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Пять лет контрсанкциям

Как подорожали продукты в России - на примере одного чека

Олеся Волкова, Георгий Неяскин

Би-би-си   7 августа 2019

2014-2019

Прошло пять лет с введения продуктового эмбарго России против Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии в ответ на экономические санкции с их стороны.

Русская служба Би-би-си взяла реальный чек из магазина 2014 года, попыталась найти на полках те же продукты, что и пять лет назад, - и сравнила итоговые цены.

Как санкции повлияли на цены?

6 августа 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о введении контрсанкций, а 7 августа правительство России уточнило список конкретных категорий товаров, импорт которых оказался с тех пор под запретом: овощи, фрукты, орехи, рыба, мясные и молочные продукты.

Мера не только лишила россиян импортных деликатесов вроде итальянского прошутто и испанского хамона, но также подстегнула рост цен на продукты и инфляцию в целом. Впрочем, еще сильнее на инфляцию повлияло резкое ослабление курса рубля во второй половине 2014 года. Кроме того, с 1 января текущего года налог на добавленную стоимость был повышен с 18% до 20%.

Зарплаты и пенсии с января того же года долгое время не могли догнать продовольственную инфляцию. Лишь к осени 2018 года темпы роста среднемесячной заработной платы стали примерно соответствовать росту цен на продукты: помогло повышение зарплат бюджетников в год президентских выборов. Пенсии все это время за ростом цен явно не поспевали (за исключением января 2017 года, когда пенсионеры получили единовременную выплату в 5 тысяч рублей).


График

Чек из прошлого

Русская служба Би-би-си решила проверить, как события последних пяти лет - аннексия Крыма Россией, последовавшие санкции западных стран и обвал мировых цен на нефть отразились на тратах россиян, и повторила свой эксперимент 2017 года: сравнила цены из реальных чеков 2014 года с нынешними ценами в том же самом магазине на востоке Москвы.

Личная инфляция

Сильнее всего - примерно втрое - подорожали дикий рис и оливковое масло. Подешевели лишь две позиции: сумка из нетканого материала (на 17%) и молодой чеснок (на 28%).

Итоговая сумма чека выросла с 4,4 тысячи рублей в 2014-м до 8,3 тысячи рублей в июле 2019 года.

Чей пармезан?

Многих импортных товаров из чека-2014 на полках магазина давно нет из-за контрсанкций. Зато за пять лет там появился широкий ассортимент местных аналогов.

Примечательно, что за это время многие, похоже, забыли, что такое контрсанкции. Согласно опросу ФОМ, 21% впервые услышали о запрете на импорт продуктов из ряда стран, тогда как в ноябре 2014-го таких было лишь 3%.

В супермаркете, по которому мы сверяли чек 2014 года, корреспондент Би-би-си обнаружила мягкие и козьи сыры более чем двух десятков российских производителей и двух российских подразделений крупных международных компаний.

Самые популярные: традиционные для Франции бри и камамбер из коровьего молока и кроттен - из козьего.

Сыры

Производят их более чем в 10 российских регионах. Лидируют Московская область (пять производителей) и Краснодарский край (четыре); по два производителя расположены в Белгородской, Воронежской и Тульской областях, а также в Москве.

Несколько компаний предлагают твердые сыры и сыры с голубой плесенью, указывая как страны происхождения сырья Чили, Аргентину и Бразилию.

Также на полке были сыры разных типов из Марокко и пармезан из Ирана.

Если сравнить стоимость, например, французского сыра в белой плесени из коровьего молока, купленного в 2014 году, с нынешней стоимостью продуктов с аналогичным названием, окажется, что цена такого же количества российского сыра выше на 125%, марокканского - почти на 148%.

Цена современного российского аналога традиционного французского козьего сыра примерно в 2,5 раза выше цены 2014 года.

Аналогов итальянских твердых сыров и молодых французских козьих в продаже нет.

"Хамон"-2019 подмосковного производителя на 14% дешевле испанского 2014 года, но визуально мало напоминает оригинал - толщина слоя жира у слайсов в упаковке нарезки, которую увидел корреспондент, была примерно равна толщине слоя мяса.

Чек. Полная версия

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Чек

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теги: Россия  
   
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