего через несколько секунд после того, как тот закончил есть.
Я не делала фото в туалетных комнатах, но скажу, что они тоже были примечательно чистыми и не требовали ввода кода, как в некоторых американских ресторанах.
McDonald's был соединен с McCafé который имел также свой отдельный вход
Кэти Уоррен / Business Insider
Был жаркий день, и многие покупали мороженое. В кафе также продаются кофейные напитки и выпечка.
В первом московском Макдональдсе снаружи есть просторная зона отдыха.
Кэти Уоррен / Business Insider
Она тоже была чистой и ухоженной.
Зона отдыха на открытом воздухе выходит на красивый небольшой парк через дорогу, с деревьями, цветами и фонтаном.
Кэти Уоррен / Business Insider
От этого Макдональдса примерно 30 минут ходьбы или 15 минут езды на метро до Красной площади.
В США я стараюсь не есть в Макдональдсе, потому что обычно он немного суматошный, не слишком чистый, да и еду я нахожу не особенно вкусной.
Кэти Уоррен / Business Insider
Но в Москве еда, процесс заказа и пространство в целом были на более высоком уровне, чем я привыкла видеть в американском McDonald's. Короче, я бы обязательно поела там снова.
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