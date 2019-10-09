Уроки Жестяной Горки: Россия заводит уголовные дела на латышских легионеров

07.10.2019 | Роман БАБУРИН |

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего члена латышского легиона ваффен СС гражданина Латвии Висвалдиса Лациса, подозреваемого в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ). Чем именно этот персонаж заслужил столь пристальное внимание российских следственных органов?

Латышский легион в свете истины?

Официальный представитель СК России Светлана Петренко напоминает, что в 2017 г. Лацис переиздал в Риге книгу «Латышский легион в свете истины». С. Петренко отметила: «Как полагает следствие, Лацис намеревался сформировать в обществе представление о непричастности военнослужащих Латышского легиона СС к преступлениям, установленным приговором Международного военного трибунала».

Кто же такой этот Висвалдис Лацис и почему он удостоился подобной «чести»? Это бывший парламентарий, заседавший в двух созывах Латвийского сейма с 2006 по 2011 г г. На латышскоязычных сайтах представлен «парадный» вариант биографии этого политика: родился в 1924-м в Валмиере, в марте 1943-го был в девятнадцатилетнем возрасте призван в латышский легион ваффен СС, участвовал в боях в курляндском котле, дважды ранен. После войны был «за свои взгляды» исключен из двух вузов Латвийской ССР (что, правда, не помешало ему в 1965-м окончить Московский государственный педагогический институт иностранных языков). В 1988 г. вступил в Народный фронт Латвии, добивавшийся выхода республики из СССР, активно занимался «патриотической публицистикой».

Вояки из Латышского добровольческого легиона СС

Как политик, Лацис попеременно участвовал в двух партиях – в более умеренном Союзе зелёных и крестьян и в радикально-националистической партии «Всё для Латвии!». Одно время являлся секретарем комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупций, входил в состав латвийской делегации в Парламентской ассамблее НАТО. Занимался общественной деятельностью, пропагандируя идею «Латвия для латышей» и рассказывая «настоящую, не искаженную коммунистами историю латышского легиона». Лацис не чуждался, кстати, в отличие от многих других латвийских политиков, общаться и с «враждебной» российской прессой, делясь с ней своей точкой зрения на легион.

Чтобы донести свою «правду» до максимально большой аудитории, Лацис и написал книгу «Латышский легион в свете истины». История легиона там изложена в максимально приглаженном, «чистеньком» виде. «После Сталинграда поняли, что налицо огромная дилемма: война проиграна, и мы – сторонники проигравших. Но что оставалось делать в 1941-м, когда была надежда, что немцы вернут нам независимость или дадут хоть какую-то автономию?» – оправдывался В. Лацис в этой своей книге.

Впрочем, он признает, что в целом воинский дух латышских военнослужащих оказался не слишком высок. В своей книге он приводит следующие факты: «Уже 16 сентября 1942 года начальник 7-го отделения политического управления Красной Армии полковой комиссар М. Бурцев, опираясь на материалы допроса военнопленных 19-го и 21-го батальонов, в своем донесении члену ЦК Коммунистической партии А. Пельше в Москву писал: "В любом случае безразлично, каким образом латыши оказались в 19-м и 21-м батальонах, однако сомнительно, что они вступили туда добровольно. Латыши прекрасно знают, что немцы смотрят на них свысока". Капитан Мелиновский писал, что, когда 2-му пограничному полку сообщили о включении его в состав 15-й дивизии войск СС, шестьсот человек в Абрене сбежали. Солдаты стреляли в воздух и кричали: "Мы не добровольцы! Мы не пойдём! Мы не хотим на чужой земле воевать за немцев". "Латыши готовы сражаться как против русских, так и против немцев", – информировал руководителя латышских коммунистов Калнберзиня старший лейтенант Колегаев».

По мнению Лациса, легионеры сами были жертвами нацизма. «Первыми призвали цвет латышского народа, парней от девятнадцати до двадцати пяти лет. Понимаете, как уничтожают народ!» – сетует он. К слову, Лацис напоминает, что попытка создать легион в соседней Литве провалилась, так как там требовали от немцев гарантий предоставления независимости. «Конечно, надо было избежать (создания легиона). Зачем умирать напрасно? Мы всегда воевали в чужих мундирах… Я написал, что в обеих мировых войнах погибло столько латышей, молодых парней и мужчин, что их пеплом можно было покрыть всю латвийскую землю. Но этот пепел бесплоден, он нам ничего не дал. Мы бежали и проливали свою кровь напрасно», – с горечью заявляет он.

