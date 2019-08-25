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Белоруссия хочет закупать нефть в США и наняла лоббиста, чтобы получить американскую лицензию

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) наняла лоббиста, чтобы получить лицензию на закупку американской сырой нефти, сообщила "Голос Америки".

Государственная БНК, аффилированная с концерном "Белнефтехим", наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы добиться смягчения санкций против Белоруссии и получить разрешение на закупку американской сырой нефти, утверждается в материале на сайте "Голоса Америки".

"Генкарелли поможет компании получить особую лицензию от министерства финансов США для "закупки сырой нефти с доставкой на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь", - сообщается в документах, поданных в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов", - сказано в статье.

Сам Генкарелли, работающий лоббистом на протяжении почти 30 лет, пока не дает комментариев. Как утверждается в его профиле в соцсетях, Генкарелли оказывает своим клиентам, в том числе в энергетической отрасли, помощь во взаимодействии с Конгрессом и различными федеральными ведомствами.

"Голос Америки" отмечает, что получить комментарий представителя посольства Белоруссии в Вашингтоне не удалось.

Также пока недоступны для комментариев концерн "Белнефтехим" и БНК.

Ранее руководство Белоруссии и БНК неоднократно заявляли о планах по диверсификации импорта нефти. В настоящее время единственным поставщиком нефти в республику остается Россия, годовой объем поставок для переработки составляет 18 млн тонн.

"Голос Америки" констатирует, что возможность Белоруссии импортировать нефть из США ограничена санкциями.

Санкции в отношении ряда белорусских предприятий были введены на основании указа президента Джорджа Буша от 16 июня 2006 года в связи с нарушением прав человека и с тех пор периодически продлевались. В санкционный список входят Белорусский нефтяной торговый дом, концерн "Белнефтехим", в том числе его представительство в США - Belneftekhim USA Inc., а также ряд нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

29 октября 2015 года Минфин США принял решение о частичном смягчении санкций на полгода (до 30 апреля 2016 года), разрешив транзакции. Это решение продлевалось каждые полгода.

Срок действия текущего решения об освобождении от санкций истекает 25 октября.

По данным "Голоса Америки", в сентябре или октябре Генкарелли попытается организовать встречу с "представителями государственных ведомств США, участвующих в процессе выдачи лицензий".

Как сообщалось, Белоруссия в мае объявила о переговорах с Казахстаном по импорту нефти и нефтепродуктов для последующей переработки.

Заместитель гендиректора БНК Сергей Гриб говорил 23 апреля, что БНК рассчитывает до конца 2019 года организовать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины. В качестве возможных вариантов он назвал поставку из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии.

БНК является спецэкспортером белорусских нефтепродуктов, обеспечивая ежегодный экспорт в объеме около 11 млн тонн.



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теги: Белоруссия  
   
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