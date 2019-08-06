Россия не отдаст Армении солдата-садиста с базы в Гюмри

5 августа 2019

Военнослужащий российской военной базы в Гюмри Андрей Разгильдяев, забивший до смерти жительницу этого города в декабре прошлого года, продолжает оставаться недоступным для армянского законодательства.

Как сообщают армянские СМИ, до сих пор остается неизвестным даже место его пребывания - в качестве места содержания Разгильдяева отмечается Республика Армения, г. Гюмри, что является достаточно расплывчатым адресом.

Напомним, что 2 декабря 2018 года российский военнослужащий подверг жестокому избиению 57-летнюю уборщицу улиц Джульетту Гукасян в районе Слободка города Гюмри. Женщина скончалась по пути в больницу. К делу прикреплены кадры с камеры у особняка депутата, бывшего мэра Гюмри Вардана Гукасяна. По сообщению источников ресурса, на кадрах видно, как женщина спокойно идет по улице, когда к ней подходит молодой человек. Видно также, как он наносит сильные удары, в частности, по лицу Гукасян.

Следственное управление Следственного комитета Армении по Ширакской области в очередной раз отклонило ходатайство представителей правопреемницы Джульетты Гукасян, скончавшейся в Гюмри в результате избиения со стороны российского военнослужащего Андрея Разгильдяева.

Общественные активисты и правозащитники Армении возмущены как поведением российской базы, так и действиями местных следственных органов.

Представители правопреемника - глава ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, адвокаты Араик Залян и Айк Акопян - ходатайствовали о следственных и процессуальных действиях в связи с некоторыми обстоятельствами дела, также они снова обратили внимание на то, что в протоколе о задержании Разгильдяева в качестве места задержания отмечен город Гюмри, однако точное место не названо. Тем не менее, следователь решил передать военнослужащего российской военбазе, дислоцированной во втором по величине армянском городе, пишет Epress.am.

Они отметили, что в материалах уголовного дела нет доказательств того, что представители СК Армении и российской военной базы совместно обнаружили и арестовали Разгильдяева. Более того, на 102 военбазу обвиняемого отправил следователь Следственного комитета. За неимением оснований утверждать, что отказ от перевода на военбазу противоречил законодательству РФ, на что ранее ссылался орган, осуществляющий производство, представители правопреемника пострадавшей стороны снова ходатайствовали о принятии мер для перевода Разгильдяева в соответствующее уголовно-исполнительное учреждение Армении.

Также подано ходатайство об установлении того, получила ли Джульетта Гукасян надлежащую медпомощь, и на основании какой процедуры Разгильдяев перешел на службу на российской военбазе в Гюмри, были ли соблюдены процедуры и критерии. В ходатайстве главы и адвокатов правозащитной организации отмечается, что непонятно, почему Разгильдяеву не предъявили обвинение по статье об убийстве, а инкриминируется статья об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Решением старшего следователя Вазгена Самвеляна от 8 июля 2019 г. ходатайство было отклонено.

Все это говорит о том, что следственные органы самой Армении не заинтересованы в педалировании дела и имеют указание удалить его поскорее с глаз общественности. Так что у правопреемников и адвокатов Джульетты Гукасян нет никаких шансов добиться справедливости.

Стоит напомнить, что четыре года назад, когда Валерий Пермяков устроил бойню целой семье, армянские власти не смогли настоять на выдаче его местному правосудию. Да они особо и не настаивали, струсили. Пермякова судили на базе, а потом увезли в Россию.

Султан Керим

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