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дата публикации 06.10.19 05:50
скаут: Игорь Львович;
   
 

Настоящий средний класс России сжался до 7% населения

Настоящий средний класс в России — люди, которые отвечают всем его признакам, — это всего 7% населения или немногим более 10 млн человек, следует из доклада ВШЭ, попавшего в распоряжение РБК. Хуже того, чтобы выбыть из ядра, семье часто достаточно завести одного ребенка. Это означает, что российский средний класс — вымирающий вид не только экономически, но и демографически.

  • Благосостояние российского среднего класса падает, поляризация внутри него усиливается. Сейчас он в худшем положении, чем при СССР: доля совокупных доходов, приходящаяся на группы населения со средним доходом, сократилась с 18,8%  в 1990 году до 15,1% в 2018 году (данные Росстата).

  • К «расширенному» среднему классу исследователи отнесли 38% населения страны. Однако реальные доходы половины этой группы снижались последние пять лет.

  • Выбыть из среднего класса очень легко, уверены исследователи: при наличии одного несовершеннолетнего ребенка шанс войти в заветные 7% падает в полтора раза, если же детей два и более — в четыре раза.

«Зарплаты представителей среднего класса не предусматривают даже простого демографического воспроизводства, выбрасывая при рождении ребенка на его периферию или за пределы», — говорит автор доклада профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова.

Как считали

В российском среднем классе исследователи выделили ядро (7% населения), ближнюю (11,2%) и дальнюю периферию (19,5%) по 16 социально-экономическим характеристикам. Предполагается, что ядро среднего класса — это человек, имеющий подчиненных на работе, с загородным домом или крупными сбережениями, пользующийся платными медицинскими услугами и идентифицирующий себя со средним классом.

Попасть в расширенный средний класс намного легче — нужно иметь всего лишь 125% от медианы денежных доходов (сейчас медиана — около 18,8 тыс. рублей в месяц в среднем по стране).

  • Это не первое исследование, зафиксировавшее сжатие российского среднего класса. Этим летом аналитики Альфа-банка отнесли к среднему классу в 2018 году всего 30% россиян. Доля в населении снизилась с 37% в 2014 году, а доля в совокупных доходах — с 48% до 39% за тот же период, говорилось в исследовании. Это значит, что за пять лет страна потеряла пятую часть среднего класса.

Как у них. Сжатие среднего класса — тренд и в развитых странах. С начала 1980-х доходы среднего класса растут медленно (это явление иллюстрируется графиком, известным как «слон Милановича»). Правда, классическое исследование Pew Research констатирует, что в процентном отношении средний класс в США и Западной Европе в 1991–2010 годах сокращался преимущественно за счет перехода части домохозяйств в высокодоходные группы. В последние годы положение среднего класса ухудшилось, отмечает РБК, и именно с этим связано то же движение «желтых жилетов» во Франции.

Почему это важно. Состояние российского среднего класса определит политическое и экономическое развитие страны. «Ситуация со средним классом, особенно в период предстоящего электорального цикла, когда будут выборы в Госдуму, а потом и президентские выборы, будет во многом определять вектор развития страны и коридор возможностей ее развития — и не только в политической области, но и в экономической области», — утверждает Тихонова.

Сергей Смирнов

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теги: Россия  
   
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