Сирия — полигон битвы за новый мировой порядок

Фото: White Helmets, Reuters

Сколько человек было убито за последние три месяца в Сирии? Сколько бежало, сколько было перемещено? Согласно данным Сирийской организации по правам человека, по меньшей мере, 450 мирных жителей были убиты, а более 450 тысяч были перемещены или бежали в Турцию. Несмотря на подписание соглашения о прекращении огня, достигнутого на прошлой неделе в Казахстане, боевые действия не прекратились. И вряд ли они прекратятся в обозримом будущем, ибо Сирия остается удобным полигоном, где мировые и региональные акторы продолжают выяснять отношения.

Аналитики разных стран пытаются разобраться в данной ситуации. Цви Барэль в «ХаАрец» обращает внимание на два центра нынешнего напряжения. Первое — обострение положения в зоне вокруг Идлиба, где находится более 50 тысяч боевиков, в том числе ополченцев, которых переместили в соответствии с предыдущими соглашениями о прекращении огня.

Идлиб – одна из точек, которая мешает Асаду завершить возврат к прежним границам государства. К тому же, этот район по-прежнему остается «горячей картофелиной», который вызывает напряженность в отношениях между США, Турцией, Сирией и Россией. Турция заявила, что «ее терпение в отношении США иссякает». То же самое недавно заявила Сирия, чтобы показать свое недовольство в связи с поведением Турции, стремящейся захватить часть сирийского Курдистана.

Еще около года назад было подписано соглашение между Турцией и Россией, согласно которому Турция будет нести ответственность за ликвидацию отрядов непримиримой оппозиции в Идлибе в качестве условия сохранения перемирия. Но это обязательство до сих пор не выполнено, несмотря на сильное давление со стороны России. И это привело к очередной вспышке напряжения вокруг Идлиба, который был вновь атакован сирийскими силами и российскими ВВС.

Вторая точка напряжения — вышеупомянутые районы на северо-востоке Сирии, которые контролируются отрядами курдской самообороны. Президент Эрдоган в своем недавнем заявление предупредил, что Турция вскоре начнет широкомасштабные военные действия в Сирии. Анкара рассматривает курдское ополчение в Сирии как террористическую организацию и часть подполья, действующего на ее территории. Против вмешательства Турции активно выступают США, защищающие курдов и их союзников, которые успешно боролись против ИГ.

Турция требует создания зоны безопасности на границе с Сирией восточнее Евфрата около 40 км в глубину, за которую они будут нести исключительную ответственность. Соединенные Штаты предлагают создать гораздо более узкую, 15-километровую буферную зону, в которой ответственность за контроль будет совместный. Переговоры, проведенные в последние дни представителем США по Сирии Джеймсом Джеффри, в Турции не принесли результата. В связи с этим министр обороны США Марк Эспер заявил 5 августа, что Вашингтон намерен предотвратить любое одностороннее вторжение Турции в северную Сирию, что, по его словам, является «недопустимым».

Россия также продолжает свою сложную игру в регионе. Только в пятницу 2 августа в Нур-Султане (б. Астана) состоялось заседание представителей стран-гарантов России, Турции и Ирана, а также сирийского режима и оппозиции. На нем обсуждались вопросы Идлиба и будущего Сирии в целом. В интервью «Коммерсанту» спецпредставитель по Сирии Александр Лаврентьев указал, что удалось согласовать весь список из 150 человек-членов Конституционного комитета, который будет рассматривать вопрос о будущем Сирии. Он также сделал ряд жестких заявлений в адрес так называемой радикальной оппозиции, заявив, буквально следующее: «Все они подлежат уничтожению. Не будем чураться этих слов».

Лаврентьев также добавил, что в сентябре должна состояться встреча стран-гарантов астанинского формата на уровне президентов. Но судя по всему, этих встреч оказывается недостаточно. Как указывают российские аналитики, готовится также 4-х сторонняя встреча по Сирии в составе Турции, России, Франции и Германии. Очевидно, что без поддержки ведущих стран ЕС так называемый «астанинский процесс» явно буксует.

Россия сталкивается со сложной дилеммой: если Турция решит вторгнуться в Сирию, России придется потребовать вывода ее войск. Не потому, что у России есть обязательства перед курдами, но в целях поддержки режима Асада и для предотвращения ввода в страну воинских сил еще одной иностранной державы.

Тем не менее, поддержка Россией требований Асада, после того как Турция вступила в конфликт с США, приобретя у Москвы системы ПВО С-400, будет считаться нарушением союзных обязательств. Турция со своей стороны полагает, что благодаря сделке по С-400 она будет свободна от давления со стороны России и может начать свою военную операцию на курдской территории.

Пока Россия, Турция, Соединенные Штаты, Иран и ЕС продолжают испытание своих сил на сирийском полигоне, на данный момент в зоне Идлиба и курдских районах, гражданские лица в Сирии будут по-прежнему погибать или превращаться в беженцев.

Что касается Израиля, то согласно чисто геополитической точке зрения, без учета моральных факторов, стоит отметить, что для него гораздо выгоднее, что на сегодня Сирия и Персидский залив являются полигоном битвы мировых и региональных держав, а израильская территория остается в стороне. Хотя военная угроза в форме создания иранских баз в Сирии сохраняется, но доктрины национальной безопасности ведущих стран мира предполагают, что «бить врага на его собственной территории гораздо эффективнее».

Владимир Поляк, «Детали». К.В. На снимке: Идлиб после авиаудара. Фото: White Helmets, Reuters

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