Палачи Жестяной Горки

Российский историк Александр Дюков отмечает, что Лацис не любит распространяться относительно того факта, что в 1943-1944 гг. он обучал младший командный состав полицейских батальонов, проводивших карательные операции в Псковской области и на территории Белоруссии. «Когда мы готовили сборник о латышских коллаборационистах, то сопоставили данные российских и белорусских архивов с мемуарами самого Лациса. В книге "Латвийский легион в свете истины" он рассказывает, как проходил подготовку в батальоне на окраине Риги. Что это был за батальон, автор умалчивает. Но это несложно реконструировать. В 1941 году 17-летний Лацис добровольцем вступил в коллаборационистское подразделение – впоследствии 16-й батальон службы охраны порядка. А в 1943-м его отправили в 266-й "Е" латышский полицейский батальон. Именно там Лацис прошел курс военной подготовки командиров взводов и стал преподавать», – рассказывает историк.

По его словам, на эти курсы («капральскую учебку») направляли лиц, особо «отличившихся» на фронте и в борьбе с партизанами. «Мы как раз публикуем отчеты о "боевой деятельности" карателей – они говорят сами за себя. Например: "Во время операции против банд (так каратели называли советские партизанские формирования. – Ред.) в Белоруссии с 25 августа по 21 сентября 1942 года было сожжено и разрушено 19 бандитских лагерей. 389 вооруженных бандитов расстреляно в бою. 1274 подозрительных лица расстреляно. 8350 евреев ликвидировано". А это – о том, как латышские добровольцы орудовали в Слуцке в феврале 1943-го: "Наша служба производит переселение евреев. На территории переселения имеется две ямы, у каждой ямы работает по одной группе из 10 офицеров и солдат, которые сменяются каждые 2 часа". Конечно, сам Лацис в этом не участвовал, но он обучал тех, кто сжигал деревни, убивал мирных жителей», – говорит А. Дюков.

Впрочем, сам Лацис отрицает то, что легионеры участвовали в военных преступлениях нацизма. Из его книги может вообще сложиться впечатление, что его сослуживцы были невинными агнцами, поневоле оказавшимися в жерновах противоборства Германии и СССР. А ведь именно такого мнения придерживаются официозные латышские историки. Впрочем, даже они не в силах отрицать, что в рядах легиона оказались в том числе и участники карательных подразделений, в 1941-м и позже творившие неописуемые жестокости по отношению к евреям и иному гражданскому населению, например члены печально знаменитой «команды» Виктора Арайса.

В качестве доказательства военных преступлений легионеров исследователи из России приводят факты их зверских расправ над военнопленными, участия в карательных акциях против советских граждан на территориях Ленинградской и Новгородской областей, в Белоруссии и в Латвии.

Весной этого года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по геноциду в Новгородской области. Расследование касается событий 1941–1943 гг. в деревне Жестяная Горка и селе Чёрное, где при участии латышских эсэсовцев было убито большое количество мирных жителей. Захоронение, расположенное в окрестностях Жестяной Горки, обнаружили добровольцы ООД «Поисковое движение России» при реализации мероприятий международного проекта «Без срока давности». В ходе раскопок были извлечены 42 скелета с пулевыми отверстиями в затылках, в том числе три детских. На месте захоронения в обилии обнаружены стреляные гильзы от немецкого оружия. Поисковики заявили, что в ямах могут находиться останки свыше трёх тысяч советских мирных граждан: к таким выводам о числе убитых и замученных пришла Государственная чрезвычайная комиссия, работавшая в этих краях в 1947 г.

Все жертвы были расстреляны из автоматов и винтовок выстрелами в голову, заколоты холодным оружием в 1941–1943 гг. Согласно поднятым в архивах материалам, здесь действовала «тайлькоманда», сформированная из членов германской полиции безопасности и СД. В состав преступной группы входили 33 палача – выходцы из Латвии, избежавшие в свое время суда и скрывшиеся на территории США, Канады и ФРГ.

