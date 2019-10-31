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опубликовано редакцией на Переводике 31.10.19 04:04
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Канада задумалась….

США тонут. Может быть, пришло время  спрыгнуть с этого корабля?

Скотт Гилмор: Нет сомнений, что американский государственный корабль  имеет сильную течь. Вопрос, который мы,  канадцы, должны задать себе,  заключается в том, должны ли мы помогать откачивать воду  или уже пора строить свой собственный плот.

by Scott Gilmore   Oct 30, 2019

Трамп выходит на сцену во время предвыборного митинга в Лейк-Чарльзе, штат Луизиана (Мэтт Салливан / Getty Images)

Дела  у американской внешней политики  идут плохо. На геополитическом уровне тектонические сдвиги внутри  великой державы приводят к относительному ослаблению американского влияния  в мире. Китай поднялся до уровня доминирования в Восточной Азии, а с его печально известной Линией девяти-пунктиров (Nine-Dash Line - спорная  демаркационная линия охватывающая воды  и острова в Южно-Китайском море, якобы принадлежащие Китаю, примечание переводчика, perevodika/ru)  он также  проецирует свою  мощь также и на Юго-Восточную Азию.

На  других континентах,  Бразилия и Индия продолжают развиваться  как растущие средние державы, от них не сильно отстает  Нигерия. Россия, хотя и имеет экономику меньше, чем у  Канады, тем не менее, способна продвигать свою сферу влияния на Ближний Восток, Восточную Европу и американские выборы.

В  организационном плане Государственный департамент США находится в полном хаосе. Госсекретарь Майк Помпео сумел  оттолкнуть от себя и своих дипломатов и зарубежных союзников. Он глубоко втянут в несколько политических скандалов президента Дональда Трампа, и зачастую  ему остается только краснеть и лепетать что-то несуразное, когда он пытается и не может объяснить свои действия и решения по телевизору.

И  сам  капитан,  ясное дело,  ведет свой корабль  от одного столкновения к другому. Назначенных Трампом послов регулярно высмеивают за отсутствие у них опыта и каких бы то ни было  дипломатических навыков. Президент сумел оскорбить всех в G7, одновременно обласкав всех своих врагов. Он посеял путаницу и сомнения в НАТО, даже толкнув одного члена (Турцию) в объятия России. А на Корейском полуострове лучший  то друг, то недруг президента, Ким Чен Ын, продолжает продвигать свою ядерную программу. Северокорейские ракеты теперь могут достичь самого Вашингтона.

Возможно, наиболее яркой иллюстрацией того, что  внешняя политика Трампа потерпела крах, стали появившиеся в  конце октября фотографии и видео как свеже преданные союзники  Америки, курды, забрасывают гнилой картошкой отступающие американские войска.

Вы  можете сказать, что это был давно  назревавший, неизбежный результат исторических политических и демографических тенденций. Или вы можете возложить всю вину на  президента. Но, в общем-то, для нас неважно, из-за чего некомпетентности или по воле судьбы, в американском государственном  корабле появилась сильная течь. Вопрос, который мы,  канадцы,  должны задать себе,  заключается в том, должны ли мы помогать откачивать воду  или уже пора строить свой собственный плот.

Инстинктивный ответ - взять  в руки ведро. Традиционно Вашингтон был  ближайшим союзником Оттавы. Наши военные тесно  взаимосвязаны друг с другом, и до этой администрации наши внешнеполитические цели обычно были взаимодополняющими. Наша дружба с Америкой дала нам место G7 (по настоянию президента Джеральда Форда), военный щит, который позволяет нам серьезно недофинансировать наши собственные силы обороны, и мощную руку помощи в трудные времена.

В  Зале Глобальных дел Канады,  традиционность и последовательность  заключаются в том, что мы тонем или плаваем  вместе с Вашингтоном, и поэтому, когда цирк Трампа, наконец, покидает город, мы, несомненно, должны быть вместе с ним, чтобы помочь восстановить престиж и влияние Америки везде, где мы можем.

Но что если мы этого не сделаем? Что если мы просто сядем на свой плот или поплывем к другому союзнику? Я не предлагаю, чтобы мы прервали наши связи с Вашингтоном и стали его  кусачим противником, северной Кубой. Наши экономики глубоко интегрированы, у нас длинная общая граница, и кому нужна сверхдержава как враг?

