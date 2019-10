архив



опубликовано редакцией на Переводике 31.10.19 04:04 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Macleans.ca”,

"The U.S. is sinking. Maybe it’s time for Canada to jump ship." Канада - 30 октября 2019 г. Канада задумалась…. США тонут. Может быть, пришло время спрыгнуть с этого корабля? Скотт Гилмор: Нет сомнений, что американский государственный корабль имеет сильную течь. Вопрос, который мы, канадцы, должны задать себе, заключается в том, должны ли мы помогать откачивать воду или уже пора строить свой собственный плот. by Scott Gilmore Oct 30, 2019 Трамп выходит на сцену во время предвыборного митинга в Лейк-Чарльзе, штат Луизиана (Мэтт Салливан / Getty Images) Дела у американской внешней политики идут плохо. На геополитическом уровне тектонические сдвиги внутри великой державы приводят к относительному ослаблению американского влияния в мире. Китай поднялся до уровня доминирования в Восточной Азии, а с его печально известной Линией девяти-пунктиров (Nine-Dash Line - спорная демаркационная линия охватывающая воды и острова в Южно-Китайском море, якобы принадлежащие Китаю, примечание переводчика, perevodika/ru) он также проецирует свою мощь также и на Юго-Восточную Азию. На других континентах, Бразилия и Индия продолжают развиваться как растущие средние державы, от них не сильно отстает Нигерия. Россия, хотя и имеет экономику меньше, чем у Канады, тем не менее, способна продвигать свою сферу влияния на Ближний Восток, Восточную Европу и американские выборы. В организационном плане Государственный департамент США находится в полном хаосе. Госсекретарь Майк Помпео сумел оттолкнуть от себя и своих дипломатов и зарубежных союзников. Он глубоко втянут в несколько политических скандалов президента Дональда Трампа, и зачастую ему остается только краснеть и лепетать что-то несуразное, когда он пытается и не может объяснить свои действия и решения по телевизору. И сам капитан, ясное дело, ведет свой корабль от одного столкновения к другому. Назначенных Трампом послов регулярно высмеивают за отсутствие у них опыта и каких бы то ни было дипломатических навыков. Президент сумел оскорбить всех в G7, одновременно обласкав всех своих врагов. Он посеял путаницу и сомнения в НАТО, даже толкнув одного члена (Турцию) в объятия России. А на Корейском полуострове лучший то друг, то недруг президента, Ким Чен Ын, продолжает продвигать свою ядерную программу. Северокорейские ракеты теперь могут достичь самого Вашингтона. Возможно, наиболее яркой иллюстрацией того, что внешняя политика Трампа потерпела крах, стали появившиеся в конце октября фотографии и видео как свеже преданные союзники Америки, курды, забрасывают гнилой картошкой отступающие американские войска. Вы можете сказать, что это был давно назревавший, неизбежный результат исторических политических и демографических тенденций. Или вы можете возложить всю вину на президента. Но, в общем-то, для нас неважно, из-за чего некомпетентности или по воле судьбы, в американском государственном корабле появилась сильная течь. Вопрос, который мы, канадцы, должны задать себе, заключается в том, должны ли мы помогать откачивать воду или уже пора строить свой собственный плот. Инстинктивный ответ - взять в руки ведро. Традиционно Вашингтон был ближайшим союзником Оттавы. Наши военные тесно взаимосвязаны друг с другом, и до этой администрации наши внешнеполитические цели обычно были взаимодополняющими. Наша дружба с Америкой дала нам место G7 (по настоянию президента Джеральда Форда), военный щит, который позволяет нам серьезно недофинансировать наши собственные силы обороны, и мощную руку помощи в трудные времена. В Зале Глобальных дел Канады, традиционность и последовательность заключаются в том, что мы тонем или плаваем вместе с Вашингтоном, и поэтому, когда цирк Трампа, наконец, покидает город, мы, несомненно, должны быть вместе с ним, чтобы помочь восстановить престиж и влияние Америки везде, где мы можем. Но что если мы этого не сделаем? Что если мы просто сядем на свой плот или поплывем к другому союзнику? Я не предлагаю, чтобы мы прервали наши связи с Вашингтоном и стали его кусачим противником, северной Кубой. Наши экономики глубоко интегрированы, у нас длинная общая граница, и кому нужна сверхдержава как враг? Но. Что если бы мы решили стать «Трампо-защищенной» Канадой? Что, если мы, в ожидании надвигающегося крушения Америки, сознательно и амбициозно, начнем выстраивать новые внешнеполитические союзы? (Когда вы рассматриваете состояние политической системы США, роль денег и широко и глубоко распространившуюся гниль в обеих, демократической и республиканской, партиях, появление другого Трампа кажется неизбежным.) “Защита от Трампов” означала бы перенастройку нашего дипломатического компаса на другое направление. Если Соединенные Штаты больше не разделяют наши цели в области внешней политики, тогда нам нужно обратиться к партнеру, который это делает. Кто бы это мог быть? Кто поддерживает права человека, основанную на правилах международную систему и сильные западные институты, такие как НАТО? Очевидный ответ - Европа. Европейские эксперты изначально высказали идею о том, что Канада вступит в Европейский Союз 15 лет назад. Они утверждали, что социально и политически мы гораздо ближе к Европе, чем к Америке. И они были правы. Другие, добавляли что это очень разумно с точки зрения торговли, предоставляя ЕС североамериканский плацдарм, а Канаде - доступ к рынку, который конкурирует с НАФТА. Не менее убедительным аргументом является то, что у нас гораздо больше шансов достичь наших общих целей многосторонности и верховенства закона, если мы будем более тесно объединять усилия. И время действительно хорошее. Когда один из членов Содружества уходит из ЕС, у другого есть отличная возможность для продвижения. Когда канадские дипломаты начнут информировать следующее правительство Канады о меню вариантов внешней политики, было бы неплохо, если бы в нем была небольшая сноска, которая указывает на эту маленькую, но верную идею - когда дело доходит до Вашингтона, есть и другие варианты. Эта статья будет напечатана в декабрьском выпуске журнала Maclean за 2019 год под заголовком "Abandoning the U.S. ship" («Покидая американский корабль»).