На месте обнаружения массового захоронения жертв латышских легионеров СС

Местная жительница Александра Николаева рассказывала: «В начале 1942 года, зимой, в деревню Жестяная Горка прибыла команда карателей СС. Эта команда на протяжении 1942-1943 годов почти ежедневно занималась расстрелами советских граждан. После допросов каратели выводили арестованных и примерно в 400-500 метрах от деревни расстреливали. Во время допросов в деревне были слышны крики и стоны избиваемых. Зимой 1942 года я каталась на лыжах за деревней Жестяная Горка и была очевидцем, как каратели вели к месту казни двух девушек. Одна из них была блондинка, другая – брюнетка с коротко постриженными волосами. Одежда на них была изорвана. Подведя этих девушек на место казни, каратели закололи их кинжалами...»

В августе управление ФСБ по Новгородской области опубликовало составленный ещё в 1967-м список карателей, причастных к убийствам в деревне Жестяная Горка и селе Черное. Эта была нелегкая задача – выяснить их подлинные имена. В документах СС и СД, которые удалось обнаружить, указывались только имя, национальность (например, «Бруно, латыш») и изредка звание. И тем не менее палачи названы теперь поименно: Рудольф Гроте, Олег Климов, Сергей Коржи, Янис Цирулис, Альфонс Удровскис, Николай Крумин, Порфирий Беляев, Харийс Лиепиньш, Карлис Лацис, Адольф Клибус, Артур Кривиньш, Бруно Загерс и другие. Вполне возможно, что они проходили обучение именно у Висвалдиса Лациса.

Доподлинно же узнать о том, принимал ли он сам участие в подобных преступлениях, на данный момент не представляется возможным: по словам А. Дюкова, латвийские власти не заинтересованы в расследовании злодеяний бывших легионеров и никогда не предоставят необходимых документов.

Кстати, руководитель отдела по расследованию особо важных дел управления СК по Новгородской области Сергей Килессо не исключает, что некоторые каратели Жестяной Горки ещё могут быть живы. Он напомнил о телевизионных кадрах из Латвии и Эстонии, где преклонных лет, но пышущие жизнью люди собираются на вполне легальные мероприятия памяти участников местных подразделений ваффен-СС. «Почему бы кому-то из них не оказаться тем, кто действовал в Жестяной Горке?» − задаётся вопросом следователь. С. Килессо допускает, что, вопреки позиции латвийских властей, расследование выявит и новых карателей, имена которых ранее не были известны.

Они считают долгом «чтить этих патриотов Латвии!». Наш долг – разоблачать карателей и их покровителей

Таким образом, уголовные дело против Висвалдиса Лациса и убийц Жестяной Горки – звенья одной цепи. «Я читал книгу господина Лациса и могу сказать, что в ней, как, впрочем, и во многих современных работах, издаваемых в Латвии, совершенно очевидно предпринята попытка оправдать преступления Латышского легиона СС, что подпадает под статью об оправдании преступлений нацизма. Потому что это было не формирование, боровшееся с советской властью, как это хотят представить в Латвии. Нет, это было формирование, входившее в состав СС и как таковое осужденное международным Нюрнбергским трибуналом», – говорит А. Дюков. Он впрочем, ничуть не сомневается, что власти Латвии не откажутся от проводимой ими политики героизации легионеров и борьбы с праздником Победы – недаром же в этом году они запретили советским ветеранам носить их военную форму и обсуждают вопрос о возможном сносе памятника Освободителям Риги.

27 сентября латвийский министр обороны Артис Пабрикс участвовал в памятных мероприятиях в честь 75-летия боев у местечка Море – там отдавали почести павшим в боях латышским легионерам. «Наш долг – до глубины души чтить этих патриотов Латвии. Будем помнить, что с каждым годом легионеров в наших рядах, к сожалению, остается всё меньше. Сейчас в рядах Латвийского общества национальных воинов их только чуть более тридцати. Будем чтить память павших легионеров, не позволим никому опорочить их память. Латвийские легионеры – гордость латышского народа и государства», – заявил Пабрикс, выступая с речью на кладбище.

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Фото: https://sledcom.ru/

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