Глубокая пропасть, разделяющая Европу и Россию

JOSCHKA FISCHER (Йошка Фишер) - бывший министр иностранных дел Германии

Владимир Путин, в гостях у президента Китая Си Цзиньпина во время парада, посвященного 70-й годовщине поражения Японии во Второй мировой войне, Пекин, площадь Тяньаньмэнь, 2015 год. Фото: AP

1 ОКТЯБРЯ 2019 Г.

Хотя ЕС и Россия являются частью одной и той же суши, у них не так много общего. На самом деле россиянам еще предстоит решить, в какой части света находится их страна.

Большая часть её территории находится в Азии, но более 70 процентов населения живет к западу от Уральских гор.

Русские не заинтересованы связывать себя ни с Восточной Азией, ни с исламским Югом, поэтому перед ними стоит выбор - идти в одиночку или ориентироваться на Европу.

Но идти в одиночку рискованно.

Россия - ядерный колосс, но она приходит в упадок - демографически, экономически и технологически. Страна все еще зарабатывает на жизнь, экспортируя ископаемое топливо и другие товары, которых едва ли достаточно для поддержания статуса сверхдержавы в XXI веке. Она все больше рискует стать младшим партнером Китая.

Единственная альтернатива - Европа. Но обе стороны являются пленниками своей истории.

Память о репрессивном правлении царей и Советов ещё свежа в центральной и восточной Европе, особенно в Польше и Прибалтике, а аннексия Крыма и военная кампания президента России Владимира Путина на востоке Украины усилили глубокое недоверие к России по всему региону.

Отношения России с остальной Европой также определяются ее историей. Шатающаяся от слабости в течение 1990-х годов, после распада Советского Союза, Россия, с тех пор, как Путин пришел к власти в 2000 году, взяла на вооружение менталитет 19-го века . Российская элита, возвращаясь к царскому периоду до большевистской революции, считает свою страну великой европейской державой, а в случае с восточной европой - даже гегемонистской, которая прямо противопоставляет себя ЕС.

Смысл ЕС в том, чтобы выйти за пределы зон влияния в Европе, потому что это единственный способ предотвратить возвращение борьбы за власть и катастрофических войн, кульминацией которых стала первая половина 20-го века.

И все же Россия просто слишком велика, чтобы быть интегрированной в ЕС (действительно, неясно, кто будет с кем интегрироваться).

Но даже если бы это было не так, всё равно, Россия - или, по крайней мере, ее руководство - не разделяет ценности ЕС.

В дополнение к защите демократии, независимости судей и верховенства закона, ЕС отказался от любого пересмотра границ силой. Хотя географическая близость требует, чтобы Россия и ЕС управляли своими отношениями настолько взаимовыгодным образом, насколько это возможно, продолжающаяся война Кремля в украинском Донбассе делает это практически невозможным.

Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон приложил усилия для улучшения отношений между ЕС и Россией, не в последнюю очередь, встретившись с Путиным накануне саммита G7 в Биаррице в августе.

По мнению Макрона, не в интересах Европы подталкивать Россию дальше в объятия Китая или стоять в стороне и наблюдать за продолжающимся распадом российско-американских договоров о контроле над вооружениями.

Что касается контроля над вооружениями, американские и европейские интересы не совпадают, и сегодняшняя администрация США мало заботится о Европе или ее взглядах на тот или иной вопрос. Но усилия Макрона поднимают много вопросов; Для начала, не очевидно, какую роль может сыграть Европа в обновлении глобального режима контроля над вооружениями.

Без США Европа мало что может предложить России по вопросу о промежуточных ракетах. Это застряло бы в попытке убедить две не желающие стороны прийти к новому соглашению. И это не относится к Китаю, который также разработал ракеты средней дальности.

Европе есть что предложить России экономически. Но улучшение экономических отношений просто невозможно без поддающегося проверке прогресса в реализации Минского протокола по прекращению конфликта на Донбассе. Неясно, будет ли Путин к этому готов.

Но настоящая проблема между Россией и ЕС - это проблема демократии. Путин и российская олигархия больше всего боятся, что украинская революция Майдана 2014 года может повториться на Красной площади в Москве.

Кремль не обвиняет НАТО в такой возможности; она обвиняет ЕС. Антинатовская риторика - это настоящий проверенный пропагандистский стереотип, который эксплуатирует укоренившийся в страхе многих россиян страх перед холодной войной. Но реальной угрозой в глазах российской олигархии является ЕС и его продвижение к демократии и верховенству закона.

Российская и европейская системы в корне несовместимы и представляют противоречивые ценности и совершенно разные подходы к внешней и внутренней политике. В 19 веке царская Россия была лидером «Священного альянса», реакционного оплота против буржуазных революций, охвативших Европу.

Эта динамика была обращена вспять при большевиках после 1917 года, когда Россия стала колыбелью революции. При Сталине оно вернулось к преследованию по существу тех же целей, что и цари, особенно когда дело дошло до подавления движений за независимость в Центральной и Восточной Европе.

Путинский режим пошел по той же траектории, отступив в XIX век, объединившись с Православной Церковью и начав атаки на «декадентский Запад» тирадами против гомосексуализма и либерализма. Поддержка Кремлем нелиберальных, националистических сил в Европе и США - лишь часть этой более широкой картины.

Каким бы желательным ни было улучшение отношений между ЕС и Россией, оно не произойдет ни быстро, ни легко. По основным вопросам - Украины и демократии, Европа едва ли может дать России хоть малейший шанс.

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