

"Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ" Украина - 04 августа 2019 г."Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ"

Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ

Украина переплатила 84 тысячи евро при оплате ежемесячного членского взноса ПАСЕ, пытаясь компенсировать недостающую ассамблеи сумму из-за отсутствия российских взносов. Об этом заявил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью"Цензору".

Так, Кулеба заявил, что Украина заплатила 400 тысяч евро вместо 316.

Кулеба объяснил, что Украина стремилась компенсировать сумму, которой ПАСЕ не хватало из-за отсутствия взносов РФ. Чтобы в конечном счете убедить Ассамблею не возвращать РФ в Совет Европы.

По словам Кулебы, Украина призвала и другие страны заплатить больше, однако никто не прислушался. А Россия была возвращена в ПАСЕ.

"...Это была целенаправленная политика нынешнего генерального секретаря Совета Европы Торбйона Ягланда, который уже покидает пост, - блокировать любые инициативы, связанные в компенсацией, желанием или намерениями других стран повторить, подражать шаг Украины", - рассказал Кулеба.

Однако Кулеба считает, что украинская сторона была права в том, что переплатила.

"Но наша совесть чиста. Потому что, когда в процессе дискуссии нас пытались упрекнуть, что Украина постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает для решения кризиса, то мы говорили: извините, мы как раз сделали несколько очень нетипичное, беспрецедентное для нас и в очень серьезных объемах. Потому что 400 тыс. - это очень большая сумма на самом деле. И тогда говорили: все, Украина, вопросов нет, вы действительно все сделали то, что могли", - отметил Дмитрий Кулеба.

После возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов.

Как сообщали Українські Новини, Россия заплатит Совету Европы все долги после восстановления их в правах.

статью прочитали: 20 человек

Комментарии