Но. Что если бы мы решили стать  «Трампо-защищенной» Канадой? Что, если мы,  в ожидании надвигающегося крушения Америки,  сознательно и амбициозно, начнем выстраивать новые  внешнеполитические союзы? (Когда вы рассматриваете состояние политической системы США, роль денег и широко и глубоко  распространившуюся гниль в обеих, демократической и республиканской, партиях, появление другого Трампа кажется неизбежным.)

“Защита от Трампов” означала бы перенастройку  нашего дипломатического компаса на другое направление. Если Соединенные Штаты больше не разделяют наши цели в области внешней политики, тогда нам нужно обратиться к партнеру, который это делает. Кто бы это мог быть? Кто поддерживает права человека, основанную на правилах международную систему и сильные западные институты, такие как НАТО? Очевидный ответ - Европа.

Европейские эксперты изначально высказали идею о том, что Канада вступит в Европейский Союз 15 лет назад. Они утверждали, что   социально и политически мы гораздо ближе к Европе, чем к Америке. И они были правы. Другие, добавляли что это очень  разумно с точки зрения торговли, предоставляя ЕС североамериканский плацдарм, а Канаде - доступ к рынку, который конкурирует с НАФТА. Не менее убедительным аргументом является то, что у нас гораздо больше шансов достичь наших общих целей многосторонности и верховенства закона, если мы будем более тесно объединять усилия. И время действительно хорошее. Когда один из членов Содружества уходит  из ЕС, у другого есть отличная возможность для продвижения.

Когда канадские дипломаты начнут  информировать следующее правительство Канады о меню вариантов внешней политики, было бы неплохо,  если бы в нем была небольшая сноска, которая указывает на эту маленькую, но верную идею - когда дело доходит до Вашингтона, есть и другие варианты.

Эта статья будет  напечатана в декабрьском выпуске журнала Maclean за 2019 год  под заголовком “Abandoning the U.S. ship” («Покидая американский  корабль»).

статью прочитали: 261 человек

   
теги: Канада  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 31.10.2019 12:16:24
Разумеется, издыхающий, уже изрядно смердящий Шерхан, никак не может устраивать мелкого, но крайне мощного шакала Табаки.
Настоящий шакал должен уметь предвидеть.

А в англосаксонской парадигме мышления "предвидеть , значит, вовремя предать". То есть найти себе нового Шерхана.

Проблема в том, что в англосаксонском мире "Шерханов" больше нет.
Есть стая гиен, в той или иной степени смердящих, и не способных к самостоятельной жизни в джунглях, на которые изрядно похож стремительно меняющийся современный Мир.
Их немного порвут новые хищники.
Да и старые своего не упустят...

Древнюю облезлую гиену Мелкобританию уже волокут к выходу из ЕС за рваное ухо, навязчиво попинывая в задницу.
Чтобы не воняла в помещении...
Брексит - начало процесса дезинтеграции. Свободолюбивые шотландцы, валлийцы, ирландцы и аборигены острова Джерси не потерпят гнета старушки Елизаветы.
Будя, натерпелись...

Притираться к ея высохшей ноге шакалу - Канаде явно не стоит...
Презренные встралоиды и новозеландеры в качестве сюзеренов тоже не подходят.
Их бывший в силе Шерхан даже не посадил на приставной стульчик на посиделках G-7.
На стульчике, гордо щерясь, восседал верный шакал - Канада.

Так кому следует страстно лизнуть руку-то и присягнуть? - Вопрошает Скотт Гилмор, автор статьи.

...Я не разделяю мнение многих американцев, считающих канадцев долбодятлами. И сочиняющих про них всякие тупые байки.
Они ошибаются, как и русские, для которых, например, чукчи - герои пошлых анекдотов.

Наличие "скоттов гилбертов", трезво оценивающих историческую обстановку и прозревающих Будущее соколиным взором, говорит за то, что мощные умы в Канаде имеются.

Он, Скотт,предлагает взять в натруженные канадские руки помойное ведро и временно затаиться.

Типа, не спешить вычерпывать забортную воду, поступающую в трюмы государственного корабля США.
Возможно, оценив обстановку, хряснуть этим ведром по черепу Шерхана- США напоследок. Куле на него глядеть-то...

Это называется - здоровый канадский прагматизм.

Этот селянский прагматизм заставил канадских вождей влезть в нахрен не нужный ей, Канаде, украинский конфликт.

В сферу интересов презренной России.

Которая, как доподлинно знают канадовожди и Скотт Гилберт, значительно слабее могучей Канады по единственно верному англосаксонскому критерию - ВВП...

... Иногда мне кажется, что Канада есть заповедник хорошо сохранившихся долбодятлов времен доисторического материализма. Незамутненный всякими размышлизмами Разум. Да.

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